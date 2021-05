Zuchwil «Wir schauen, was für unser Dorf gut ist» – CVP-Gemeinderat Grolimund analysiert den Wahlerfolg der Partei Die CVP Zuchwil ist mit ihren Sitzgewinnen die Siegerin der Gemeindewahlen. Gemeinderat Daniel Grolimund analysiert den Erfolg. Urs Byland 25.05.2021, 05.00 Uhr

Daniel Grolimund: «Wir waren seit jeher das Zünglein an der Waage. Jetzt sind wir gestärkt und haben sicher mehr Gewicht.» Urs Byland

Daniel Grolimund, drei statt nur ein CVP-Mitglied im Gemeinderat in der neuen Legislatur, wie erklären Sie dieses Resultat.

Daniel Grolimund: Zuerst einmal sind wir einfach überwältigt von diesem Resultat. Wir hatten uns aber tatsächlich grosse Chancen ausgerechnet, einen zweiten Sitz zu holen, und das war wirklich auch unser Ziel. Wir haben ein ausgezeichnetes Team und haben alles auf eine Karte gesetzt. Denn die Chancen waren objektiv gesehen hervorragend.



Warum?



Andere Parteien hatten bekannte Köpfe nicht mehr auf der Liste. Die FDP verzeichnete Abgänge mit Bruno Ziegler und Karen Bennett und führte nur fünf Namen auf ihrer Liste. Die SP trat ohne Cornelia König Zeltner und Stefan Hug an. Die grösste Unbekannte war auf Grund des guten Abschneidens bei den Kantonsratswahlen die SVP. Auch dort hörte mit Silvio Auderset ein bekannter Kopf auf.



Die CVP profitierte auch von der Listenverbindung mit der Jungen Liste.



Genau. Überraschend tauchte die Junge Liste auf und wir wurden angefragt für eine Listenverbindung. Wir dachten super, da können beide nur gewinnen. Für einen Sitz der jungen Liste hat es dann nicht gereicht. Dennoch haben wir nun die Chance junge Menschen in der Gemeindepolitik, zum Beispiel in Kommissionen, mitwirken zu lassen.



Dennoch ist der CVP-Erfolg in der Agglomerationsgemeinde Zuchwil erstaunlich.



Vielleicht half auch schon ein wenig der Namenswechsel zu CVP - die Mitte. Ich bin überzeugt, dass wir davon profitieren. Zuchwil scheint schon sehr heterogen, ist aber eben auch sehr traditionell. Bisher hatten wir einen Wähleranteil von 13 Prozent und jetzt sind es 20 Prozent. Vielleicht hat die bisherige CVP Politik überzeugt, andererseits hat uns vielleicht auch die Reduzierung des Gemeinderates vor vier Jahren geholfen, weil es nun weniger eine Parteienwahl sondern mehr eine Persönlichkeitswahl geworden ist. Wir hörten viele Stimmen die sagten, wir hätten die beste Liste zusammengestellt.



Politisch hat es einen Rutsch gegeben?

Ja, aber welchen?



Was meinen Sie?



Links- oder Rechtsrutsch sind die üblichen Presse-Schlagzeilen, ich hätte mir Rutsch in die Mitte oder Stärkung/Konzentration in der Mitte gewünscht!



Also Stärkung der Mitte?



Ja, die Linke bleibt unverändert – die SP verliert einen Sitz, die Grünen gewinnen einen –, die Rechte hat verloren und die Mitte hat gewonnen. Wir waren seit jeher das Zünglein an der Waage. Jetzt sind wir gestärkt und haben sicher mehr Gewicht, und die Bürgerlichen haben immer noch die Mehrheit.



Dennoch, mit der Konzentration der Mitte hat es der neue Gemeindepräsident leichter.



Hat man es leichter mit der CVP - die Mitte? Ich glaube nicht. Es ist sicher abhängig von den Themen. Ich denke, wir können nun besser Meinungen bilden. Unsere Politik ist schon immer lösungsorientiert. Wir wollen vorwärtskommen. Wir gestalten mit, schlagen diesen oder jenen Weg vor.



Also hat es der Gemeindepräsident doch leichter, denn weniger Gemeinderäte beharren auf ihrer Meinung?



So gesehen schon. In Zuchwil ist die Linke traditionell nicht extrem. Die CVP - die Mitte stimmt mal für die linke oder dann für die bürgerliche Seite. Wir schauen die Themen eben differenziert an. Ich finde, in einem Dorf ist dies auch sinnvoll. Hier geht es wenig um Parteipolitik. Wir schauen, was für unser Dorf gut ist. Wir nehmen die Vorschläge auf, egal von welcher Partei sie kommen. Was ich nicht leiden kann ist, wenn gesagt wird; «Entweder so, sonst sind wir dagegen». Da haben wir momentan nur eine Partei, welche in diese Richtung politisiert. Die anderen arbeiten hier besser zusammen und das ist das Schöne: Wenn man im Gemeinderat in der Diskussion versucht, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.



Die CVP ist stärker in der Verantwortung. Welche Themen werden wichtiger?



Wir beginnen in Zuchwil nicht bei Null, Zuchwil ist gut aufgestellt. Was uns aktuell beschäftigt, sind sicher die Auswirkungen der Pandemie, insbesondere auf die Finanzen. Dort müssen wir entscheiden, wo wir das Geld einsetzen wollen. Wir unterstützen zum Beispiel die Erweiterung des KiJuZu. Die Frage ist nur, wann können wir es uns finanzpolitisch leisten? Wir generieren damit jährliche zusätzliche Fixkosten von zirka 360000 Franken.



Welche Ideen verfolgen Sie mit dem Sportzentrum?



Ich bin da sehr realistisch. Das Sportzentrum ist eine Institution von Zuchwil. Solange es so ist, müssen wir für das Sportzentrum einstehen.



Das ist auch der Wunsch der Bevölkerung.



Genau. Dies haben Abstimmungen mehrmals gezeigt. Die Forderung der SVP, das Sportzentrum abzustossen und zu verkaufen, ist unrealistisch. Und ist auch nicht «Wille des Volkes»! Aber wir sind uns einig, dass es uns nicht immer mehr kosten darf. Wir haben auch organisatorisch eine Diskrepanz. Es kann doch nicht sein, dass der Direktor des Sportzentrums im Gemeinderat angeschossen wird, wenn er seinen Investitionsplan präsentiert. Da wird etwas missverstanden. Das Sportzentrum gehört der Gemeinde und der Gemeinderat ist in der Verantwortung. Wir geben den Auftrag für den Betrieb des Sportzentrums an die SZZ AG mittels Leistungsvereinbarung ab, die Einwohnergemeinde bleibt jedoch die Eigentümerin. Meines Erachtens brauchen wir eine Strategiegruppe die gemeinsam mit der SZZ AG die Investitionen plant und gemeinsam in den Gemeinderat bringt. Da sind wir dran. Es gibt Stimmen, die auch die Anlage der Sportzentrum AG übergeben will. Dies ist nicht zielführend, da bin ich komplett dagegen.



Wohin führt der Weg?



Wir arbeiten daran, dass die Trägerschaft breiter wird. Nicht nur Zuchwil soll die Eigentümerschaft bilden. Der Kanton muss sich hier in irgendeiner Form engagieren. Da laufen Gespräche.



Wie beurteilen Sie die Verwaltungsreform?



Die Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation ist ein wichtiges Thema für die CVP - die Mitte. Wir sehen es zum Beispiel klar als ein Vorteil an, dass im Sinne des Gesetzgebers, auch für Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung ein Einsitz im Gemeinderat möglich ist. Und so haben wir dann auch mit Tamara Mühlemann Vescovi eine Person in der Verwaltung, welche als Gemeinderätin kandidierte und gewählt worden ist.