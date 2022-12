Zuchwil baut Solarkraftwerk auf Parkplatz Sportzentrum

Zuchwil Die Gemeindeversammlung Zuchwil will selber über den Kauf des Postgebäudes entscheiden Der Gemeinderat sprach sich im Vorfeld der Gemeindeversammlung knapp gegen einen Kauf des Postgebäudes aus. Eine SP-Motion wurde als unerheblich beschlossen. Die Gemeindeversammlung setzte sich nun über diesen Beschluss hinweg. Genehmigt wurde auch das Sonnenkraftwerk beim Parkplatz Sportzentrum. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 13.12.2022, 13.11 Uhr

Das zum Verkauf stehende Postgebäude liegt zentral in Zuchwil. Urs Byland

Die Motion der SP Zuchwil zum Thema «Kauf Postgebäude» wurde an der Gemeindeversammlung von den 108 Stimmberechtigten heftig diskutiert. Der Gemeinderat hatte Ende Oktober den Kauf des Gebäudes abgelehnt und dann auch die Motion als nicht erheblich erklärt.

Eva-Maria Fischli-Hof erläuterte sie und betonte, es sei eine sachliche Diskussion dazu nötig. Die Zuchwiler Bevölkerung müsse in den Entscheidungsprozess über den Kauf des Postgebäudes einbezogen werden. Der zentrale Standort der Post sei wertvoll und eine Begegnungszone für alle. Zudem sei die Abstimmung im Gemeinderat sehr knapp gewesen (6 Ja zu 5 Nein).

Nach einer längeren Diskussion wurde der Antrag an den Gemeinderat, der Gemeindeversammlung Bericht und Antrag zum Geschäft vorzulegen, mit 60 Stimmen als erheblich erklärt. Somit wird der Kauf des Postgebäudes erneut ein Thema werden.

Zuchwil will das Sonnenkraftwerk

Stefan Krahl, Leiter Projekte Abteilung Bau und Planung, stellte das Sonnenkraftwerk vor, mit dessen Strom über 280 Haushaltungen versorgt werden können. Zwar kostet die Photovoltaikanlage über dem Parkplatz des Sportzentrums rund 3,1 Millionen Franken, aber die Vorteile würden überwiegen: Zuchwil rücke näher an das Ziel, energieautark und klimaneutraler zu werden.

Sowohl was die Blendung als auch was den Jurablick betreffe, sei die Anlage für die angrenzende Wohnsiedlung, so sei es abgeklärt worden, kein Problem.

Die Anlage, die auf einem Dach über einem Teil des Parkplatzes vor dem Sportzentrum aufgebaut wird, hat eine Gesamthöhe von 5 Meter; die Fläche von 6500 Quadratmeter sei wirtschaftlich. Das Projekt war zuvor im Gemeinderat mit 10 Ja bei einer Enthaltung angenommen worden. Langfristig würden sogar Gewinne generiert, zeigte Krahl auf. Die Zahlen basierten auf einer vorsichtigen Wirtschaftlichkeitsberechnung der Bouygues AG.

Ein Rückweisungsantrag, es sei ein privater Investor zu suchen, wurde grossmehrheitlich abgelehnt. Gemeindepräsident Patrick Marti sagte, der Antrag des Gemeinderates sei auf lange Sicht auch finanziell die beste Lösung für Zuchwil. Am wichtigsten sei es, vor dem Hintergrund der jetzigen Energiekrise die Energieabhängigkeit zu reduzieren.

Der Parkplatz Sportzentrum wird künftig bewirtschaftet

Im Zusammenhang mit dem Sonnenkraftwerk, aber als eigenes Geschäft, beschloss die Versammlung nach einigen Diskussionen zudem grossmehrheitlich, den Parkplatz vor dem Sportzentrum zu sanieren. Das Projekt beinhaltet auch die Bewirtschaftung des Parkplatzes durch moderate Parkgebühren. Die Kosten belaufen sich auf 2,75 Millionen Franken. Nach 40 Jahren soll ein Gewinn von 1,15 Millionen Franken realisiert werden.

Künftig erhält der Parkplatz beim Sportzentrum eine Doppelfunktion: Parkplatz und Sonnenkraftwerk. Bruno Kissling

Der Asphalt ist rund 50 Jahre alt und die Bäume haben durch Wurzelwachstum viele Bereiche durchbrochen. Die rund 35 Platanen seinen bezüglich Biodiversität nicht besonders wertvoll, geplant ist ein Ersatz mit diesbezüglich nützlicheren Pflanzen. Beide Projekte zusammen, Sanierung und Sonnenkraftwerk, haben übrigens den 1. Preis beim «Förderpreis Klimaschutz 2022» des WWF gewonnen und sollen bis 2024 etappenweise realisiert werden.

Budget 2023 mit leichtem Überschuss Das Budget 2023 der Gemeinde Zuchwil wurde von Michael Marti, Leiter Finanzen, vorgestellt. Der Ertragsüberschuss beträgt rund 124’000 Franken bei einem Gesamtaufwand von rund 63 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen beträgt 10,7 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt für private und juristische Personen bei 120 Prozent. Einstimmig angenommen wurde eine Teilrevision des Gebührentarifs: Demnach kostet die Kehrichtentsorgung für Private neu 80 statt 70 Franken, für Betriebe neu 160 statt 140 Franken. Auch ein Zusatzantrag wurde angenommen, dass bei Benützung von Gemeindearealen die Stromkosten mindestens kostendeckend bezahlt werden sollen. Gemeindepräsident Marti bedankte sich abschliessend bei allen für die fairen Diskussionen.

