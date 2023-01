Zuchwil: Pantherschildkröten aus Zoohandlung gestohlen

Zuchwil Gefährdete Tierart: Neun Pantherschildkröten aus Zoohandlung gestohlen In Zuchwil haben Unbekannte am Dienstag seltene Schildkröten im Wert von 2000 Franken entwendet. Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen. Online-Redaktion 12.01.2023, 14.46 Uhr

Diese Tierart gilt als gefährdet und wird nicht selten auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Kantonspolizei Solothurn

Am Dienstag haben Unbekannte an der Hauptstrasse in Zuchwil neun Pantherschildkröten aus der Zoohandlung «Swisstropicalfish GmbH» entwendet. Diese Tierart gilt als gefährdet und wird nicht selten auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Für den Kauf bzw. Verkauf ist ein entsprechendes «CITES-Zeugnis» erforderlich.