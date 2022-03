Klimaresistente Bäume für den Zuchwiler Widiwald

Zuchwil Nachwuchs für den Widiwald mit klimaresistenteren Baumsorten Die Sicherheitsholzerei im Widiwald, die zu zwei kahlen Waldstücken führte, hatte in der Bevölkerung heftige Reaktionen hervorgerufen. Nun wurden die Flächen wieder aufgeforstet. Urs Byland Jetzt kommentieren 25.03.2022, 11.23 Uhr

Aufforstung im Widiwald: Urs Fluri (vorne) pflanzt die Setzlinge. Joachim Sutter bohrt die Löcher. Urs Byland

Der Kahlschlag an zwei exponierten Stellen im Widiwald ist brutal. Trostlos sehen die Waldstücke ohne Bäume und mit Spuren der Zerstörung aus. Nordöstlich des Widiwaldes, beim waldnahen Fussweg vom Parkplatz zum Sportzentrum, und diagonal gegenüber in der südwestlichen Ecke des Waldes wurden alle Bäume gefällt.

Der Grund ist klar. Die Bäume, hauptsächlich Buchen, seien im Hitzesommer 2018 «verbrannt». Davon hätten sich viele Buchen im Widiwald nicht mehr erholt, und die Kronen begannen zu verdorren, erklärte Kreisförsterin Daniela Gurtner, nachdem sich viele Zuchwilerinnen und Zuchwiler beschwerten, die Sicherheitsholzerei werde übertrieben. Als ein Baum gar in Richtung Siedlungsgebiet fiel, wurde gehandelt. Das war Ende Februar.

Der Wald wird «geimpft»

Sofort wurde aber auch die Aufforstung in Angriff genommen. Beim Ortstermin, zwei Wochen nach der Sicherheitsholzerei, heult die Motorsäge nochmals auf und letzte störende Äste werden weggeräumt. Mitarbeiter vom Forstbetrieb Wasseramt AG gehen akkurat ans Werk, ziehen Linien mit der Schnur und graben jeweils alle drei Meter mit dem praktischen Grossbohrer Löcher für die Setzlinge. «Zehn Schwarzerlen, zehn Birken, 40 Traubeneichen, zehn Hagebuchen, zehn Bergulmen, zehn Edelkastanien, zehn Winterlinden, zehn Kirschbäume und zehn Douglasien.» Revierförster Daniel Schmutz zählt auf, was gepflanzt wird. «Diese Bäume sollen nach neusten Erkenntnissen eine gewisse Klimatoleranz haben.»

Aufforstung im Widiwald: Auf dem Anhänger lagern die Setzlinge. Urs Byland

Aber wie das Klima in 30 Jahren wirklich sein wird, wisse er auch nicht, so Schmutz. Und die Eiche habe gar 150 bis 200 Jahre vor sich. Die Setzlinge sind der Tropfen auf dem heissen Stein. «Wir impfen mit den Setzlingen sozusagen den Wald mit anderen Baumarten. Aber es hat auch Samenbäume in der Nähe, die hier für junge Bäume sorgen werden.» Das werden weiterhin Buchen sein und andere bestehende Sorten.

Werden die hohen Bäume verschwinden?

Dann schweift der Blick zu noch stehenden, hohen Buchen. Es werde eine Veränderung geben in den nächsten Jahren, ist Daniel Schmutz überzeugt. «Wir haben massive Probleme, ein Waldumbau steht an.» Er zeigt auf die absterbenden Kronen. «Das ist eigentlich ein Sterben auf Raten. Mitten im Wald kann man diese Bäume stehen lassen. Aber hier ist der Erholungsdruck seitens Spaziergänger, Jogger, Biker etc. so hoch, dass wir als Grundbesitzer das Haftungsrisiko nicht mehr tragen können.» Die hohen Bäume würden verschwinden, jüngere und damit kleinere folgen. Noch hoffe er, das auch seine Nachkommen einmal hohe Bäume erleben dürfen. Aber, sagt er, dass sei eine Hoffnung von ihm. Die Prognosen der Klimaexperten gingen in eine andere Richtung.

