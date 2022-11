Zuchwil: Aarezugang beim Aareplatz wird möglich

Zuchwil Riverside: Sträucher und Bäume weg für den Wasserzugang am Aareplatz Der kommunale Uferschutz soll auf einer Länge von rund 40 Metern mit einer Nutzungsplanänderung aufgehoben werden. Das Aarepublikum würde auf einen Ort konzentriert und die Natur dadurch profitieren, heisst es von den Befürwortern. Urs Byland Jetzt kommentieren 11.11.2022, 16.00 Uhr

Illustration des Aareplatzes mit dem Aarezugang im Riverside-Quartier Zuchwil. zvg

Der direkte Zugang zur Aare beim künftigen Aareplatz soll nun möglich werden. Damit erhält die Überbauung Riverside auf dem ehemaligen Sulzerareal in Zuchwil den schon ursprünglich geplanten Aarezugang an bester Lage direkt beim 9-stöckigen Hochhaus, dem westlichen Leuchtturm der Anlage.

Schon im letzten Jahr wurde eine Baugesuch «Aareplatz mit Ausgleichsmassnahmen» eingereicht. Erforderlich wäre eine Ausnahmebewilligung geworden, um für den Aareplatz mit Bootsanlegestelle die kommunale Uferschutzzone zu «durchbrechen». Der Kanton wollte diese Ausnahmebewilligung nicht geben, wies aber darauf hin, dass die Beurteilungen der Fachstellen durchwegs positiv ausgefallen seien. Nötig sei eine Schlaufe im Verfahren mit einer Nutzungsplanänderung.

Mitwirkung mit einer Eingabe von Anwohnern vom anderen Ufer

Also wurde das Baugesuch sistiert, um zuerst diese Änderung durchzuführen. Die Änderung sieht vor, dass auf einer Breite von rund 40 Metern die kommunale Uferschutzzone aufgehoben werden soll. So könnte der Aareplatz bis an den Wasserrand und etwas darüber hinauskragend erstellt werden. Mit der Planänderung wird eine Fläche von 240 Quadratmetern kommunale Uferschutzzone neu der öffentlichen Erschliessungsfläche zugeführt.

Im Sommer fand zur Nutzungsplanänderung eine Mitwirkung statt. Vom anderen Ufer, also von der Solothurner Seite, meldeten sich zehn Personen mit Wohnsitz im dortigen Quartier in einer Eingabe. Sie forderten, auf das Projekt zu verzichten, da nur die Riverside-Bewohnerinnen und

-Bewohner, aber nicht der Grossteil der Bevölkerung davon profitiere.

Zudem äusserten sie die Befürchtung, dass mit dem Eingriff in das Schutzgebiet ein Präjudiz geschaffen wird, welches neue Begehrlichkeiten für Eingriffe in die Uferlandschaft wecke. Die Planungsbehörde von Zuchwil wiederum spricht von einer «ausgewogenen Lösung zur Abstimmung von Natur und Naherholung im Raum Solothurn-Zuchwil».

Uferweg wird verlegt

Der Kanton hat in seiner Vorprüfung der Nutzungsplanänderung aus raumplanerischer Sicht keine Einwände. Der Aareplatz mit Zugang bis ans Wasser sei von Beginn an Bestandteil der Gesamtplanung Riverside gewesen.

Das heutige Ufer sei mit grossen Steinen weitgehen monoton gestaltet und der Lebensraum von geringem ökologischem Wert. Mit einer Ufertreppe könnte der beliebte Aufenthalt am Wasser an einer Stelle konzentriert werden. Im Gegenzug werde ein anderer angrenzender Uferabschnitt zu Gunsten der Natur umgestaltet und naturnah strukturiert.

Konkret ist im ursprünglichen Verfahren vorgesehen, dass der heutige Uferweg auf einer Länge von 110 Metern vom Aareufer zurückversetzt wird. Der damit gewonnen Raum wird für eine ökologische Neugestaltung des Aareufers und das Anlegen von drei buchtenartigen Flachwasserzonen genutzt.

Die Nutzungsplanänderung ist noch bis 28. November aufgelegt.

