Zuchwil Radiostudio mitten im IT-Betrieb: Dieses junge Team hat seine eigene Software entwickelt – und will durchstarten Sie wollen anders sein. Alte Hits und regionale Interviews stehen beim neuen Sender Aktiv Radio auf dem Programm. Doch Neuanfänge bringen auch Hürden. Sharleen Wüest 25.04.2022, 14.00 Uhr

Sie wollen gute Laune verbreiten: Christine Sauser, Boris Wyss, Daniel Sauser, Michel Allemann, Mats Groeneweg, Hamza Gharbi, Qerim Pnishi (v.l.n.r.) zvg

An den Wänden hängen hölzerne Kisten. Bis zum Rand sind sie gefüllt mit Kabeln in den unterschiedlichsten Farben. Ungewöhnlich ist das für eine IT-Firma nicht – das Radiostudio mitten im Raum schon.

Noch eine Minute. Im Raum herrscht Stille. Das Mikrofon wird gerichtet. Die beiden Männer setzen die grossen Kopfhörer auf und los gehts: «Aktiv Radio.» Mit diesen Worten geht es für den Moderatoren Daniel Sauser und seinen Gast, den Grenchner Stadtpräsidenten François Scheidegger los.

Er ist bereits der 86. Gast im Zuchwiler Radiostudio. Gestartet hat das sechsköpfige Team erst vor knapp vier Monaten. Dies mit der Idee, Radio mal anders zu machen – für Zuhörerinnen und Zuhörer von Aarau, über Solothurn bis nach Biel. Über DAB+ und im Internet.

Funklöcher und kleine Patzer gehören am Anfang dazu

Daniel Sauser ist als Mitgründer von Radio 32 und Gründer der Radio 32 Werbe AG kein Neuling in der Medienwelt. Erst vergangenes Jahr aber entschied er sich dazu, wieder in diese Welt einzutauchen. «Das Know-how hat über 20 Jahre hinweg in mir geschlummert», sagt er.

Zusammen mit einem Team Lernender im IT-Bereich entwickelte er eine eigene Radio- und Redaktionssoftware. Mit Erfolg. Nach acht Monaten Arbeit konnte das Team im Januar zum ersten Mal als Aktiv Radio senden. Im gleichen Gebäude, in dem auch Radio 32 seinen Anfang nahm. Ein stolzer Moment für die vier jungen Mitarbeiter Michel Allemann, Mats Groeneweg, Hamza Gharbi und Qerim Pnishi.

Kein zusätzlicher Druck durch private Finanzierung

Funklöcher und kleine Patzer, das gehört am Anfang alles dazu. «Die letzten Monate waren sehr anspruchsvoll. Ein kleiner Dauerstress könnte man sagen», so Sauser. Er lacht. Alles Teil des Prozesses.

Dass die private Finanzierung für ihn zusätzlichen Druck bedeutet, verneint Sauser. «Es muss einfach Spass machen», sagt er. Andere würden ihr Geld lieber in den Konsum investieren, bei ihm profitiert seine Leidenschaft.

Hier empfängt das Team Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. zvg

Im Hintergrund läuft leise Musik. Nicht etwa die Charts, sondern David Bowie. Auf das Erstaunen sagt Boris Wyss, Kommunikation Aktiv Radio: «Wir möchten ein breites Angebot an Liedern abspielen.» Zuhörerinnen und Zuhörer sollen eintauchen in die Beats der letzten 60 Jahre. «Vor allem aber soll die Musik gute Laune machen», sagt Wyss.

Gute Laune – das Motto des Teams. Wyss sagt:

«Wir sind locker vom Hocker aber mit Niveau.»

Dabei spricht er Negativschlagzeilen an, die bei ihnen keinen Platz haben. Denn: Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten am Morgen nicht gleich mit bedrückenden Nachrichten überrumpelt werden, so der Radiomacher, sondern fröhlich in den Tag starten.

Das Team verzichtet zurzeit gänzlich darauf, Kurznachrichten zu vermelden. Das hat einen Grund: «Wir möchten die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit Informationsbrocken bombardieren, wir wollen Personen ans Mikrofon bringen, die Expertise mitbringen», sagt Sauser. Vor allem aber möchten sie die Stimme für jeden sein.

Bisher hat das Team unterschiedliche Politikerinnen und Politiker, Geschäftsführer und Sportler eingeladen. Während einer Stunde spricht der Moderator mit dem Gast über dessen berufliche Tätigkeit und darüber, was die Person ausserhalb der Öffentlichkeit ausmacht. Sauser sagt:

«Tabus gibt es praktisch keine.»

Ansonsten läuft 24 Stunden lang Musik. Das soll aber nicht so bleiben. «Wir wollen raus zu den Leuten und näher ran gehen», verrät Sauser. Dank der Software hat das Team das Radiostudio mit dem Handy in der Hosentasche. Die Idee wäre, unterschiedliche Anlässe zu besuchen und live zu berichten. Dazu braucht das Team jedoch noch zusätzlichen Manpower.

Das Team muss sich unter Beweis stellen

Mit dem mobilen Radiostudio möchten sie sich auch unter die Leute bringen. Denn, die Hürde einen bereits bestehenden Sender zu unterstützen, ist tiefer, als auf Neues zu setzen. «Wir müssen durchhalten und uns unter Beweis stellen», sagt Wyss. In Zukunft hofft das Team auf finanzielle Unterstützung durch Sponsoren und Stiftungen.

Auch gebührenpflichtige Interviews können bei Aktiv Radio gebucht werden. Dabei wird zwar ein Themenschwerpunkt vorgegeben, ansonsten seien die Gespräche aber dennoch frei. «Das soll keine Werbung, sondern journalistischer Inhalt sein», sagt Sauser. Welche Fragen das Gegenüber erwartet, verrät er im Vorfeld nie.

