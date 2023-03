Zuchwil Entwicklung Zentrum Strategie

Neue Ideen Mehr Lebensqualität, weniger Verkehr: Das stark frequentierte Zentrum von Zuchwil kommt in den Fokus der Stadtentwickler Auf Anstoss von Gemeindepräsident Patrick Marti präsentierten Arealentwickler ihre Ideen für Zuchwils Zentrum. Auslöser war die Auseinandersetzung um den Kauf des Postgebäudes. Urs Byland Jetzt kommentieren 17.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Momentaufnahme der Verkehrssituation auf der Hauptstrasse im Zentrum von Zuchwil. Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Postgebäude in Zuchwil könnte eine wichtige Rolle erhalten in der Gestaltung des Zuchwiler Zentrums. Zuerst wehrte sich im vergangenen Herbst eine bürgerliche Mehrheit im Zuchwiler Gemeinderat gegen einen Kauf des Postgebäudes an prominenter Stelle im Zentrum. Immobilienverwaltung sei nicht Aufgabe der Gemeinde, hiess es.

Doch die Linke liess nicht locker. Die SP Zuchwil reichte kurz darauf eine Motion «Kauf Postgebäude» ein mit der Forderung, dass der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 das Geschäft zum Kauf des Postgebäudes zur Beschlussfassung vorzulegen hat.

Der Gemeinderat lehnte auch diese Motion ab. Stimmen aus dem Gemeinderat kritisierten einen Kauf, auch weil keine Strategie sichtbar sei. An der darauffolgenden Gemeindeversammlung im Dezember wurde dann die Motion gegen die Empfehlung des Gemeinderates für erheblich erklärt.

Der Gemeindepräsident lotet die Stimmung im Gemeinderat aus

Gemeindepräsident Patrick Marti fühlte sich daraufhin berufen, etwas für diese fehlende Strategie für die Entwicklung des Zentrums zu tun. Er nutzte seinen Kontakt zu Tobias Hossfeld, der bei der Entwicklung des Masterplans für das neue Zuchwiler Riverside-Quartier mitarbeitete und nun bei einem Arealentwicklungsbüro in Basel arbeitet.

Um diese Strategie für die Entwicklung von Zuchwils Zentrum zu erhalten, muss ein Interesse des Gemeinderates vorliegen und ein Auftrag erfolgen. In einer Information im Gemeinderat erläuterte Tobias Hossfeld zusammen mit Amelie-Theres Mayer und Kenzo Krüger-Heyden die Vorgehensweise, um ein städtebauliches Grundkonzept zu erarbeiten.

Anhand von zwei Beispielen in den Baselbieter Gemeinden Pratteln und Allschwil wurde dieses Vorgehen beschrieben. Amelie-Theres Mayer war es vorbehalten, erste Gedanken zu Zuchwil vorzustellen, wobei sie betonte, dass das weitere Vorgehen nur in Zusammenarbeit mit den lokalen Vertretern machbar sei.

Verkehrsberuhigung und Lebensqualität

In der Diskussion nannte der Gemeindepräsident als grundsätzliche Ziele für das Zentrum von Zuchwil eine Verkehrsberuhigung und eine Erhöhung der Lebensqualität. Er wies darauf hin, dass das Zentrum von Zuchwil nicht nur wegen des Postgebäudes auf der politischen Pendenzenliste stehe. Mit einer Petition verlangte Michael Vescovi eine Entschärfung der Hauptstrasse, der Gemeindehausplatz sei ein Thema, zudem steckt Zuchwil mitten in einer Ortsplanungsrevision.

Hier wollte der Gemeinderat natürlich wissen, ob die strategische Entwicklung des Zentrums der Ortsplanungsrevision nicht in die Quere kommen würde. «Wir sind in der Grundlagenerarbeitung. Dabei geht es um ähnliche Themen. Wichtig ist, dass das am Ende übereinstimmt», erklärte der neue Leiter Bau und Planung, Christoph Abbühl. Denn auch in der Ortsplanungsrevision werde das Zentrum stark beleuchtet.

Für Amelie-Theres Mayer ist eine Zusammenarbeit unabdinglich. Die Kosten für einen entsprechenden Auftrag durch den Gemeinderat bezifferte sie auf 56'000 Franken. Was insbesondere von SVP-Gemeinderat Markus Mottet harsch kritisiert wurde. In den anderen Parteien zeigte man sich teilweise stark interessiert an der Erarbeitung eines solchen städtebaulichen Leitbildes.

«Die Chance packen»

«Jetzt haben wir die Chance, Sachen im Zentrum von Zuchwil zu vernetzen. Ich fühle mich von den Ideen angetan und will da weitergehen», sagte Eva-Maria Fischli (SP). Für die Mitte dankte Daniel Grolimund, dass das Thema aufgenommen wurde. «Isoliert Gebäude betrachten und kaufen, bringt nichts. Hier haben wir die Chance, das Zentrum ganzheitlich zu betrachten. Ich bin gespannt, was möglich ist und was kommt.»

Melanie Racine (FDP) wollte eine Antwort auf die Frage, welchen Mehrwert im Vergleich zur Ortsplanungsrevision zu erwarten sei. «Wir denken nicht in Zonen. Wir denken an Volumen, Strassenzüge, Verweilplätze und schauen die Geschichte an», so Tobias Hossfeld.

«Wir erhalten wertvolle Informationen, die in die Ortsplanungsrevision einfliessen können. Auch unsere internen Fachleute finden das gut», ergänzte der Gemeindepräsident. «Hier geht es um eine Zentrumsstrategie, die sehe ich in der Ortsplanungsrevision nicht. Will der Gemeinderat das oder sieht er keinen Entwicklungsbedarf?» – Der Gemeinderat wollte. Nun soll ein entsprechender Auftrag formuliert und im Gemeinderat entschieden werden.

SVPler hat Mühe mit Hochdeutsch Nicht immer findet SVP-Gemeinderat Markus Mottet die richtigen Worte, um seine Einstellung kundzutun. An der Gemeinderatssitzung äusserte er sich, auch in den Augen der Ratsmitglieder, daneben. Er kommentierte die Information des Arealentwicklungsbüros, indem er sich zuerst lauthals darüber mokierte, dass keiner und keine der drei Vortragenden Schweizerdeutsch spreche. Claudia Stephani (Grüne und Bunte) reagierte und wies den SVPler für dessen verbale Entgleisung in die Schranken. (uby)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen