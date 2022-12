Zuchwil Junge Eishockeytalente auf dem Weg zur Weltmeisterschaft: Das U18-Fünf-Länderturnier findet nach zweijährigem Unterbruch wieder statt Lange musste das Juniorenturnier auf sich warten lassen – zum diesjährigen Jahresende dürfen die besten Spieler der Schweizer Topklubs und von vier weiteren Nationen wieder zeigen, was sie draufhaben. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 27.12.2022, 18.00 Uhr

Am U18-Fünf-Länderturnier im Sportzentrum Zuchwil spielen Spieler, deren Namen in einigen Jahren für Schlagzeilen sorgen könnten: Tschechien gegen Finnland. Urs Byland

Mit Blitzgeschwindigkeit fliegt der Puck übers Eis, während ihm gerade junge Eishockeyspieler hinterherflitzen. Während das Schweizer Publikum mit Kuhglocken anfeuert, jubeln auf der anderen Seite die aus der Slowakei hergereisten Fans über die zahlreichen Torschüsse.

Am Montagabend spielte das Schweizer Team mit den besten U18-Spielern gegen die Slowakei. Zur Krönung der Altjahrswoche kurven erstmals nach einem zweijährigen Unterbruch wieder finnische, tschechische, slowakische, deutsche und schweizerische Talente übers Eis im Sportzentrum Zuchwil. Das Team der Schweizer besteht aus zahlreichen Spielern der regionalen Topklubs SCB, EHC Biel und SCL Tigers.

Dies findet im Rahmen des U18-Fünf-Länderturniers in der Regiobank-Arena statt. Über 30 Scouts aus der ganzen Welt verfolgen dieses Turnier. Für die von den ehemaligen Eishockeyspielern und heutigen U18- und U20-Nationaltrainern Marcel Jenni und Manuele Celio betreute Auswahl ist das Turnier ein bedeutsamer Programmpunkt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft Ende April 2023. Acht Jahre ist es her, als sie zuletzt in der Schweiz stattfand. Nun dürfen sich die Schweizer Junioren auf eine Heim-WM freuen.

Das Turnier hat einen grossen Stellenwert

Marcel Siegenthaler, Sportchef und stellvertretender Direktor des Sportzentrums Zuchwil, koordiniert das Turnier schon seit über 15 Jahren in Zusammenarbeit mit Swiss Ice Hockey – dem Schweizerischen Eishockeyverband. Nach Corona soll das Turnier dieses Jahr wie gewohnt verlaufen. Er sagt:

«Der Stellenwert des Turniers ist riesig.»

Bei diesem Turnier würden die stärksten Talente auf Stufe U18 spielen. «Für alle Ausgewählten der fünf Ländern ist die Altjahreswoche eine grosse Sache – manche kommen in die nächste Altersstufe, spielen bei der WM in ihrem Nationalteam und könnten später sogar als Profi spielen», so Siegenthaler. Das Turnier sei der letzte internationale Vergleich vor der Weltmeisterschaft in Basel und Ajoie im kommenden Frühling.

Action beim Spiel Tschechien gegen Finnland. Urs Byland

Um das Fünf-Länderturnier zu ermöglichen, organisiert das Sportzentrum alle Helferinnen und Helfer. «Wir stellen die Regiobank-Arena für den Cup zur Verfügung und bereiten alles für die Spiele vor», so Siegenthaler. Er ergänzt, dass auch die Schlafunterkunft immer die gleiche sei: Die Schweizer Spieler übernachten in der Unterkunft im Sportzentrum und die Gastspieler sind im H4-Hotel in Solothurn untergebracht.

Für die Finanzierung des Fünf-Länderturniers ist der Schweizer Eishockeyverband zuständig. «Durch das Jahr hindurch gibt es etwa fünf bis sechs Turniere, die jeweils wieder in anderen Nationen stattfinden. Die Turniere werden von den zuständigen Verbänden finanziert, in deren Ländern es durchgeführt wird», sagt Siegenthaler.

Grosse Vorfreude beim Verband auf die U18-WM

Der Schweizer Eishockeyverband ist in Kontakt mit den anderen vier Nationen und schaut, dass die Mannschaften zusammen kommen und vor Ort sind. Dieses Jahr ist Andrea Meier die Ansprechpartnerin für die Nationalmannschaften und die Organisation der Turniere. «Ich bin das Bindeglied zwischen den Junioren und dem Sportzentrum», erklärt Meier.

Andrea Meier erzählt, dass das noch grössere Highlight nach den Turnierspielen kommt: «Die letzte in der Schweiz durchgeführte Weltmeisterschaft war in 2015 – die Vorfreude ist daher umso grösser für alle Beteiligten.»

Spielpause: Die Eismeister reinigen das Eis flankiert von den Flaggen der Nationen, die am Turnier beteiligt sind.. Urs Byland

Der Schweizer Eishockeyverband Seit 1908 engagiert sich Swiss Ice Hockey in den verschiedenen Bereiche zu Gunsten des nationalen Eishockeysports. Seit 2011 operiert die einheitliche Dachorganisation des Schweizer Eishockeys unter dem Namen Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). In 2020 wurde die National League AG gegründet, welche den Spielbetrieb und die Vermarktung der National League verantwortet.

