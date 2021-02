Zuchwil «Der Bedarf an Begleitung ist gross»: Sie macht sich stark für die Bedürfnisse von Familien Als Psychotherapeutin kennt die Zuchwilerin Vera Künzler Rutz die Sorgen von Familien. Vanessa Simili 18.02.2021, 05.00 Uhr

Vera Künzler Rutz macht sich stark für die Bedürfnisse von Familien. Hasnpeter Bärtschi

Gleich zu Beginn des Gesprächs macht die Psychotherapeutin Vera Künzler Rutz (49) klar: Der Bedarf an psychologischer Begleitung sei zurzeit gross. Deutlich grösser als das Angebot. «Viele Anfragen nach Therapieplätzen müssen aus Kapazitätsgründen leider abgelehnt werden», sagt sie.

Beeinflusst durch die Schliessung der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie in Solothurn und die aktuelle Pandemie habe sich die Situation zugespitzt. Denn: «Einsamkeit gekoppelt mit Angst und finanzieller Not kann ein Nährboden sein für psychische Krisen.»

Corona kann die Belastung verstärken

Die zweifache Mutter aus Zuchwil ist als Fachpsychologin für Psychotherapie in Solothurn, in der Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie der Fachärztin Franziska Riederer tätig, wo sie mehrheitlich mit Erwachsenen und Paaren arbeitet und Familien berät. Was sie im Moment beobachtet: «Eltern, deren Arbeitsplatz nicht gefährdet ist und die nicht beide im Home-Office arbeiten und dabei gleichzeitig ihre schulpflichtigen Kinder betreuen müssen, haben es einfacher in der Corona-Krise.»

Bei Eltern aber, die bereits vor der Pandemie sehr beansprucht waren, nehme die Belastung oft weiter zu. «Die Möglichkeiten, sich auszutauschen und aufzutanken, sowie die Gelegenheiten für informelle Kontakte sind weniger geworden.»Deshalb ihre Empfehlung: Trotzdem vernetzt bleiben und Kontakte pflegen – sei es nun telefonisch oder über andere digitale Kommunikationsmittel. Auch das möglichst deutliche Abgrenzen von Arbeit und Erholungszeit sei für Eltern wichtig.

Burn Outs werden häufiger

Zu den häufigen Krankheitsbildern, denen sie in der Praxis begegnet, gehören Burn Outs, Depressionen und Angststörungen. In ihrer Arbeit beziehe sie die Familienmitglieder dort, wo es nötig und sinnvoll sei, mit ein. «Wenn wir die Unterstützung des familiären Umfelds nutzen können, gelangen wir schneller ans Ziel.»

Ein Grundwert dabei ist ihr die Gleichwürdigkeit, ein Begriff, den der dänische Therapeut und Konfliktberater Jesper Juul geprägt hat. Ausserdem sei ihr der fachliche Austausch «in einer immer komplexer werdenden Welt» ein Anliegen, sowohl mit ihren Praxiskolleginnen als auch mit der Familienberaterin Pia Weibel, mit der sie regelmässig zusammenarbeitet.

«Beziehung statt Erziehung»

Neben ihrer Tätigkeit als Psychotherapeutin bietet sie seit fünf Jahren als familylab-Elterngruppenleiterin regelmässig Seminare für Eltern an, sogenannte Elterngruppen und Dialoggruppen, die als aufbauende Kurse gedacht sind. Dabei gehe es grundsätzlich um den Juul’schen Ansatz der «Beziehung statt Erziehung». Oder, in anderen Worten, um Beziehungskompetenz. «Das ist das Kernelement elterlicher Führung», so Künzler. «Sie basiert auf den vier Grundwerten Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Verantwortung.»

Was ist darunter zu verstehen? «Wenn es den Eltern gelingt, auf der Basis dieser vier Werte in einen persönlichen Dialog mit ihren Kindern zu kommen, können sie das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl ihrer Kindern stärken. Und dies fördert die Resilienz.» Als sogenannte psychische Widerstandsfähigkeit hat diese in der Krise eine neue Bedeutung erhalten. Künzler fährt fort:

«Einen Zugang zu haben zu den eigenen Gefühlen, das macht Kinder stark. Natürlich auch Erwachsene.»

Deshalb sei es wichtig, dass sie ihre Gefühle als Botschaften über sich selbst und ihre Umwelt verstehen lernen und wissen, wie sie mit ihnen umgehen können.

In Russland kennengelernt

Persönlich sei sie eher zufällig auf Juul gestossen, als ihre eigenen Kinder, heute 14 und 16 Jahre alt, klein waren: In einer Buchhandlung sei sie dem Buch «Grenzen, Nähe, Respekt»begegnet. Der Inhalt faszinierte sie. Das sei während ihrem zweieinhalbjährigen Aufenthalt in Russland gewesen, wo die Arbeit ihres Mannes sie zusammen mit ihrer noch jungen Familie hinführte.

«Bei unseren neuen Bekannten durften wir sehr viel Herzlichkeit erfahren.» In Erinnerung geblieben sei ihr die Aussage einer Ärztin:

«Bei uns haben die Menschen Familie und Freunde, sie brauchen keine Psychiater.»

Als Fachperson weiss sie diese Aussage zu differenzieren. Gelehrt hat es sie dennoch: Die Wichtigkeit des sozialen Netzes.

Zurück in Zuchwil nahm sie an den multikulturellen Frauenrunden des Vereins «Zusammen in Zuchwil» teil und konnte erleben, wie Frauen einander gegenseitig stärken. Gleichzeitig hat sie sich mehrere Jahre als Vorstandsmitglied im Familienforum Zuchwil engagiert. Weil ihr die Gemeinschaft im Alltag wichtig ist. All das hat sie geformt und prägt sie bis heute.

Familienforum Zuchwil Vermittlung von Nachbarschaftshilfe Das Familienforum ist auch während der Pandemie mit einem Angebot präsent, wenn auch in anderer Form als bisher. «Wir haben uns überlegt, was wir in dieser Zeit für Zuchwil tun können», ist von Marion Kissner, der neuen Präsidentin des Vorstands, zu erfahren. Zwar schon seit einem Jahr im Verein tätig, wurde sie coronabedingt erst per 1. Juli 2020 im Amt bestätigt. «Bereits im ersten Lockdown hat das Familienforum in Zuchwil die Corona-Nachbarschaftshilfe aufgebaut, zuerst über eine Telefonnummer der Gemeinde», berichtet sie. Bald schon habe das Familienforum eine eigene Nummer erhalten und ein Abonnement, das nun von der Gemeinde freundlicherweise gesponsert werde. Inzwischen seien beide Nummern aktuell, die Anfragen laufen aber beim Familienforum zusammen. Während das Familienforum im ersten Lockdown von acht jungen Frauen der Cevi Jungschar Zuchwil beim Telefondienst unterstützt wurde, betreut Kissner das Telefon im Moment selbst. «Sollte es vermehrt klingeln, haben wir einen Pikett-Plan und wechseln uns ab.» Zurzeit ist es aber ruhig. Die Aufgabe des Forums sei dabei nicht die Hilfestellung an sich, sondern das Vermitteln. «Wir haben eine Facebook-Seite mit etwa 150 Zuchwiler Helferinnen und Helfern, die bei Bedarf einspringen würden», sagt sie, egal ob es sich dabei um Hilfe beim Einkaufen, beim Hund Spazierenführen oder beim Rasenmähen handle. Das zeigt, die Hilfsbereitschaft ist durchaus da. Selbst für ein Gespräch sei sie mal zu haben, wenn es aber um eine seelsorgerische Aufgabe gehe, dann würde sie spezifisch «jemanden ins Boot holen». Sie berichtet von einer älteren Frau, die mal um Hilfe gebeten hatte, weil der Fernseher nicht lief. «Jemand von uns ist dann vorbeigegangen und konnte feststellen, dass die Fernbedienung vertauscht worden war.» Oder von der Anfrage, ob jemand bereit sei, einen unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten beim Deutschlernen zu helfen, und zwar als Telefonpartner. Geschichten wie diese ermutigen sie, die Nachbarschaftshilfe auch über die Pandemie hinaus aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich versteht sich das Familienforum als Plattform, «wo sich Familien finden können, wo Freundschaften entstehen.» In diesem Sinne seien auch die Veranstaltungen zu verstehen, die der Verein organisiert, die zurzeit aber nicht oder nur in reduzierter Form stattfinden können. Bis in diesem Bereich wieder Normalität herrscht, empfiehlt sie, auf bereits vorhandene Freundschaften zurückzugreifen. Und trotz des Lockdowns sich beispielsweise zu einem Spaziergang zu verabreden. (vs)

Was sie sich für die Familien wünscht: Mehr niederschwellige Begegnungsmöglichkeiten. Orte, wo sich Eltern begegnen können. Wo Eltern miteinander ihre Alltagsfragen besprechen können, bevor sie zu Problemen werden. Und: «Geeignete Begegnungsorte wie etwa Spielplätze oder Treffs in Gemeinderäumen. Und mehr Teilzeitstellen.»

Nicht zuletzt sehe sie auch Bedarf an Raum für Kinder und Jugendliche, sei es in den Dörfern und Städten, aber auch in der Natur: «Raum, den sie mitgestalten können und in dem sie Freiheiten haben dürfen.»