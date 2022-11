Zuchwil «Wenn man das Lokal betritt, soll die Blume erblühen»: Mit dem «Fleur de Soleure» landet Markus Balsiger einen weiteren Coup In der neuen Überbauung Riverside in Zuchwil kann der Gastrounternehmer an bester Lage im Erdgeschoss des Aare Huus ein Bistro eröffnen. Urs Byland Jetzt kommentieren 09.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gastrounternehmer Markus Balsiger an der Voreröffnung des Lokals «Fleur de Soleure». Hanspeter Bärtschi

Das «Fleur de Soleure», das am 11. November Eröffnung im Riverside Zuchwil feiert, ist der neunte Betrieb von Gastrounternehmer Markus Balsiger. Er glaubt fest daran, dass der Betrieb– laut Eigenwerbung der Immobilienbesitzer am «wohl schönsten Ort des Riverside» – eine weitere Perle im Portefeuille seiner Emmenpark AG wird.

Die Voraussetzungen sind ähnlich wie bei der «Kantine 1881» in Attisholz Süd. Beiden gemeinsam ist die Lage in allernächster Nähe zur Aare, die auch wirtschaftlich aussichtsreich sein könnte.

Damit hat sich Balsiger auf der Südseite der Aare von Luterbach bis an den Stadtrand von Solothurn in eine tolle Position gebracht. Den auch sein «RiverPark», etwas weiter nordöstlich auf dem Tennisplatz des ehemaligen Tennisclubs Widi gelegen, befindet sich in ähnlicher Lage nahe der Aare. Das sogenannte Pop-up der Emmenpark AG ist gerade im Ferienmodus, wird aber ab 1. Dezember im Wintermodus wieder geöffnet.

Die Gastrobetriebe von Markus Balsiger Markus Balsiger ist Eigentümer von Event-Gasthof Tscheppach’s in Tscheppach, Eventlokal Sagi Oberwil, Eventlocation Maxililian Solothurn, 1881 Kantine Luterbach, Eventlocation Turmtafelei Solothurn, Eventlocation La Chapelle Niederbipp, RiverPark Zuchwil, Fleur de Soleure Zuchwil und Emmenpark Catering Zuchwil.

Das Gefühl, in einem Wintergarten zu sitzen

Zurück ins «Fleur de Soleure». An der Voreröffnung vor einigen Tagen erhielten das beteiligte Gewerbe, Behörden und weitere Gäste einen Vorgeschmack. Dieser bestätigt etwas Balsigers Hoffnung auf eine weitere Perle. Viel Grün an Wänden und von der Decke hängend ergeben beinahe den Eindruck, in einem Wintergarten zu sitzen. In Verbindung mit dem Namen «Fleur de Soleure» ist Markus Balsiger geneigt, von einer «Traumwelt» zu sprechen. «Wenn man das Lokal betritt, soll die Blume erblühen.»

Die Tische, um die Theke platziert, haben ein individuelles Ambiente. Eine etwas erhöhte Lounge ergänzt das Sitzangebot. Im Sommer dürfte der Aussenbereich Hauptattraktion sein und vom viel begangenen Spazierweg entlang der Aare profitieren. Das Konzept nennt Markus Balsiger «zeitgemäss».

«Das Bedürfnis ist gross nach Nachhaltigkeit, nach Produkten, von denen wir wissen, woher sie stammen, aber auch nach gesunder Ernährung. Das Fleur de Soleure vereinigt das alles.»

Aber das Lokal soll nicht nur nachhaltig sein, es soll «einem auch ein wenig guttun», so Balsiger, und das von «8 Uhr früh bis 8 Uhr abends». Das Angebot beinhaltet Frühstück und Brunch, nicht nur am Morgen. Gesunde, leichte Kost am Mittag (vegan, vegetarisch, plus kleine Fleischauswahl) sowie abends Unkompliziertes, schnell Zubereitetes.

«Wir geben Vollgas und glauben ganz fest an den Erfolg»

Das Konzept habe er schon lange mit sich herumgetragen. «Der Standort ist nun ideal dafür», so Markus Balsiger. «Drinnen die Pflanzenpracht, draussen die gemächlich fliessende Aare», lautet die Eigenwerbung. Von einem Risiko will er nichts wissen. «Das Risiko haben wir immer vor Augen, das gehört dazu. Aber wir geben Vollgas und glauben ganz fest an den Erfolg.»

Mit dem «Fleur de Soleure» hofft er stark auch auf Kundschaft direkt aus Solothurn. «Der Aareweg ist gut frequentiert, und auf dieser Seite der Aare kann man sonst eigentlich nirgends direkt am Fluss einkehren.» Kundschaft erwartete er auch vom angrenzenden Riverside-Wohnquartier mit 140 Wohnungen und von den 1000 Arbeitsplätzen in der Nähe.

Eindrücke vom neuen Bistro «Fleur de Soleure» auf dem Riverside Areal in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom neuen Bistro «Fleur de Soleure» auf dem Riverside Areal in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom neuen Bistro «Fleur de Soleure» auf dem Riverside Areal in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom neuen Bistro «Fleure de Soleure» auf dem Riverside Areal in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom neuen Bistro «Fleur de Soleure» auf dem Riverside Areal in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi Eindrücke vom neuen Bistro «Fleur de Soleure» auf dem Riverside Areal in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Wirtschaftlichen Druck verspüre er nicht. «Wir müssen nicht sofort Erfolg haben. Und Erfolg werden wir haben, wenn wir genau das machen, was uns als Idee vorschwebte, und wir den Leuten eine Freude machen können.»

Dazu gehört die Möglichkeit, Blumen oder Dekos, die das «Fleur de Soleure» gestalten, auch erwerben zu können. «Man kann alles kaufen, Blumen, Mobiliar oder Bilder. Es soll ein bisschen die Stimmung einer Brocante entstehen.» Er sei selber Sammler und deshalb auch glücklich, wenn mit dem Verkauf von Objekten, er wieder mehr Platz für Neues zur Verfügung hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen