Patrick Marti, Gemeindepräsident Zuchwil, will mehr Partizipation

Zuchwil «Ich bin für schlaue gemeinsame Lösungen. Die sind immer besser als individuelle» Patrick Marti, der Gemeindepräsident von Zuchwil, will alle im Dorf stärker in die politischen Prozesse einbinden. 08.02.2022, 12.00 Uhr

Patrick Marti, Gemeindepräsident von Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Patrick Marti, wie fühlen Sie sich nach über 200 Tagen in der neuen Rolle als Gemeindepräsident von Zuchwil?

Gefordert, aber ich fühle mich wohl dabei. Das hat mit der Themenvielfalt zu tun. Bis man alle Themen und alle Personen dahinter, alle Abläufe und Prozesse kennengelernt hat, dauert es einfach eine Weile. Zudem haben wir einen neuen Gemeinderat. Ich habe auch den Anspruch, mich schnell in den Themen bewegen zu können und nicht umgekehrt von den Themen bewegt zu werden.

Vorher waren Sie Gemeinderat. Haben Sie den Rollenwechsel verdaut?

Der Rollenwechsel ist gut gelungen. Ich will den Gemeinderat mehr einbeziehen, mehr informieren und auch mehr Meinungen abholen. Das Milizsystem stellt aber hohe Anforderungen.

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind voll engagiert und üben das Amt nebenbei aus. Damit sie besser informiert sind, müssen sie auch mehr leisten, sich vorbereiten und nochmals zusätzlich in der Partei zusammensitzen. Der Aufwand ist gross, um Meinungen breit abholen zu können. Das wird aber geschätzt. - Und ich bin nach wie vor Gemeinderat.

Aber Sie haben mehr Wissen.

Genau, deshalb will ich den Gemeinderat früh miteinbeziehen. In der Vergangenheit kam es öfters vor, dass ein fertiges Geschäft auf dem Tisch lag. Man wusste vorgängig wenig darüber und hatte viele offene Fragen. Mir ist es ein Anliegen, dass ich frühzeitig eine Meinungsbildung einleite, mal vorab kläre, in welche Richtung will der Gemeinderat ein Thema bearbeitet wissen. Hier das richtige Mass zu finden, dass die Gemeinde sich entwickelt und gleichzeitig alle mit an Bord sind, ist eine grosse Herausforderung.

Das Minus im Budget 2022 von einer Million war für Sie als Gemeindepräsident kein Thema. Als Gemeinderat monierten Sie aber noch bei der Rechnung 2020, dass diese nur positiv ausgefallen sei wegen dem Härtefallausgleich von 3,4 Mio. Franken. Was gilt jetzt?

Ja, wir verlieren 3,4 Mio. Franken ab 2027. In meiner Buchhaltung werden wir mit optiSO ab 2025 etwa 750000 Franken einsparen. Mit der Mehreinnahme bei der Netzpacht gewinnen wir 140000 Franken und mit einem anderen Finanzierungssystem beim Kijuzu könnten wir 200000 bis 250000 Franken einsparen. Das macht insgesamt eine Million.

Wir werden weiter im Budgetprozess genauer hinschauen und weniger Wunschbedarf budgetieren. Das heisst, wir werden mit den Budgetverantwortlichen frühzeitig schauen, was nötig ist. Kommt hinzu, dass die Gemeinde wächst. Das neue Quartier Riverside bringt Gutverdienende nach Zuchwil. Auch die wirtschaftliche Situation ist positiv. Bouygues und Helion haben ihren Sitz neu in Zuchwil, Schärer AG hat eine gute Prognose, der Neubau Scintilla bringt mehr Arbeitsplätze. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Einbusse ausgleichen können bei gleichem Steuerfuss.

Patrick Marti: «Die Schule Zuchwil hat eine positive Entwicklung hinter sich.» Hanspeter Bärtschi / SZ

Was kommt auf Zuchwil zu mit dem neuen Quartier Riverside?

Wir haben beispielsweise die Schulraumplanung angeschaut, bei einer prognostizierten Bevölkerungsentwicklung von heute 9200 auf knapp mehr als 10000. Für die Schule müssten wir mit rund 100 Kindern mehr rechnen. Wir haben geburtenstarke Jahrgänge und im Gegensatz zu früher haben wir weniger Wegzüge. Vor zehn Jahren verliessen bis zu 25 Prozent der Familien mit Kindern vor ihrem Schuleintritt Zuchwil, heute sind es noch 5 Prozent.

Die Schule Zuchwil hat eine positive Entwicklung hinter sich. Für die zusätzlichen Klassen hätten wir in den bestehenden Strukturen noch Möglichkeiten. Momentan besteht kein Handlungsbedarf.

Als Gemeinderat wollten Sie einen neuen Standort für die Filiale des Kijuzu prüfen. Warum?

Ich bin ein Freund von Kooperationen. Beim Sportzentrum haben wir das verpasst, und das tut auch weh. Beim Kijuzu dürfen wir nicht das Gleiche machen, dass es grösser und grösser wird, und wir tragen alleine die Verantwortung. Ich wünschte mir hier Kooperationen, beispielsweise mit Investoren in Überbauungen, die eine Attraktivierung ihres Standortes anstreben. Mit Riverside etwa sind wir diesbezüglich im Gespräch. Beim Standort für die Kijuzu-Filiale handelt es sich zudem um ein wertvolles Stück Land. Das ist übrigens auch ein Geschäft, dass fast fixfertig in den Gemeinderat kam. Für mich hätte der politische Prozess früher anfangen müssen, mit der Diskussion über den Standort und über Kooperationen.

Noch ein Thema, das Ihnen als Gemeinderat Sorge bereitete. Sie monierten, dass nur eine Strasse jährlich saniert wird, sie wollten zwei. Was ist daraus geworden?

Man kann Geld nur einmal ausgeben. Wir haben in letzter Zeit öfters in nichtprimäre Infrastruktur investiert. Jetzt kommt noch der Anbau Ost beim Sportzentrum. Danach ist für mich das Paket Sportzentrum erledigt. Dann kommt noch die Kijuzu-Filiale. Die 2,5 Mio. Franken würden für die Sanierung von fünf Strassenzügen reichen. Wir müssen jetzt eine Planung machen und den Pflicht- vom Wunschbedarf trennen. Ich hoffe, wir werden hier den politischen Konsens finden.

Der Start Ihrer Amtszeit begann mit der Ausbootung von Stephan Schöni im Verwaltungsrat der Kebag. Sie haben seinen Sitz beansprucht. War das nötig?

Bin ich hier, um populär zu sein, oder um Verantwortung zu übernehmen? Ich bin nun einmal der Kopf der Gemeinde. Es geht nicht um die Person, es geht darum, dass die Bedeutung der Kebag für die Gemeinde riesig ist. Und es geht um Wertschätzung gegenüber der Institution. Wir haben dort die Fernwärme, die Abfallentsorgungsanlage und die Abwasserreinigung.

Sie geben gerne den bürgernahen Politiker. Werden die Zuchwilerinnen und Zuchwiler weniger Steuern zahlen müssen?

Ich habe schon viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie Firmen besucht und auch viele Mails erhalten, die ich meist persönlich beantworte. Das mache ich gerne. Ich hatte gerade heute eine Mail zu Baumfällungen und zur Umstrukturierung im Riverside-Quartier. Aber über Steuern hat mit mir noch niemand gesprochen. Wir reden über Fahrverbot, über Hundekot, über Tempobeschränkungen, über Bäume, über Lärm oder Abfallentsorgung.

Sie wollen Bürgernähe in neuen Formen fördern?

Ja. Ein Beispiel war die Mitwirkung Hauptstrasse. Dort kamen 50 Personen. Weiter werde ich auch Quartieranlässe fördern. Das hat mein Vorgänger Stefan Hug aufgegleist. Am Emmenholzweg kommt die Kijuzu-Filiale, die Verkehrssicherheit ist trotz 30er Zone ein Thema, Schulwegsicherheit, Verknüpfung mit dem Riverside-Quartier sind ebenfalls Themen. Diese wollen wir bündeln und einen Mitwirkungsanlass durchführen. Vielleicht kommen an solchen Anlässen neue Denkansätze zu Tage.

Stärkung der Einwohner, frühzeitige Information der Behörden. Das ist, was Sie anstreben?

Genau und die Mitsprache in der Verwaltung. Nicht immer haben die politischen Führer die guten Ideen. Wenn ich die Stimm- und Wahlbeteiligung in unserer Gemeinde betrachte, müssen wir einiges aufholen. Bei den Gemeindewahlen hatten wir beispielsweise um 30 Prozent, bei den am gleichen Tag stattfindenden Abstimmungen lag sie bei 43 Prozent. 13 Prozent interessieren sich politisch, aber nicht kommunal. Was läuft da schief? Hier gilt es aufzuzeigen, wofür wir alles verantwortlich sind.

Da wird nationalen und internationalen Themen eine ‹schampar› grosse Bedeutung zugesprochen, die aber für die ursächliche Versorgung unseres Lebens und unsere Lebensqualität keine grosse Auswirkung haben.

Patrick Marti: «Wir können in vier Jahren zusammensitzen oder schon vorgängig Kooperationen diskutieren.» Hanspeter Bärtschi

In der Entwicklung des Riverside-Quartiers sind Sie auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Hier wird die Verbindung zwischen Solothurn und Zuchwil gestärkt.

Das Riverside ist für Zuchwil eine der bedeutungsvollsten Entwicklungen, und die Nähe zu Solothurn wird auch ein Thema sein. Kurt Fluri hat ja gesagt, Stefanie Ingold und ich müssten in vier Jahren zusammensitzen und diese Nähe thematisieren. Ich habe sie natürlich schon öfters getroffen. Wir sind jetzt beide daran, unser Amt kennenzulernen, und dann schauen wir weiter.

Sind Sie für eine Fusion?

Es gibt immer die Varianten Kooperationen oder Fusion. Ich bin für schlaue gemeinsame Lösungen. Die sind immer besser als individuelle. Wir können in vier Jahren zusammensitzen oder schon vorgängig Kooperationen diskutieren. Ein Beispiel ist die Wasserversorgung. Mit dem neuen Wasserreservoir beim Königshof spart Solothurn 2,5 Mio. Franken, weil mit dem Zusammenschluss das Reservoir kleiner dimensioniert werden kann, und Zuchwil spart eine Million, weil wir keinen zusätzlichen Brunnen benötigen. Das macht Sinn und führt zu Überlegungen wie: kleinräumig strukturiert, aber grossräumig organisiert sein.

Ein nächstes Thema werden die Sozialregionen sein. Für Zuchwil wird sich aber allgemein die Frage stellen, orientieren wir uns nach Osten oder nach Westen. Das ist eine politische Frage.

Sie griffen 2021 zur Feder und schrieben einen persönlichen Leserbrief über ihren Frust mit den Besuchszeiten beim Spital. Sie durften Ihre Mutter nicht besuchen.

Ich habe das absolut nicht verstanden. Es gibt Dinge, da wird für mich eine rote Linie überschritten. Ich weiss von einem jungen Mann, der verstarb, ohne dass seine Verwandten ihn besuchen durften. Danach wurden die Bestatter in den Raum geführt, in dem schon vier Familienmitglieder beim Toten trauerten. Sie kamen rein ohne Kontrolle. Das zeigt, was ich nie verstehe. Unterstützung brauchen die Lebenden und nicht die Toten.

