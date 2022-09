Zuchwil Der Regierungsrat genehmigt den Gestaltungsplan für die Moschee mit einem «Ja, aber» Auf dem Brachland zwischen Bahnlinien, Strassenüberführung und Rad-/Gehweg in Zuchwil kann eine Moschee geplant werden. Die Genehmigung des Gestaltungsplans durch den Regierungsrat ist ein Zwischenschritt. Urs Byland Jetzt kommentieren 28.09.2022, 10.04 Uhr

Die geplante Moschee des Vereins Ahmadiyya Muslim Gemeinde in Zuchwil. Zvg

Zum Gestaltungsplan der Moschee wurden während der zweimaligen Auflage fünf Einsprachen eingereicht. Auf Grund fehlender Profilierung wurde die Auflage wiederholt. Die fünf Einsprachen wurden vom Gemeinderat Zuchwil allesamt abgewiesen. Dazu wurden auch keine weiteren Beschwerden geführt, wie dem aktuellen Regierungsratsbeschluss zu entnehmen ist.

Dennoch hat ein Thema, das in der Einspracheverhandlung im Gemeinderat intensiver diskutiert wurde, auch Eingang gefunden in den Regierungsratsbeschluss. Dabei handelt es sich um den vorgelagerten Rad-/Gehweg ab der Schulhausstrasse. Dieser ist eine wichtige Velo- und Fussgängerverbindung. «Es ist aus Sicherheitsgründen zu vermeiden, dass dieser Weg von Autos befahren wird», erklärt der Regierungsrat in seinem Beschluss.

Frühzeitige Information zur Belegung des Parkplatzes

Die im Plan vorgesehenen Poller sollen deshalb nur von der Gemeinde (Werkhof) demontiert werden können. Zudem darf die Mauer im Baubereich der Moschee nur so hoch gebaut werden, dass die Sichtweiten bei der Ausfahrt aus dem Moscheegelände Richtung Osten eingehalten werden.

Bei Veranstaltungen ist zu vermeiden, dass Suchverkehr und Wendemanöver im Bereich der Einmündung des Rad-/Gehwegs entstehen. Die Belegungsanzeige ist deshalb mindestens auf Höhe Bahnweg zu montieren. Es wird empfohlen, in diesen Fällen die Parkierenden bereits auf Höhe Bahnweg abzufangen. Die kommunale Baubehörde ist angehalten, im Baugesuchsverfahren entsprechende Auflagen zu machen.

Umgeben von Verkehrsanlagen

Die Parzelle (Grundbuch Nummer 680), auf der die Moschee geplant ist, liegt in der Kernzone Zentrum mit genereller Gestaltungsplanpflicht. Der Gestaltungsplan definiert das Baufeld für die Moschee und regelt die Zufahrt und Parkierung. Die Sonderbauvorschriften machen weitergehende Aussagen zu den Themen Parkierung, Störfall, Lärm, Aussenraumgestaltung etc.

Das Grundstück befindet sich am Ende der Schulhausstrasse und ist umgeben von Verkehrsanlagen (SBB, Kantonsstrassenüberführung, Rad- und Gehweg). Es liegt heute, mit Ausnahme eines noch bestehenden Kellergeschosses, brach. Die früher bestehenden Bauten wurden abgebrochen. Der vormals bestehende spezielle Bebauungsplan wurde bereits mit Regierungsratsbeschluss aufgehoben. Auf diesem Grundstück soll nun eine Moschee erstellt werden. Das Kellergeschoss wird in das Projekt integriert.

