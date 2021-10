Tamara Mühlemann Vescovi in Zuchwil: Beschwerde gutgeheissen

Chronologie

Am 25. April enden die Gemeinderatswahlen in Zuchwil mit einer Überraschung. Die CVP - die Mitte gewinnt zwei Sitze und hat nun drei Sitze im Gemeinderat. Mit dabei ist Tamara Mühlemann Vescovi. Auch die Grünen verdoppeln ihre Sitzzahl auf 2. Verlierer sind mit je einem Sitzverlust die FDP, die SP und die SVP. Letztere beanstandet anfangs Mai in einem Brief an den Gemeindepräsidenten, dass die Dienst- und Gehaltsordnung der Gemeinde verletzt worden sei. Mühlemann hätte für eine Behördentätigkeit die Bewilligung des Gemeinderates einholen müssen. Am 10. Juni entscheidet der Zuchwiler Gemeinderat im Sinne der SVP und lehnt eine Behördentätigkeit von Tamara Mühlemann ab. Am 1. Juli informiert der Gemeindepräsident den Gemeinderat, dass zum Beschluss des Gemeinderates eine Beschwerde eingereicht wurde. Die Beschwerde wurde nun vom kantonalen Volkswirtschaftsdepartement gutgeheissen.