Zuchwil: Die Stiftung Blumenfeld feiert ihr 40-jähriges Bestehen

Zuchwil Hier fühlt man sich willkommen: Die Stiftung Blumenfeld feiert ihr 40-jähriges Bestehen Die 1981 als Betagtenheim eröffnete Institution kann ihren runden Geburtstag feiern. Auf das Fest mit der Bevölkerung wird jedoch verzichtet. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geschäftsleitung im Garten (von links): Peter Sterki, Max Oser und Jürg Geissbühler. Corinne Glanzmann

Seit 40 Jahren freuen sich Besucherinnen und Besucher, die Bewohnenden und Mitarbeitenden am kunstvollen Lebensbaum, der optisch Eingangsbereich und Foyer in der Stiftung Blumenfeld beherrscht. Er wirkt wie ein Symbol dafür, dass in dieser Institution der Dienst an der Allgemeinheit solide abgestützt ist.

Schon in den Siebzigerjahren erkannte man in Zuchwil, dass die Errichtung eines Alters- und Pflegeheims für die älter werdende Bevölkerung ein Segen wäre. Als Initiator für die Planung trat aus der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Paul Schürmann auf, der gemeinsam mit Unterstützung aus der Reformierten Kirchgemeinde, der Bürgergemeinde und der Einwohnergemeinde den heute sieben Mitglieder umfassenden Stiftungsrat gründete.

Der symbolträchtige Lebensbaum. Corinne Glanzmann

Im Anfang umfasste die am 5. Mai 1981 eröffnete Institution, die sich anfänglich Betagtenheim Blumenfeld nannte, 41 Betten für Pensionäre, 30 Pflegebetten, ein Zimmer zur Intensivpflege und drei Tagesheimbetten. Geleitet wurde sie vom Ehepaar Marianne und Beat Wattinger. Entsprechend der demografischen Entwicklung erweiterte das Blumenfeld sein Raumangebot in mehreren Etappen. Heute umfasst es insgesamt 86 Einzelzimmer, die gegenwärtig von 70 dauerhaft Bewohnenden sowie von Patienten für Kurzzeit- und für Ferienaufenthalte genutzt werden.

«Die Kurzzeitbetreuung ist nicht nur für alte Menschen sehr sinnvoll», erläutert Max Oser. Er hat 2001 das Heimleiterzepter von Marianne Wattinger übernommen und bildet mit Jürg Geissbühler (Bereichsleitung Hotellerie) und Peter Sterki (verantwortlich für Pflege und Betreuung) die Geschäftsleitung. 140 Mitarbeitende in 90 Pensen sorgen für ein problemloses, sicheres Leben im Heim.

Lage und Grösse des Heimes sind ideal

Sterki, der seit Februar dieses Jahres mit an Bord ist, entschied sich nach Arbeitsjahren bei der Spitex Oberaargau aus mehreren Gründen für die Stiftung Blumenfeld.

«Es handelt sich um ein modernes und innovatives Haus, Lage und Grösse sind ideal, sodass wir uns als Bewohnende und Mitarbeitende alle kennen.»

Ein weiteres Plus sieht er darin, dass das Heim ein Ausbildungsbetrieb ist und ein seniorengerechtes Aktivierungsprogramm ermöglicht. Zum Angebot zählt eine geschützte Abteilung für Demenzerkrankte, die auch offen ist für Tagespatienten. Dies wird von Angehörigen als Entlastung sehr geschätzt. Einen weiteren wichtigen Bereich bildet die Palliativbegleitung, mit der für diese letzte Lebensphase eine Lücke zwischen Angeboten geschlossen wird.

Das Blumenfeld punktet mit seiner Infrastruktur. Corinne Glanzmann

Zum gastfreundlichen Rahmen gehört das öffentliche, 70-plätzige Restaurant Giardino, das nachmittags auch zu Kaffee und Kuchen einlädt. Die Küche versorgt auch Zuchwiler Einwohnerinnen und Einwohner mit Mahlzeiten. Zuständig für den Transportdienst sind Freiwillige, deren Hilfe überaus beliebt ist.

Jubiläum konnte nicht richtig gefeiert werden

«Regionaler Einkauf mit Jahresmenuplanung und ein nachhaltiger Umgang in der Speisenzubereitung, um Food-Waste zu bekämpfen, sind uns aus ökologischen Gründen ein wichtiges Anliegen», erklärt Jürg Geissbühler. Deshalb hat man sich auch entschieden, das Essen in der Küche nicht auf Teller zu schöpfen, sondern erst in den einzelnen Wohngruppen bedarfsgerecht anzurichten. Gewärmt wird der Gebäudekomplex Blumenfeld übrigens durch Fernwärme von der Kebag und energiegespeist durch Solarelemente auf den Dächern.

Leider hat die Coronapandemie durch so viele Vorbereitungen und Wünsche einen dicken Strich gemacht. So auch im Blumenfeld, das eigentlich gerne zum Jubiläum wie zur Eröffnung vor 40 Jahren ein Volksfest gefeiert hätte. «Wir haben zwar die Krankheit, die uns zwischen Weihnachten und Ende Januar dieses Jahres heftig heimsuchte, inzwischen bewältigt, doch die Schutzbestimmungen gestalten die Festanlässe schwierig», unterstreicht die Geschäftsleitung.

Im heiminternen Rahmen finden für die Bewohnenden indes kleinere Veranstaltungen statt.