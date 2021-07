Zuchwil Abtretender Regiomech-Chef: «Die Menschen standen immer im Zentrum meiner Arbeit, der Umsatz war zweitrangig» Ignaz Moser geht nach 15 Jahren als Geschäftsführer der Regiomech in Pension. In diesen Jahren hat er den Betrieb umgekrempelt. Rahel Meier 13.07.2021, 05.00 Uhr

Ignaz Moser in der Werkstatt der Regiomech. Michel Lüthi

2006 ist Ignaz Moser als Geschäftsführer in die Regiomech in Zuchwil gekommen. Damals arbeiteten rund 22 Personen im Betrieb und es gab gut 100 Jahresplätze für Personen der Arbeitslosenversicherung und der IV (Invalidenversicherung).

Produktion stand im Vordergrund

«Zu dieser Zeit war die Regiomech eine Art Industriebetrieb. Die industrielle Produktion stand stark im Vordergrund», erinnert sich Moser. Der studierte Ethnologe hatte zuvor viele Jahre im Asylbereich und dabei auch für die Caritas gearbeitet. «In dieser Tätigkeit stand der Mensch immer im Zentrum meiner Arbeit.»

Das versuchte er schnellstmöglich auch in der Regiomech umsetzen. «Der Umsatz, der erzielt wurde, war für mich zweitrangig.»So hat er bald damit begonnen den Betrieb umzukrempeln und ihn gemeinsam mit seinem Team zu dem entwickelt, was er heute ist.

Die Regiomech ist in dieser Zeit gewachsen. Gegen 60 Mitarbeiter arbeiten heute in den diversen Bereichen, und rund 250 Jahresplätze sind mit Teilnehmenden besetzt.

Neue Arbeitgeber, neue Bereiche

Lange Zeit war das AWA (Amt für Wirtschaft und Arbeit) der primäre Auftraggeber der Regiomech. Das änderte sich unter Moser schon bald. Ab 2009 kamen Personen der IV dazu und wenig später dann auch Klienten speziell und in wachsendem Masse aus der Asylsozialhilfe.

«Die Teilnehmer unserer Programme werden uns immer von einer Stelle der öffentlichen Hand zugewiesen», erklärt Ignaz Moser.

«Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich wieder im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.»

Tatsächlich sind fixe Quoten definiert, die die Regiomech erreichen muss. Die Statistiken zeigen, dass diese Quoten meist nicht nur erreicht, sondern häufig gar übertroffen werden.

In der Regiomech gibt es auch heute noch zwei grosse Werkhallen mit den Bereichen Mechanik und manuelle Fertigung. Gut ausgebildete Fachleute unterrichten die Teilnehmer der Regiomech dort in diversen Bereichen. Angeboten werden beispielsweise CNC-Lehrgänge oder eine Ausbildung als Werkstattpraktiker. Die Regiomech betreibt unter anderem aber auch eine Holzwerkstatt und eine Velowerkstatt.

Das Restaurant im obersten Stock der Regiomech ist ebenfalls ein grösserer Ausbildungsort. Ausgebaut wurde im Verlauf der Jahre zudem der Bereich Facility Services. Und im Nebengebäude finden Logistikfahrzeugkurse statt.

Spezielle Jugendprogramme

Speziell betreut werden erwerbslose Jugendliche und junge Erwachsene. Die meisten davon kommen aus der Asylsozialhilfe. Die jungen Leute gehen normalerweise ein Jahr lang zur Schule und absolvieren praktische Einsätze. Das Ziel ist hier der Eintritt in eine Lehre. Ignaz Moser ist stolz, dass diesen Jugendlichen der Übertritt ins Erwerbsleben sehr häufig gelingt. «In diesem Jahr haben wir allerdings Mühe genügend Stellen zu finden. Das hat mit Corona zu tun», erklärt er.

Ein weiterer Spezialbereich ist das Boa, in dem vor allem Menschen mit Mehrfach-Problematiken aus der IV, aber auch aus der Sozialhilfe Beschäftigung finden.

«Wir stellen fest, dass viele unserer Teilnehmer sehr motiviert sind und interessiert daran, sich den Lebensunterhalt selbst verdienen zu können.»

Gerade bei den Personen der Sozialhilfe sei die Erfolgsquote hoch. Das hat laut Moser auch damit zu tun, dass die Mitarbeiter der Regiomech gut ausgebildete Fachleute sind, die über ein gutes Netzwerk verfügen. Im Gastrobereich und in der Industrie sei dies am besten zu spüren. «Wegen Corona war im letzten Jahr alles etwas anders. Aber jetzt zieht es wieder an.»

Nicht alle brauchen gleich lang

Die Aufenthaltsdauer in der Regiomech ist unterschiedlich. Im Jahr 2019 zeigen die Zahlen folgendes Bild: Bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) 50 Arbeitstage, also rund zweieinhalb Monate; bei der IV 100 Arbeitstage, also knapp fünf Monate; in der Regelsozialhilfe 88 Arbeitstage, also gut vier Monate und in der Asylsozialhilfe 119 Arbeitstage, also knapp sechs Monate.

Das Büro ist bereits geräumt und übergeben

«Ich habe die Arbeit in der Regiomech geliebt. Mein Job war sehr spannend», sagt Moser. Er sei aber überzeugt, dass ein Wechsel in der Geschäftsleitung dem Betrieb gut tue. «Nach mehr als 15 Jahren ist man routiniert und manchmal nicht mehr ganz so innovativ.»

Am 1. Juni hat Ueli Schwaller als Nachfolger von Ignaz Moser in der Regiomech begonnen. «Gleich am ersten Arbeitstag hat er mein bisheriges Büro bezogen und ist seither der neue Ansprechpartner.» Ignaz Moser ist noch bis Ende Juli im Betrieb. Danach wird er gemeinsam mit seiner Ehefrau, die ebenfalls pensioniert wird, eine Weitwanderung angehen, die die beiden vom Genfersee ans Mittelmeer führen wird.

Mehr Zeit für die Kultur

«Wir haben ein Haus mit Umschwung und Grosskinder. Langweilig wird es uns nicht.» Sicher ist Ignaz Moser zudem bei einer Sache:

«Ich habe über 40 Jahre im sozialen Bereich gearbeitet. Das ist genug.»

Er möchte sich lieber vermehrt seinem grossen Hobby, der Kultur, widmen. Viele Jahre lang hat er das Kulturprogramm in Deitingen organisiert und er war auch Vizepräsident im Stiftungsrat für das Theater und Orchester Biel Solothurn. «In diesem Bereich gibt es viel, was mir noch Spass machen würde.»