Die Schule Zuchwil wächst - und das nicht ohne Folgen

Massiver Zuzug Die Schule in Zuchwil ist im abgelaufenen Schuljahr um mehr als eine Klasse gewachsen – das zieht Probleme nach sich Die Schule Zuchwil knackt bald die Tausendergrenze. Wie sie sich den aktuellen Problemen stellt, zeigt der Rechenschaftsbericht im Gemeinderat. Urs Byland Jetzt kommentieren 06.10.2022, 11.50 Uhr

Schuldirektor Stephan Hug in seinem Büro. José R. Martinez

Die Schule Zuchwil hat sich in den letzten Jahren einen guten Ruf erarbeitet. Dies auch dank den Fördermassnahmen der Gemeinde, insbesondere mit dem Kinder- und Jugendzentrum oder der frühzeitigen Schulung der kleinen Kinder in der deutschen Sprache.

Dies dürfte aber nicht der Hauptgrund für den - trotz Pandemie - massiven Zuzug von Kindern im letzten Schuljahr gewesen sein. Gekommen sind während dem vergangenen Schuljahr 21/22 insgesamt 63 eher jüngere Kinder mit oft noch sprachlichen und weiteren Defiziten, wie der Schuldirektor Stephan Hug im Gemeinderat ausführte.

Tausendergrenze bald geknackt

Weggezogen sind 28 Kinder. Das ergibt eine Differenz von 35. In den Klassen in Zuchwil ist es etwas enger geworden, denn die Schule wuchs nur um eine Klasse auf aktuell 50. Damit ist die Schule Zuchwil eine der grössten im Kanton Solothurn.

Hug rechnet damit, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler bald die Tausendergrenze knacken wird. Aktuell sind es 917 Schülerinnen und Schüler. Mit den Auswärtigen sind es 994. Dazu gezählt werden müssen Schülerinnen und Schüler der Sek P oder im ersten Gymnasialjahr (47), der Talentförderklasse Solothurn (1), der privaten Schulen (7) und der externen Sonderschulen (22).

Fachkräftemangel auch an der Schule

Ein anderer Punkt, der der Schule Zuchwil zu schaffen mache, sei der Fachkräftemangel. Stephan Hug erklärte:

«Das spüren wir auch in der Schule deutlich. Es wird immer schwieriger Stellen zu besetzen, wenn man nicht früh genug ausschreiben kann.»

Da sei es für die Rekrutierung der Lehrkräfte im Kanton Solothurn nicht förderlich, dass nach Gesamtarbeitsvertrag bis Ende Mai gekündigt werden kann.

Dennoch konnten genügend Lehrkräfte gefunden werden. «Damit das so bleibt, müssen wir bestrebt sein, weiterhin attraktiv und innovativ zu bleiben.» Denn der Lehrpersonenmangel werde sich in den kommenden Jahren verschärfen, so Stephan Hug, weil Pensionierungen anstehen und die Anzahl der Schulkinder zunehmen wird.

Zuchwiler «Gesamtpaket» bewährt sich

Der Schuldirektor sprach im Zusammenhang mit seiner Schule von einem «Gesamtpaket». Zu diesem gehören neben den oben erwähnten Leistungen der Gemeinde auch schulinterne Angebote wie die Schulische Heilpädagogik, die Logopädie, die Informatik, die Musikschule, Deutsch als Zusatzunterricht, der Freiwillige Schulsport, die Schulsozialarbeit oder die Theaterpädagogik, die alle mit dazu beitragen, dass auch messbare Werte positiv ausschlagen würden, so der Schuldirektor.

Beispielsweise bei den Übertritten: Von der sechsten Klasse traten im letztem Schuljahr 37 Prozent in die Sek B, 37 Prozent in die Sek E und 26 Prozent in die Sek P über. «Weit entfernt von den früheren Werten, als bis zu 50 Prozent der Schüler sich für die Sek B entschieden. Erfreulich ist, dass der prozentuale Anteil der Sek B-Schüler seit drei Jahren nicht höher ist als derjenige der Sek E-Schüler und der Anteil der Sek P-Schüler im oder über dem kantonalen Durchschnitt von 21 Prozent liegt.»

Schuldirektor fordert leistungsgemischte Klassen

Im Gemeinderat wurde die Frage gestellt, ob die Heterogenität der Schulklassen einen Einfluss auf die Übertrittszahlen hat. Der Schuldirektor antwortete:

«Wir haben mit der Grösse unserer Schule eine gewisse Aussagekraft, und ich habe keinen Einfluss bemerkt.»

Er sagt zudem, dass es für Sek B – Schülerinnen und Schüler besser wäre, sie könnten bis in die 9. Klasse mit allen anderen Schülerinnen und Schüler leistungsgemischte Klassen besuchen. «Es ist nicht nachzuvollziehen, warum man in Deutschschweizer Kantonen die Heterogenität propagiert und leistungsdurchmischte Klassen will, um dann Ende der 6. Klasse den Leistungsschnitt vorzunehmen. Das ist widersprüchlich und sollte der Vergangenheit angehören.»

Die schweizweite Erhebung von Kompetenzen in der obligatorischen Schule zeige, dass schwächere Schülerinnen und Schüler in der Romandie und dem Tessin, die keine Sekundarstufen kennen, teilweise deutlich besser abschneiden als im Kanton Solothurn.

Ebenfalls ein Thema war im Gemeinderat in Zusammenhang mit dem «Gesamtpaket Zuchwil» die aktuell 15 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf B in den beiden Hauptfächern zwischen der 3. und der 9. Klasse. Früher waren dies Kinder und Jugendliche, die den Kleinklassen zugewiesen wurden. Vor Aufhebung der Kleinklassen im Jahre 2010 waren dies noch 60 Kinder und Jugendliche verteilt auf fünf Kleinklassen.

Französisch in der Primarschule Das «Team Französisch» umfasste in der Primarschule zwei frankophone Lehrpersonen, die im Schuljahr 2021/22 in drei Schulhäusern in Zuchwil das Fach Französisch und zum Teil einzelne Fächer (Sport, Werken, Musik) in Französisch unterrichteten. Gleichzeitig besuchen sie, sowie die Schulleiterin Pisoni und der Schuldirektor die Weiterbildung «Bilingualer Unterricht» der Fachhochschule Nordwestschweiz. Auf das Schuljahr 2022/23 sind im «Team Französisch» drei Lehrpersonen angestellt (eine pro Schulhaus), die Französisch und mit Ausnahme des Schulhauses Blumenfeld ein weiteres Fach bilingual unterrichten. Die Schule Zuchwil nimmt am Projekt der Fachhochschule zum bilingualen Unterricht auf Französisch teil, das vom Bundesamt für Kultur und dem Volksschulamt des Kantons Solothurn unterstützt wird und auch ein Co-Projekt des Kantons Solothurn mit dem Kanton Neuenburg ist. (mgt)

