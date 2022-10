Tag der offenen Tür Erweiterung war dringend nötig: Nun ist Zuchwil bei der Kinderbetreuung im Kanton Solothurn Spitzenreiter Das neue Zentrum Kind und Jugend am Wald «Kijuzu» hat seinen Betrieb aufgenommen. Damit hat keine andere Gemeinde im Kanton ein grösseres Betreuungsangebot. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 23.10.2022, 16.36 Uhr

Amer und Sajra haben das neue Kijuzu bereits in Beschlag genommen. Carole Lauener

Fast möchte man nochmals Kind sein, wenn man durch die freundlichen, hellen Räume im neuen Zentrum Kind und Jugend (Kijuzu) am Wald schlendert. Unzählige verlockende Spielsachen warten darauf, dass die Kinder sie in Beschlag nehmen. Die grosszügigen Zimmer sind mit warmen, grobstrukturierten Holzspanplatten voneinander getrennt. Rundherum reichen Fenster und Glastüren bis zum Boden und lassen viel Licht herein.

Der Bereich für die Kleinsten verfügt über Hängematte, Laufgitter oder Stubenwagen, wo die Babys ihr Mittagsschläfchen halten können. Der Raum für den Mittagstisch bietet Platz für 30 Kinder. In der Küche werden Znüni und Zvieri zubereitet. Die Mittagsmahlzeiten liefert die Regiomech. Das Esszimmer flankieren zwei Räume, wo die Schüler und Schülerinnen spielen oder Aufgaben machen können.

Im neuen Kijuzu in Zuchwil werden Kleinkinder ab vier Monaten betreut. Carole Lauener Der Tag der offenen Tür im Kijuzu Zuchwil war gut besucht. Carole Lauener Die Gemeinde Zuchwil ist nun Spitzenreiterin in Sachen Kinderbetreuung. Carole Lauener Ein Spielzimmer und ein Kreativzimmer stehen allen Gruppen zur Verfügung. Carole Lauener Im Kijuzu ist viel Kreativität gefragt. Carole Lauener

Ein Spielzimmer und ein Kreativzimmer stehen allen Gruppen zur Verfügung. Im Letzteren stehen Malfarben und Pinsel für kleine künstlerische Talente bereit. Der Mehrzweckraum kann durch Vereine gemietet werden. Ist die Umgebung einmal fertiggestellt, ist auch draussen genügend Platz, wo die Kinder herumtollen und sich austoben können.

Eine Erweiterung war dringend notwendig

«Hier ist ein Schmuckstück entstanden», freute sich Stiftungsratspräsident Stephan Hug an der offiziellen Eröffnungsfeier am Samstag. Tatsächlich war die Erweiterung des Kijuzu im Dorf, das im Jahr 2010 eröffnet wurde, kein Luxus. Aufgrund der hohen Nachfrage hätten die Räumlichkeiten bei weitem nicht mehr ausgereicht, und für die Kinderbetreuung musste auf Räume an der Oberstufe zurückgegriffen werden, berichtete Hug.

Stiftungsratspräsident und Schulleiter Stephan Hug. Carole Lauener

Als attraktive Gemeinde habe Zuchwil auf die gesellschaftlichen Veränderungen mit alternativen Familienmodellen reagiert und die geeignete Infrastruktur geschaffen. Mit 72 Betreuungsplätzen sei Zuchwil Spitzenreiter im Kanton. Hug sagte stolz:

«Nirgends sonst gibt es eine Gemeinde mit einem grösseren Betreuungsangebot.»

Kleinkinder ab vier Monaten werden hier betreut. Zudem gibt es Vorkindergarten und Schülerhort, Schulferienbetreuung und Mittagstisch.

Ebenso ist die Mütter- und Väterberatung neu hier einquartiert. Auch für Gemeindepräsident Patrick Marti war die Erweiterung ein wichtiger Entwicklungsschritt. Er bedankte sich bei den Bürgern und Bürgerinnen, die sich solidarisch gezeigt und an der Gemeindeversammlung im Juni 2021 einem Kredit von 2,6 Millionen Franken zugestimmt hatten. Marti hob ein solches Betreuungsangebot als gemeinschaftsstiftend hervor. Er sagte:

Zuchwils Gemeindepräsident Patrick Marti. Carole Lauener

«Gemeinschaft beeinflusst die Gesundheit und ein langes Leben stark.»

Kijuzu-Gesamtleiterin Sybille Christen schätzt es, dass die Gemeinde so viel in die familienergänzende Betreuung und somit in die Zukunft der Kinder investiert. Sie wünschte den Jungen und Mädchen viel Freude und positive Lernerfahrungen und freute sich, dass den Eltern ein Ort zur Verfügung steht, wo sie ihre Sprösslinge mit gutem Gewissen betreuen lassen können. Ebenso wichtig ist ihr, dass den Betreuungspersonen Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, wo sie sich wohlfühlen.

Gesamtleiterin Sybille Christen am Tag der offenen Tür. Carole Lauener

Dem Stiftungsrat und dem Leitungsteam wünschte sie viel Kreativität und Durchhaltewillen. Damit die Teams einen bombastischen Neustart hinlegen können, überreichte sie jeder Gruppe eine Tischbombe, die sie an den Teamleitungssitzungen krachen lassen sollen. Christen bedankte sich bei den Sponsoren und machte die zahlreich erschienenen Besuchenden darauf aufmerksam, dass sie mit dem Kauf von Kijuzu-T-Shirts weitere Spenden leisten können.

