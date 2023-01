Zuchwil: Nachbarschaftsgespräche

Gesprächsrunde Worüber bei Nachbarschaftsgesprächen in Zuchwil diskutiert wird: «Fleisch soll man essen wie Pralinés. Nur wenig, dafür mit Genuss» Wie entwickeln sich die Nachbarschaftsgespräche in Zuchwil? Wir haben eine Gesprächsrunde besucht. In einer nachbarschaftlichen Runde wurde diskutiert, wie es sich umweltbewusst leben lässt. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Gut hat in Zuchwil mit Gleichgesinnten das Projekt Nachbarschaftsgespräche auf die Beine gestellt. Hanspeter Bärtschi

Bei Tee und Apfelkuchen sassen sieben an den Nachbarschaftsgesprächen Teilnehmende gemütlich um den Esstisch bei Gastgeber Stefan Hug in Zuchwil. Themen dieser Gespräche sind die nachhaltige Lebensweise und die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks.

Die Organisationsberatung «Gute Entwicklung» von Daniel Gut hat diese Treffen lanciert. Alessia Bärtsch, studierte Umwelttechnologin, die zusammen mit Gut durchs Gespräch führte, holte bei den Teilnehmenden die Wirkungen der vorherigen Zusammenkünfte zu den Themen Energie und Wasser ab. Umweltthemen seien auf einmal allgegenwärtig, wenn man sich damit befasst. Automatismen im Alltag würde man bewusster wahrnehmen und hinterfragen. Und bereits die Kinder könnten für Umweltthemen sensibilisiert werden, waren gewonnene Erkenntnisse.

Aufgrund der Ergebnisse aus den ausgefüllten Fragebögen gab Bärtsch den Teilnehmenden Empfehlungen, wie sie ihren Fussabdruck reduzieren könnten. Den Fragebogen hat sie in ihrer Bachelorarbeit entwickelt, angelehnt an den «Footprint»-Rechner des WWF.

Nachhaltige Ernährung beginnt bereits beim Einkaufen

Die letzte Gesprächsrunde befasste sich mit dem Thema nachhaltige Ernährung. Bärtsch warf verschiedene Stichworte dazu auf. Bereits beim Einkauf sollten grundlegende Dinge beachtet werden: Das Menu im Voraus planen, nicht ohne Einkaufszettel in den Laden gehen, sich nicht durch Aktionen zu überflüssigen Käufen verleiten lassen oder saisonale Produkte einkaufen, am besten in Hofläden oder auf dem Markt – das waren einige Aspekte.

Bei den Ablaufdaten bedeute «mindestens haltbar bis …» keineswegs «tödlich ab …», wie man aufgrund der Ansichten mancher Konsumenten und Konsumentinnen glauben könnte, schmunzelte Bärtsch. Die Lebensmittel könnten meist lange nach dem Verfalldatum noch verzehrt werden.

Beim Stichwort vegetarisch kamen Fragen auf, ob man den Eiweissbedarf ohne Fleisch decken könne, und ob eine abwechslungsreiche Menuplanung ohne Fleisch möglich sei. Bärtsch ist überzeugt, dass man sich mit pflanzlichen Produkten ausreichend mit Proteinen versorgen kann.

Sie gab zu bedenken, dass viele Proteine in der Ernährungskette verloren gehen, bis das Fleisch zum Verzehr bereit ist. Daniel Gut fand es spannend, neue Gerichte ohne Fleisch zu entdecken. Er brachte es auf den Punkt: «Fleisch soll man essen wie Pralinés. Nur wenig, dafür mit Genuss.»

Gemeinsam den ökologischen Fussabdruck verkleinern

Die Idee der Nachbarschaftsgespräche ist keine Erfindung von Daniel Gut. Der Gedanke sei aus dem Projekt «Transition Streets» aus Grossbritannien erwachsen, erklärte der Betriebsökonom und «Dialogprozessbegleiter». Dieses Projekt hat zum Ziel, Nachbarn zusammenzubringen, zu Diskussionen über Umweltthemen anzuregen und gemeinsam zu versuchen, den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren.

Motivation für Gut, sich für die Nachbarschaftsgespräche zu engagieren, war seine Überzeugung, dass nicht nur Wirtschaft und Staat zum Handeln aufgefordert seien. Auch die Bevölkerung müsse das ihrige dazu beitragen. Es dürfe jedoch nicht zwanghaft sein, sondern man solle sich gemeinsam mit den Nachbarn über erzielte Erfolge freuen können.

Stefan Hug ergänzte, dass die Lebensqualität nicht leiden sollte, wenn man umweltbewusst leben will. Gut freute sich über die wiederum angeregten Diskussionen und die vielen interessanten Inputs, die in der Runde aufgetaucht sind. Er ist gespannt auf das nächste Gespräch zum Thema Konsum, das am 8. Februar gleichenorts stattfindet.

Nachbarschaftsgespräche: So läuft das in Zuchwil Bei jedem Treffen geht es um ein anderes Thema:

1. Einstieg/Energie, 2. Wasser, 3. Ernährung, 4. Konsum, 5. Mobilität, 6. Soziales/Ausblick.

Bei jedem Treffen beschliesst jeder Haushalt einige selbst gewählte praktische Massnahmen zum entsprechenden Thema. Bei der nächsten Sitzung wird mit der Berichterstattung über die Massnahmen gestartet. Oft lernen die Teilnehmenden aus dieser Diskussion, wie man die Dinge in den Griff bekommt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen