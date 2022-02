Zuchwil: Chinderchesslete und Schlüsselübergabe

Zuchwil Die kleinen Närrinnen und Narren lassen Zuchwil in seinen Grundfesten erzittern Chinderchesslete und Schlüsselübergabe prägten den Donnerstagmorgen. Mit Pfannendeckeln wurde viel Lärm gemacht und der Gemeindepräsident in die Ferien geschickt. Urs Byland Jetzt kommentieren 24.02.2022, 14.00 Uhr

Chinderchesslete in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Punkt 9.30 Uhr lässt ein Böllerschuss Zuchwil erbeben, so dass Fenster und Türen wackeln. Die Erde zittert und auch die letzte Närrin und der letzte Narr werden aus dem Winterschlaf gerüttelt.

Oberchessler Dani, in der einen Hand die Zunftlaterne der Provinznarre und in der anderen Hand die Peitsche, ruft seine Narrenschar zu sich. Zuchwils Narren in weissen Hemdern von ganz klein bis klein, begleitet von ihren Narreneltern, haben sich eingefunden, um allen zu zeigen, wer nun die Macht ihm Dorf hat.

Er sei froh, sagt der Oberchessler ins Megafon, dass er wieder mit vielen Gleichgesinnten zur Chesslete schreiten kann. Im letzten Jahr waren er und der Ober die einzigen, die das weisse Hemd überstreiften und die Chesslerroute absolvierten.

Topfdeckel und Rasseln statt Waffen

Während andernorts ein Narr die Welt mit Waffen in Atem hält, sind es in Zuchwil über hundert, die in einem Umzug sich und alle anderen mit Topfdeckeln und Rasseln feiern. Mit Hilfe der Polizei und einem Trommler führt der Oberchessler die Narrenschar sicher durchs Dorf, so dass jeder und jede sieht, was Sache ist.

Was passiert hier? Es ist laut. Trööröööö... Jedes Kind kann ein Instrument spielen. Ordnung muss sein. Abmarsch! Das Trommeln macht offensichtlich Spass. Freude herrscht! Lärm gehört natürlich dazu. Keine zu klein, eine Chesslerin zu sein. Die Schar zieht durchs Dorf. Auch die Grossen haben Spass an der Chinderchesslete. Fast alle in Reih und Glied. Die Sonne lacht mit. Die richtige Ausrüstung. Yeeeeii... Die Chesslete führt durch den Kreisel. Gut geschützt und warm eingepackt. Gemeindepräsident Patrick Marti übergibt den Schlüssel an Obernarr Chrigu

Fast alle Autolenkerinnen und Autolenker halten gerne einige Minuten und lassen den lärmenden Narren den Vortritt. Am Ende des Umzugs umkreist die Schar den Kreisel bei der Gemeindeverwaltung. Diese Tradition macht nicht etwa schwindlig. Sie geht in Fleisch und Blut über und wird auch noch Jahrzehnte später von jeder echten Zuchwiler Närrin und jedem echten Zuchwiler Narr zelebriert.

Dann fegt wiederum ein Böllerschuss allen normalalltäglichen Trübsal aus den Köpfen. Die Kinderchesslete ist zu Ende. Der Böllerschuss ist zugleich der Auftakt zur Schlüsselübergabe.

«Ohni Umzug tuets Fasnachtshärz halt immer no weh»

In diesem Jahr stellen die Provinznarre mit Chrigu den Ober. Sie und auch Mitglieder der anderen Zuchwiler Narrenzunft Sans Gêne, die im nächsten Jahr den Ober stellen wird, haben bereits den Platz vor der Gemeindeverwaltung besetzt.

Ober Chrigu erhält von Gemeindepräsident Patrick Marti den Gemeindeschlüssel. Hanspeter Bärtschi

Nun kommt auch noch Gemeindepräsident Patrick Marti mit seiner Schar aus dem Gemeindehaus. Die grossmächtigen Chesslerinnen und Chessler haben ihn überzeugt. Sie werden die Gemeindegeschäfte zum Guten wenden.

Feierlich übergibt er den Dorfschlüssel dem Ober und reimt: «Liebi Närrinnen und Narre vo Zuchwil, es git wider en Fasnacht, halt no im reduzierte Stil. Mit Schlüsselübergab, Chinderchesslete und Böögverbrönne isches au ächli meh, aber ohni Beizefasnacht und Umzug tuets Fasnachtshärz halt immer no weh.»

So weit sind die Kinderchesslerinne und -chessler noch nicht. Sie verpflegen sich nach dem kräftezehrenden Sightseeing im Dorf und könnten noch den ganzen Tag mit freudig schlagendem Fanachtsherz lärmend durch die Strassen ziehen.

