Zuchwil: Letzte Arbeiten beim Tropfenkreisel

Zuchwil Tropfenkreisel, Luzernstrasse: Freie Fahrt am Montag ab 14 Uhr Die Bauarbeiten am neuen Tropfenkreisel beim Viadukt in Zuchwil liegen im Finish, die langen Staus sind bald Geschichte – so die Hoffnung. Urs Byland Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Überkopf-Lichtsignalanlage ist aufgestellt, aber noch nicht in Betrieb. Der Tropfenkreisel auf der Luzernstrasse in Zuchwil wird am ­Montag ab 14 Uhr für den Verkehr freigegeben. Andre Veith

Wie vom Amt für Tiefbau angekündigt, kann der neue Tropfenkreisel auf der Luzernstrasse, vor der Brücke über die Geleise, noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Damit wird für die Nutzer der Luterbachstrasse der Weg auf den Autobahnzubringer ermöglicht.

Das Nadelöhr Nordsüdstrasse soll dadurch entlastet werden. Dort stauen sich die Fahrzeuge regelmässig, was auch im Zentrum von Zuchwil zu langen Blechkolonnen führt. Dies gab auch den Ausschlag für den Bau des neuen Tropfenkreisels.

Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith Andre Veith

In der Nacht auf Freitag wurde die Überkopf-Lichtsignalanlage aufgestellt. Danach wurden noch die Rillen für die Anmeldeschlaufen in den Asphalt gefräst. Am Montag ab 14 Uhr wird die Strasse freigeräumt. Die neue Verbindung ist offen. In den folgenden Tagen wird noch die Steuerung justiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen