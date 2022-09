Zuchwil: Pionierprojekt Solaranlage auf Parkplatz

Zuchwil Das Solarkraftwerk über dem Parkplatz des Sportzentrums ist fast im Trockenen Zuchwils Gemeinderat stimmt grundsätzlich der Sanierung des Parkplatzes beim Sportzentrum und dem Bau eines Sonnenkraftwerks über dem Parkplatz zu. Urs Byland Jetzt kommentieren 30.09.2022, 11.30 Uhr

Der Parkplatz des Sportzentrums soll saniert und mit einer Photovoltaik-Anlage überdacht werden. Bruno Kissling

Das Projekt eines Solarkraftwerks über dem grossen Parkplatz des Sportzentrums ist nicht nur ein Liebkind des Gemeindepräsidenten. Es passt geradezu ideal in die energiepolitische Strategie der Gemeinde. Laut Leitbild der Energiestadt Gold strebt Zuchwil eine unabhängige Energieversorgung an. Die 6500 Quadratmeter grosse Photovoltaik-Anlage könnte etwa 285 Haushalte dauerhaft mit Strom versorgen. Die Rede ist von zirka 5 Prozent des Zuchwiler Strombedarfs. Der Parkplatz könnte doppelt genutzt werden.

Für den WWF Solothurn war bereits das Projekt im Wettbewerb Förderpreis Klimaschutz 2022 den ersten Preis und einen Beitrag von 10'000 Franken wert. Begründung: «Um die Energiewende zu schaffen, müssen in der Schweiz nicht bloss fast alle geeigneten Dachflächen, sondern auch sonstige versiegelte Flächen solaraktiv genutzt werden.»

Auch die Wirtschaftlichkeit des 3,1 Millionen-Franken-Projekts sei gegeben, wie Stefan Krahl, Sachbearbeiter Projekte, im Gemeinderat vorrechnete. Wobei aktuell 620'000 Franken Förderbeiträge durch den Bund zu erwarten seien. Nach Abschreibungen und Zinsaufwand bleibe vorsichtig gerechnet jährlich ein Ertrag von 43'000 Franken.

Zwei Projekte und nicht eines

Voraussetzung ist die vorgängige Sanierung des Parkplatzes. Durch den Baumbestand sind grosse Bereiche des Asphalts durch Wurzelwachstum beschädigt. Die Idee ist es, den Gratisparkplatz künftig zu bewirtschaften, um die Anlage durch die Nutzer zu refinanzieren. Eine geringe Parkgebühr, 50 bis 80 Rappen für die erste Stunde, danach abnehmende Gebühren, sollte die Nutzer des Sportzentrums nicht abschrecken. Auch das 2,75 Millionen-Franken teure Sanierungsprojekt verspricht nach Abschreibungen und Fremdkapitalzins einen Ertrag von jährlich gegen 29'000 Franken.

Beispiel eines Solarkraftwerkes über einem Parkplatz aus Deutschland. zvg

Abgeklärt wurde auch die Frage, ob die Projekte Sanierung / Bewirtschaftung und Sonnenkraftwerk als Einheit betrachtet werden müssten. Zur Klärung wurden das Amt für Gemeinden und das Büro Bennett Bill GmbH beratend hinzugezogen, mit dem Ergebnis, dass die Projekte getrennt betrachtet werden könnten. Sicher ein Vorteil, denn würden die beiden Projekte zusammengefasst, wird der Schwellenwert für eine Urnenabstimmung von 5 Millionen Franken erreicht.

Votum für eine privatwirtschaftliche Lösung

Im Gemeinderat war die Zustimmung für die Projekte gross. Grundsätzliche Einwände gab es von Seiten der FDP und der SVP in Bezug auf das Solarkraftwerk. Melanie Racine (FDP) wünscht eine privatwirtschaftliche und nicht eine kommunale Lösung. Philippe Weyeneth (FDP) möchte sich zuerst einen Überblick über das gesamte Investitionsprogramm verschaffen.

Gemeindepräsident Patrick Marti wies auf die bereits bestehende Solaranlage auf dem Dach der Eishalle hin, die einen privatwirtschaftlichen Betreiber hat. «Dort erhalten wir jährlich eine Pacht von 3000 Franken. Wäre die Anlage in unseren Händen hätten wir 3000 Franken monatlich.»

Während das Projekt der Sanierung des Parkplatzes mit Einführung einer Bewirtschaftung unbestritten und einstimmig passierte, gab es beim Solarkraftwerk acht Ja und drei Enthaltungen. Genehmigt wurden beide Projekte noch nicht zu Handen der Gemeindeversammlung sondern zu Handen der Budgetverhandlung, wo sie im Gesamtrahmen nochmals angeschaut werden sollen.

Gemeindepräsident Patrick Marti wies darauf hin, dass man in Bezug auf das Budget allerdings bereits positiv unterwegs sei. So stünde aus seiner Sicht Zuchwils Weg in eine grössere Energieunabhängigkeit nichts mehr im Wege. Denn: «Auf übergeordneter Ebene ist es in den letzten 50 Jahren nicht gelungen, die Abhängigkeit nach der Energiekrise 1972 zu reduzieren.»

