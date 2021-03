Zuchwil Hier ist das Zerstückeln von Polizei-Uniformen erlaubt Die VEBO Genossenschaft verwandelt in ihrer Werkstatt in Zuchwil Tonnen von Polizeikleidern in Etuis, Rucksäcke und Taschen. Lucilia Mendes von Däniken 20.03.2021, 05.00 Uhr

Aus alten Uniformen der Kantonspolizei werden Taschen und andere Utensilien hergestellt werden: Jolanda mit VEBO-Teamleiterin Brigitte Baumgartner.

Schweizweit haben aktuell diverse Polizeien ihre Uniformen angepasst. Das heisst: Viele Korps tragen dieselben Uniformteile – die Kantonszugehörigkeit wird nur noch über einen Klett-Badge am Arm sichtbar. Aus diesem Grunde hat auch die Kantonspolizei Solothurn in den vergangenen Monaten einige Kleider ausgewechselt. Normalerweise, wenn die Polizei neue Uniformen kriegt, werden die alten mit viel Vorsicht entsorgt, sprich verbrannt. Penibel muss sichergestellt werden, dass keines der Kleidungsstücke weiter in Umlauf bleibt – zu gross ist das Risiko, dass diese missbräuchlich verwendet werden.

Alten Uniformen der Kantonspolizei.

In Zeiten wo Recycling, Nachhaltigkeit und Upcycling immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden, hat sich darum die Kantonspolizei Solothurn etwas einfallen lassen. Intern besteht ein «Ideenmanagement», wo Mitarbeitende ihre Wünsche und Vorschläge einbringen dürfen. «So kam es, dass eine Polizistin anfragte, ob man die Uniformen – anstatt zu entsorgen – nicht wiederverwenden könnte», erklärt Kapo-Mediensprecherin Astrid Bucher.



Zuerst habe man die Idee verfolgt, den Stoff als Dämmmaterial zu verwenden. Bald schwenkte man aber um auf eine andere Idee: «Wir entschieden uns, die Uniformen umzunähen und daraus Produkte für die Allgemeinheit herzustellen.» Astrid Bucher begann zu recherchieren und Partner zu suchen, denn bald war klar: «Das können wir alleine nicht stemmen.»



Vebo als Partnerbetrieb gefunden



Bei der Einsammelaktion stapelten sich plötzlich rund 11 Tonnen Kleider. Und diese mussten nun sortiert, gewaschen und verarbeitet werden. Damit war die Arbeit aber nicht getan: denn auch das Bestellwesen, der Versand und die Werbung mussten geregelt sein. Die Lösung fand sich dann ganz nahe, nämlich in der VEBO Genossenschaft in Zuchwil. Dort befindet sich eine grosse Näherei, wo Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. «Wir stiessen mit unserer Idee auf offene Ohren», so Bucher.



Barbara zieht die Kordel für eine Tasche ein.

Dies bestätigt auch die Leiterin der Näherei, Brigitte Baumgartner: «Der Auftrag hat uns von Anfang an zugesagt, liess man uns doch ziemlich freie Hand. Einzig der Endpreis musste eingehalten werden – und es sollten Alltagsgegenstände sein. Ansonsten durften wir ganz viele Ideen liefern. Die Prototypen reichten von Hundeknochen aus Stoffresten über Stoff-Polizeiautos bis hin zu Haarbändel und Taschen.»

Da die Polizei diese Näharbeiten auch über den internen Werbeartikelshop an Polizeifans verteilen möchte – und auch mal jemand belohnt werden soll, der sich zum Beispiel bei einem Unfall vorbildlich helfend verhalten hat, mussten es Produkte sein, die zur Polizei passen und für verschieden Altersstufen einsetzbar sind. Man einigte sich darum auf Taschen, Rucksäcke und Etuis. «Weitere Erzeugnisse sind wir gerade am Ausarbeiten», so Baumgartner.



Brigitte Baumgartner erklärt, woher die Idee stammt und wie sie umgesetzt wird:



Hanspeter Bärtschi

Der grössere Teil der Ware wird über den Onlineshop der VEBO verkauft, eine Auswahl kann an einem der Schalter der Regionenposten der Kantonspolizei (Solothurn, Grenchen, Egerkingen, Olten, Breitenbach) direkt gekauft und abgeholt werden. Das Sortiment findet sich auf der Website der Polizei.



Polizeischriftzug erscheint nie als Ganzes



Seit einigen Wochen sind darum nun die Mitarbeitenden der Näherei der VEBO am Hosen auftrennen, Stoff zerschneiden und am Nähen. Dabei müsse jederzeit gewährleistet werden, dass auf keinem der fertigen Artikel das ganze Hoheitszeichen, respektive ein gesamter Polizeischriftzug zu sehen sei. Auch dies, um Missbrauch zu vermeiden. Der Auftrag sei für ihre Mitarbeiter schon etwas Besonderes und mache sogar richtig Spass, weiss Brigitte Baumgartner zu berichten, denn: «Wer darf schon legal Polizeiuniformen zerstückeln?»



Hadice beim Ausschneiden der Stoffstücke für die Etuis.

Hanspeter Bärtschi

Immer noch gelangen weitere Kleidungsstücke in die Näherei. Als nächstes sollen die orangen Parkas mit den Reflektoren eintreffen. «Wir sind noch eine ganze Weile mit diesem Auftrag beschäftigt», so Baumgartner. Darum habe man auch Unterstützung durch das Nähwerk IDM Thun erhalten.

Damit auch dem Konsumenten klar wird, dass dieses Upcycling-Projekt ein Gemeinschaftswerk der Kantonspolizei Solothurn zusammen mit Nähereien in Zuchwil und Thun ist, wurden spezielle Labels kreiert. Einerseits werden die Artikel mit «upcycled uniform» beschriftet, andererseits erhalten sie auch das Label «socialresponsibility.ch».

Etuis.

Sowohl vonseiten Auftraggeber wie auch Auftragnehmer ist man sich einig: «Dieses Projekt hat uns gefordert und auch aufgezeigt, dass die unterschiedlichsten Institutionen sehr gut Hand in Hand arbeiten und sich so optimal ergänzen können.»



