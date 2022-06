Zuchwil: Kein Attikageschoss auf Gemeindehaus

Zuchwil Rückweisung des Sanierungsprojekts Westtrakt Gemeindehaus: Das zusätzliche Attikageschoss fand keine Mehrheit. Die Gemeindeversammlung von Zuchwil hat das Geschäft über die Sanierung des Westtraktes inklusive des Neubaus eines Attikageschosses klar zurückgewiesen. 82 der anwesenden 116 Stimmberechtigten unterstützten einen Rückweisungsantrag von Michael Vescovi. Urs Byland Jetzt kommentieren 27.06.2022, 22.21 Uhr

Illustration zur Sanierung Westtrakt des Gemeindehauses in Zuchwil mit dem neuen Attikageschoss und der Passarelle. Zvg

Das von Peter Baumann, Leiter Abteilung Bau und Planung, als «Juwel» vorgestellte Attikageschoss, das als multifunktionaler Pausenraum für die Mitarbeitenden hätte dienen sollen, fand in der Versammlung in der Dreifachsporthalle des Sportzentrums kein Gefallen.

Michale Vescovi begründete seinen Rückweisungsantrag mit zu vielen offenen Fragen. «Es fehlen mir die Grundlagen für dieses Geschäft.» Er habe keine Antworten erhalten auf die Fragen, die auch Michael Marti (Finanzverwalter und damit Mitarbeiter im Gemeindehaus) im Vorfeld der Versammlung in seinem Leserbrief in der Solothurner Zeitung angeschnitten habe. «Wurde erhoben, wie künftig gearbeitet wird, was passiert regional?»

Gemeindepräsident Patrick Marti erklärte, er wisse nicht wohin die Regionalisierung beispielsweise der Sozialen Dienste führe, oder welchen Einfluss mögliche Fusionen etc. haben können. «Aber ich habe gemerkt, dass das Bedürfnis nach Homeoffice wieder stark zurückgegangen ist.»

«Wir müssen uns überlegen, ob das wirklich nötig ist»

FDP-Gemeinderätin Melanie Racine wies darauf hin, dass das 4,4 Mio. Franken-Projekt im Gemeinderat umstritten gewesen sei. «Die Kosten sind sehr hoch. Wir müssen uns überlegen, ob das wirklich nötig ist», äusserte sie sich vor der Versammlung, betonte aber, dass die Sanierung unbestritten sei. «Die Frage ist, ob wir den Pausenraum brauchen.»

Die Rechnung von Peter Baumann fand bei ihr kein Gehör. Er verglich die Kosten von 1,035 Mio. Franken für das Attikageschoss mit den Kosten ohne Attika. Ohne zusätzliches Attikageschoss müsse das Dach trotzdem saniert werden, was 258'000 Franken ausmache, und der Gemeinderat-Saal müsste dann ebenfalls umgebaut werden, was nochmals mit 407'000 Franken zu veranschlagen sei. Also koste die Attika effektiv nur 370'000 Franken.

Architektonischer Wurf?

Nicht einig mit der Aussage von Peter Baumann, das Projekt sei ein «architektonischer Wurf», war Toni Schlup. Er habe vor langer Zeit im heutigen Gemeindehaus seine Lehre in einem Architekturbüro gemacht. «Dass etwas gemacht werden muss, ist klar», sagte Schlup zur Versammlung. «Aber als Architekt erlaube ich mir zu sagen: So nicht.» Er habe seine Mühe mit dem zusätzlichen Geschoss.

Für das Projekt wollte niemand aus der Versammlung das Wort ergreifen. Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage hatten ein leichtes Spiel. Mit einem klaren Mehr von 82 Stimmen und einem Raunen wurde das Geschäft zurückgewiesen. «Wir werden weiter daran arbeiten», erklärte der Gemeindepräsident.

