Aareplatz Riverside: Kein direkter Zugang zur Aare

Zuchwil Der direkte Zugang ans Wasser beim Aareplatz im Riverside-Quartier muss warten Das Baugesuch für den Aareplatz zeigt eine Änderung. Die Investorin beschränkt sich auf den Perimeter in der Bauzone im eigenen Areal. Der direkte Zugang ans Wasser ausserhalb der Bauzone über Uferweg und Uferböschung hinweg wird in einem weiteren Schritt angestrebt. Urs Byland Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Die erste Etappe der Überbauung Riverside steht - fast. Nun wird noch der Aareplatz gestaltet, aber ohne direkten Zugang zum Wasser. zvg

Die 140 Wohnungen der ersten Etappe im Riverside-Areal sind vermietet. Die Wohnungen in den fünf Neubauten gingen weg wie heisse Weggli. Mit ein Grund für dieses grosse Interesse ist möglicherweise der Aareplatz mit dem direkten Zugang zur Aare. Dieser direkte Zugang an die Aare bleibt für Bewohnerinnen und Bewohner der Gebäude rund um den Aareplatz im Moment aber Wunschdenken. Die Investorin Swiss Prime Anlagestiftung hat ein Baugesuch publiziert für den Aareplatz, aber ohne den direkten Zugang zum Wasser. Der direkte Zugang zum Wasser soll in einem bald startenden Nutzungsverfahren nachgereicht werden.

Das ursprüngliche Projekt sieht den Bau eines Platzes mit einer Treppe zum Wasser vor. Dabei ist ein Höhenunterschied von vier Metern mit verschieden grossen Abstufungen zu überwinden. Dieser direkte Zugang zum Wasser ist ein Eingriff in die Uferschutzzone und in die Ufervegetation. Angemessener ökologischer Ersatz wäre dafür zu leisten. An diesem ursprünglichen Projekt will die Investorin festhalten, aber das Verfahren wird gewechselt. Statt mit einem Baugesuch soll mit einem Nutzungsplanverfahren das Ziel erreicht werden.

Einsprachen von privater Seite

Der Grund für diesen Zwischenschritt sind Einsprachen zum ursprünglichen Projekt. Nicht etwa, wie man vermuten könnte, von Umwelt- oder Tierweltverbänden. Diese sind in die Erarbeitung des Projekts mit ins Boot geholt worden, konnten ihre Bedenken äussern und sind mit den Resultaten aus diesen Vorbereitungsarbeiten einverstanden. Einsprachen kamen von privater Seite. Zuchwils Gemeindepräsident Patrick Marti weist darauf hin, dass bei solchen Projekten, in denen Wohnnutzung auf Freizeitnutzung trifft, immer Konflikte möglich sind.

Das aktuell aufliegende Projekt des Aareplatzes betrifft also einzig den eigenen Perimeter der Investorin innerhalb der bestehenden Bauzone. Laut Peter Baumann, Leiter Bau und Planung, soll das Nutzungsplanverfahren für den restlichen Abschnitt vom Aareplatz über den Uferweg und die Uferböschung direkt ans Wasser ausserhalb der Bauzone bald gestartet werden.

«Konzentration der Zugänge macht Sinn»

Mit diesem Wechsel des Verfahrens sollen aber nicht allfällige Einsprachen unterdrückt werden. Auch im Nutzungsplanverfahren sind Einsprachen möglich. «Mit dem Baugesuch für den Aareplatz hätte man diesen Wasserzugang in einem engen Perimeter betrachtet, mit dem Nutzungsplanverfahren wird der gesamte Perimeter betrachtet», erklärt Gemeindepräsident Marti. «In diesem Zusammenhang sieht man, dass eine Konzentration der Zugänge an die Aare für die Natur sinnvoll sein kann.» Dann würden auch Zonen möglich, in denen jeglicher Zugang an die Aare nicht erlaubt ist, was in diesem Abschnitt der Aare «eine deutliche Aufwertung für die Natur» wäre, so Marti.

