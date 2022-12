Sportzentrum Zuchwil AG will mehr Aktienkapital

Strompreise und Covid Das Sportzentrum Zuchwil hat kaum mehr Reserven und braucht neues Aktienkapital – die Gemeinde will ihren Anteil aber reduzieren Nach Covid und wegen höherer Energiepreise ist die finanzielle Lage des Sportzentrums langsam angespannt. Der Gemeinderat Zuchwil hat in einer Konsultativabstimmung einer Kapitalerhöhung um 400'000 Franken auf eine Million zwar zugestimmt. Die Gemeinde selbst will aber weitere Aktionäre an Bord holen. Urs Byland Jetzt kommentieren 16.12.2022, 17.54 Uhr

Das Sportzentrum Zuchwil. Bild: Bruno Kissling

Die Sportzentrum Zuchwil AG will ihr Aktienkapital erhöhen. Die Idee ist aus der Not während der Pandemie geboren, wie ein Dreiergespann mit Direktor Urs Jäggi, Verwaltungsratspräsident Manfred Tschui und Verwaltungsrat Thomas Jäggi im Gemeinderat Zuchwil erklärte.

Bei einer Bilanzsumme von 2,5 Millionen Franken und einem Umsatz von 5,7 Millionen Franken sei ein Aktienkapital von 400'000 Franken zu wenig. Zumal die AG keine grossen Gewinne schreiben darf, weil sonst der Kanton in der Not nicht mehr beistehen könnte.

Der finanzielle Spielraum bei Engpässen sei deshalb äusserst klein. Reserven seien keine mehr vorhanden, diese wurden vollständig aufgelöst, als das Sportzentrum mit den Folgen der Pandemie (Lockdowns) kämpfen musste.

Man will in der Not nicht gleich ein Sanierungsfall werden

Mit dem Abschluss 21/22 musste das Aktienkapital bereits angeknabbert werden und beläuft sich noch auf 365'000 Franken. Das Budget 22/23 prognostiziert wegen gestiegenen Energiepreisen ein Minus von 130'000 Franken. Sollte dieser Verlust eintreffen, würde sich die AG bereits an der Grenze zum Sanierungsfall bewegen. Dieser treffe ein, wenn das Aktienkapital auf die Hälfte schrumpfen sollte.

Also wende man sich an die Aktionäre mit einer Erhöhung des Aktienkapitals auf 1 Million Franken. «Dann hätten wir eine halbe Million Franken Spielraum», so Urs Jäggi. Der Plan sei, zuerst die Gemeinde mit ins Boot zu holen und danach bei den übrigen Aktionären weibeln zu gehen. Falls nicht genügend Kapital zusammenkommt, werde man auch neue suchen müssen.

Direktor Urs Jäggi. Bild: Hanspeter Bärtschi

Urs Jäggi sieht darin aber auch eine Chance, das Aktionariat zu verjüngen. Zudem könnte sich der Verwaltungsrat auch vorstellen, dass der Anteil von Zuchwil, der heute 60 Prozent des Aktienkapitals beträgt, im Rahmen der Kapitalerhöhung auf 51 Prozent gesenkt würde. Statt 360'000 Franken müsste Zuchwil dann noch 270'000 Franken beisteuern.

Diversifikation statt Verjüngung

Der Aktienanteil der Gemeinde Zuchwil, die momentan in der Not sowieso finanziell das Sportzentrum tragen müsste, war letztmals im April 2021 ein Thema. Damals erreichte es die SVP Zuchwil, in der Leistungsvereinbarung das Wort «mindestens» beim 60-Prozent-Anteil der Gemeinde zu streichen. Nun kommt dies zum Tragen, denn die Aussicht auf eine Senkung des Aktienanteils der Gemeinde, holte die Rechtspartei hinter dem Ofen hervor.

«Die Position der SVP Zuchwil ist seit Jahren die gleiche», so Carlo Rüsics an seiner letzten Gemeinderatssitzung. Er verlässt Zuchwil und wird im Gemeinderat durch Markus Mottet ersetzt. «Aber statt einer Verjüngung des Aktionariats wollen wir eine Diversifikation. Finanztechnisch macht es Sinn. Wir tendieren auf die Variante 51 Prozent.» Er regte zudem an, beim neuen Namensgeber der Eishalle, der Regiobank, in Bezug auf die Erhöhung des Aktienanteils vorstellig zu werden.

Daniel Grolimund störte sich daran, dass die Sportzentrum AG maximal einen kleinen Gewinn schreiben darf. So könne nie eine Schuld zurückgezahlt werden. Urs Jäggi widersprach. Einmal habe die AG ein Darlehen nicht zurückzahlen können und die Gemeinde aushelfen müssen. Ansonsten habe man alle Schulden bisher aus eigenen Mitteln berappen können.

«In kleinen Schritten das Risiko für die Gemeinde vermindern»

Die FDP wünschte ebenfalls eine Senkung des Aktienanteils auf 51 Prozent. So könne das Aktionariat erweitert werden, erklärte Philippe Weyeneth. Dieselbe Meinung vertraten die SP und die Grünen. Gemeindepräsident Patrick Marti blieb zurückhaltend. «Immer wenn es schwierig wird im Sportzentrum, werden aufgrund der finanziellen Situation viele Ressourcen gebunden, weil man keine Reserven hat.»

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Private melden, die das Risiko mittragen, sei klein. «Wir haben unser Konstrukt. Aber wir versuchen dieses zu vereinfachen und in kleinen Schritten das Risiko für die Gemeinde zu vermindern.»

In einer Konsultativabstimmung wurde der Weg der AG mit der Aktienkapitalerhöhung gutgeheissen. Der Gemeindeanteil soll auf 51 Prozent gesenkt werden dürfen. Die Arbeitsgruppe soll eine Vorlage ausarbeiten.

Erfolg für Initiantinnen und Initianten des Widitreffs Im ehemaligen, heute leerstehenden Klubhaus des FC Zuchwils soll ein Treffpunkt für die Einwohnerinnen und Einwohner von Zuchwil entstehen. Die Kerngruppe erhielt, nach einem ersten Kontakt mit dem Gemeinderat, den Auftrag, ein Konzept zu erarbeiten. Dieses wurde nun von Mirjam Hug und Daniel Gut vorgestellt und fand im Gemeinderat viel Goodwill. Nach Investitionen ins Gebäude in der Höhe von 100'000 Franken will man im April eröffnen und im ersten Jahr mit einem Budget von 19'000 Franken Erfahrungen sammeln. Die Mehrheit im Gemeinderat will dem Projekt eine Chance geben. Ein Rückweisungsantrag von Carlo Rüsics wurde abgeschmettert. Die Projektskizze wurde genehmigt. Die Investition mit Stichentscheid des Gemeindepräsidenten ebenfalls. Die Initianten müssen nun vor dem Start noch ein endgültiges Betriebskonzept und ein Reglement vorlegen.

