Zuchwil: Aus Riveryard wird Riverpark an neuem Ort

Zuchwil Die beliebte Bar Riveryard bekommt einen neuen Platz Das Riveryard, ein nahe der Aare gelegenes Provisorium im neuen Quartier Riverside, soll im Frühling seinen Standort wechseln. Das Baugesuch für die Zwischenlösung liegt aktuell bei der Gemeinde Zuchwil auf. Enya Kopp Jetzt kommentieren 17.02.2022, 15.11 Uhr

Das ehemalige Riveryard. zvg

Beim alten Tennisplatz in der Widi soll das Riveryard seinen neuen Standort bekommen. Aus dem öffentlich aufgelegten Baugesuch geht hervor, dass es sich um einen provisorischen Standort handelt.

Neben dem provisorischen Restaurant soll zudem wenige Meter entfernt ein vorübergehender Parkplatz für 37 Fahrzeuge erstellt werden.

Die Lage, direkt am «Aarewägli», biete sich an, um den Eingang flussseits zu planen. So könnten möglichst viele Passanten angelockt werden, nicht nur diejenigen, die wissen wo sich das Restaurant befindet, sondern auch diejenigen, die auf ihrem Weg an der Aare entlang «gluscht uf öppis feins» bekommen.

Ein Ambiente mit Schrebergartenflair, das Nachhaltigkeit symbolisiert

Aus dem Baubeschrieb, der dem Baugesuch beiliegt, kann man entnehmen, dass Schiffscontainer und Pflanzkästen aus Palettenrahmen das Erscheinungsbild prägen werden. Die Container sollen Platz für Kiosk, Lagerung, Gastronomienutzung und Sanitäranlagen bieten. Als Ziel sieht der Baubeschrieb vor, ein Restaurant im Schrebergartenlook zu schaffen.

Die Pflanzkästen vermitteln das Gefühl, in einem Schrebergarten zu sein. zvg

Auch der neue Riverpark soll wieder von der Emmenpark AG betrieben werden. Das Grundkonzept sei Nachhaltigkeit, meint Markus Balsiger, Geschäftsführer der Emmenpark AG. «Wir erwarten den neuen Standort mit viel Vorfreude», erklärt er weiter, «er bietet uns die Möglichkeit, mit der ähnlichen Infrastruktur ein schöneres Ambiente zu schaffen.»

Die Vorfreude ist vorhanden

«Wir sind uns bewusst, dass wegen der bisher gewonnenen Bekanntheit eine gewisse Erwartungshaltung unserer Kunden vorhanden sein wird», erklärt Balsiger. Aber am neuen Standort liege eine für alle neue Situation vor. Gerade deswegen erhoffen sich auch die Betreiber neue Möglichkeiten durch den Umzug.

Der neue Standort ist vorerst nur provisorisch bis 2023 geplant. Das Riveryard, oder eben dann neu der Riverpark, und das flexible Gastronomiekonzept von Markus Balsiger, sei ein Mehrwert für das Wohnquartier Riverside, findet Sophia Siegenthaler, Mediensprecherin der Swiss Prime Anlagestiftung (Eigentümerin Riverside).

Provisorische Bauten Als provisorische Bauten gelten Objekte, die nur für einen gewissen Zeitraum errichtet werden, also nicht wie die meisten anderen Bauten «für die Ewigkeit». Häufig werden solche Bauten als Zwischenlösung, wie in diesem Fall, oder als Zusatzkomponente eines bereits bestehenden Gebäudes, wie zum Beispiel eine zusätzliche Lagerfläche. Obwohl es Provisorien sind, sind sie trotzdem bewilligungspflichtig. Daher muss ein Baugesuch eingereicht werden.

