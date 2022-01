Zuchwil Die Alten sollen es in Zuchwil gut haben Der Gemeinderat gab grünes Licht für die Überarbeitung des Altersleitbildes der Gemeinde. Patricia Häberli, Leiterin Spitex Zuchwil und Präsidentin der Arbeitsgruppe, erklärt die Versäumnisse und die Möglichkeiten. Urs Byland Jetzt kommentieren 03.01.2022, 17.00 Uhr

Patricia Häberli von der Spitex Zuchwil. Hansjörg Sahli

Vor acht Jahren hat die Gemeinde Zuchwil ein Altersleitbild eingeführt. Entstanden ist dieses nach jahrelanger Vorarbeit einer Arbeitsgruppe. Im Altersleitbild wurden Massnahmen skizziert. Zuchwilerinnen und Zuchwiler sollten unter würdigen Bedingungen in der Wohn- und Lebensform ihrer Wahl leben und sterben können, war ein Ziel.

Allen Zuchwilerinnen und Zuchwilern, die es benötigen, künftig ein Pflegebett in der Heimatgemeinde zu bieten, war ein anderes Ziel. Was ist daraus geworden?

Das vierte Lebensalter Die Alten lassen sich heute altersspezifisch in zwei Gruppen aufteilen. Einerseits die Seniorinnen und Senioren, meist diejenigen, die ins Pensionsalter gekommen sind. Sie sind meist sehr rüstig und die neuere Generation oft auch finanzkräftig. «Dann reden wir aber auch vom vierten Lebensalter, von der Hochaltrigkeit, wo oft Gebrechlichkeit dazukommt», erklärt Patricia Häberli.

«Wir haben immer mehr Menschen, die sehr gesund ins hohe Alter kommen. Früher oder später machen sich aber Gebrechlichkeiten bemerkbar, die eine Teilhabe an der Gesellschaft stark einschränken. Die ist oft nur noch in Begleitung möglich», erklärt Patricia Häberli. Sie leitet die Spitex Zuchwil, beschäftigt sich aber ebenso stark mit Altersanliegen und ist Mitglied der vom Gemeinderat wieder einberufenen Arbeitsgruppe, die das Altersleitbild erneuern soll. Sie sieht sich als Hüterin der Altersanliegen. «Ich brenne für das Thema. Ich weiss, dass es auch ein Standortvorteil für Zuchwil ist.»

Genügend stationäre Betten

Wie haben sich die Zahlen effektiv entwickelt? «Wir haben 2012 festgestellt, dass die stationären Betten reichen. Dies nachdem wir auch die Zahlen des Elisabethenheims und nicht nur vom Blumenfeld miteinbezogen haben.» Die Bettenanzahl reiche aus, insbesondere weil in Zuchwil traditionell nur ein kleiner Teil der Menschen ab 80 Jahre eine Langzeitinstitution beansprucht. Seit Jahren bewegt sich dieser Anteil um 12,5 Prozent.

Patricia Häberli begründet diese tiefe Quote mit der sehr gut ausgebauten Spitex und den Übergangsangeboten von Ferienbetten in der Stiftung Blumenfeld und im Elisabethenheim. Das ambulante Angebot sei auf einem sehr hohen Niveau, was Hand in Hand gehe mit der gesellschaftlichen Entwicklung. «Die Menschen wollen in der Regel nicht in Institutionen gehen, sondern so lange wie möglich zuhause bleiben.»

Von den 2013 angeregten Massnahmen konnten die meisten umgesetzt werden. Als Beispiele nennt Patricia Häberli den regionalen Nachtdienst. Drei Punkte wurde nicht erfüllt. Es fehlt eine Erhebung des altersgerechten Wohnraums in der Gemeinde. «Der Aufwand, dies zu erheben, wäre zu gross und der Einfluss der Gemeinde klein». Auch fehle noch für jedes Quartier eine Busverbindung.

Auch das Thema Besucherdienste, Freiwilligenarbeit sei nicht gelöst. «Eigentlich sollte die Betreuungsarbeit von der Allgemeinheit oder einer Sozialversicherung mitfinanziert werden.» Heute kann sich nur eine Elite mit genügend finanziellen Mitteln diese Betreuung leisten.

Politikum Betreuungsfinanzierung

Aber der Anteil an Menschen, die im Pensionsalter zu wenig Geld haben ist gerade in Zuchwil hoch. Sie sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. «Ihr finanzieller Rahmen ist so eng, dass sie sich nichts leisten können.» Das betreffe in der aktuellen Generation überdurchschnittlich viele Frauen, die lange Zeit in Teilzeitpensen gearbeitet haben. Da bleibe eine kleine Pension, die nirgends hin reiche. Es betreffe aber auch Selbstständige, die zu wenig für ihre Vorsorge schauen konnten.

Ist für sie das seinerzeitige Ziel «unter würdigen Bedingungen in der Wohn- und Lebensform der Wahl leben und sterben können» überhaupt erreichbar? Das sei nur dann möglich, wenn man über genügend eigene Finanzen verfügt, um die nötige Betreuung einkaufen zu können. Die medizinische Pflege ist gewährleistet, nicht aber die Betreuung. «Das ist ein Politikum. Betreuung von Menschen wird in der Schweiz nicht finanziert. Wer nicht EL-Bezüger ist, muss diese selber einkaufen.» Das würden nicht alle brauchen. Aber es gebe eine Lücke bei kranken Hochbetagten. Die Alternative sei eine Institution, die volkswirtschaftlich eine grössere Belastung ist, davon ist Häberli überzeugt.

Anders formuliert: wer soziale Kontakte nicht mehr herstellen und pflegen kann, seine Termine und seine Administrationsaufgaben nicht mehr selbstständig wahrnehmen kann und keine Angehörigen oder eine Beistandschaft hat, die dies übernimmt, landet in einer teuren Institution.

Würdige Bedingungen

«Das ist eine grosse Lücke. Wir haben immer mehr Menschen in sogenannten Palliative Care-Situationen, also Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krankheiten, die Betreuung und Behandlung brauchen, aber nicht in ein Heim gehen wollen.» Das Füllen dieser Lücke nennt Häberli matchentscheidend dafür, dass alle Zuchwilerinnen und Zuchwiler unter würdigen Bedingungen in der Wohn- und Lebensform der Wahl leben und sterben können, die sie wollen.

Die neue Arbeitsgruppe wird nun zuerst neue Massnahmen evaluieren oder die bisherigen Massnahmen neu aufgleisen. Patricia Häberli will im Idealfall die Leute, die Unterstützung brauchen, sich diese aber nicht leisten können, mit der Gruppe von jungen, rüstigen Seniorinnen und Senioren zusammenbringen, die gerne Unterstützung geben. «Die Kernfamilie wird immer kleiner und das soziale Netz im Alter immer fragiler. Die Familienbanden sind nicht mehr so eng, dass jemand einspringen würde.»

Bei den Wohnformen ist Häberli skeptisch. Die jetzige Generation sei sich das nicht gewohnt und mit dem Alter entwickle der Mensch Mödeli, von denen er sich nur schwer trennen könne, und sei nicht so flexibel. «WG-Formen haben sich nicht durchgesetzt. Viele Menschen fühlen sich nicht wohl dabei.»

Für die Nominationen in die Arbeitsgruppe sind die Briefe abgeschickt. Mit dabei sind die verschiedenen Gemeinden von Zuchwil, neu aber auch die Pro Senectute, die viel Knowhow und Erfahrung in der Arbeit mit Seniorinnen und Senioren hat, den jungen Alten. «Sie bieten Kurse und Coachings sowie Sozialberatung an.»

Sie lobt zudem den Gemeinderat, der wollte, dass Seniorinnen und Senioren mit in die Arbeitsgruppe aufgenommen werden. Betroffene sollen zu Beteiligten werden. Im letzten «Azeiger» hat die Gemeinde zu diesem Zweck ein entsprechendes Inserat geschaltet. Patricia Häberli rechnet wie bei der letzten Erarbeitung des Leitbildes mit einer längeren Arbeit für die Erneuerung. «Wenn wir es wieder umfassend machen wollen.»

Menschen in Zuchwil aus anderen Kulturen Zuchwil hat einen grossen Anteil von Menschen aus anderen Kulturen. Der Ausländer-Anteil bewegt sich um 40 Prozent. «Wir haben in der Spitex niemals einen solch hohen Anteil ausländischen Patientinnen und Patienten. Grundpflege und Hauswirtschaft wird in der Regel von Familienangehörigen übernommen. Hier herrschen Strukturen vor, die wir vor 50 Jahren auch noch gekannt haben. Wir haben sehr wenige hochaltrige und schon gar nicht gebrechliche Menschen aus anderen Kulturen, die alleine leben.» Zudem ist die Lebenserwartung bei Menschen mit Migrationshintergrund und relativer Armut kleiner. Die Spitex kommt oft nur dann zum Zug, wenn Behandlungspflege gemacht werden müsse.

