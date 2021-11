Zuchwil Carlo Rüsics beklagt weitere Vandalenakte an Plakaten Erneut hängt er Banner an bisher erlaubten, neu aber verbotenen Standorten auf. Zudem hat er zwei Strafanzeigen eingereicht. Urs Byland 1 Kommentar 07.11.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carlo Rüsics hängt Banner an verbotenem Standort auf. Urs Byland

Die Plakate der Gegner des Covid-19-Gesetzes fallen weiterhin Vandalen zum Opfer. Zuchwils Gemeinderat Carlo Rüsics, der als Mitglied der «Freunde der Verfassung» Plakate und Banner aufhängt, kann fast täglich von Vandalenakten berichten. Als Belege zu sehen sind dann jeweils von ihm gemachte Fotos der zerrissenen oder übersprayten Banner und Plakate. So sind etwa die grossformatigen Plakate in der Unterführung des Hauptbahnhofs Solothurn abgerissen worden. Auch an einem Zaun in Wiler bei Utzenstorf hängen nur noch die kläglichen Überreste von zerschnittenen Bannern. In Oberdorf und Rüttenen wurden Plakate ebenso übersprayt wie in Solothurn ein Fahrzeug, in dem an der Heckscheibe ein Plakat klebt.



Behelfsmässig hat Carlo Rüsics etwa in der Unterführung des Hauptbahnhofs Solothurn kleinere Plakat über die abgerissenen Flächen geklebt. Am nächsten Tag waren auch diese kleinen Plakate entfernt worden. Rüsics erklärt, er wisse von rund 300 Vorfällen schweizweit.



Bahnhof Unterführung: Plakat abgerissen. Zvg

Behelfsmässig geflickt ... Zvg

... und wieder weggerissen. Zvg

Empörungsschreiben noch nicht angekommen



Am letzten Freitag hatte er genug. Er versuchte, ein Empörungsschreiben, unterzeichnet von 100 Mitstreiterinnen und Mitstreitern, im Solothurner Rathaus einer Regierungsrätin oder einem Regierungsrat auszuhändigen. «Ich wollte sie fragen, ob sie es unterstützen, dass politische Rechte willkürlich eingeschränkt werden», so Rüsics. Er traf zwar Regierungsrat Peter Hodel. Doch er wurde sein Schreiben los. Er solle einen Termin abmachen, wurde ihm beschieden. Nun will er nochmals offiziell versuchen, sein Empörungsschreiben einer Regierungsrätin oder einem Regierungsrat abzugeben.



Der umtriebige SVP-Gemeinderat kämpft auch an einer anderen Front für eine aus seiner Sicht faire Plakatierung. So wurden seine Banner beim Autobahnanschluss Zuchwil von der Polizei entfernt. Sie berief sich dabei auf die «Verordnung über Abstimmungs- und Wahlplakate» auf die Absätze f und h in Paragraf 5. Konkret seien die Banner zu gross und zu auffällig, was die Autofahrerinnen und Autofahrer zu stark vom Verkehrsgeschehen ablenke.



Andere Banner blieben hängen



Die Banner hingen an Orten, die bei früheren Abstimmungen ohne Intervention der Polizei mit ähnlich grossen Bannern ausgestattet waren. Als Beleg schickt Carlo Rüsics Fotos von einem Banner am Zaun des Kreisbauamtes, das dort sieben Wochen lang hing (Abstimmung CO2-Gesetz). In einem Akt des Widerstandes – so Rüsics – hängte er das Banner vor kurzem wieder auf, worauf es wieder entfernt wurde. Die («erhoffte») Strafanzeige hat Rüsics deswegen noch nicht bekommen. Deshalb wiederholte er das Katze-und-Maus-Spiel am Freitagabend und hängte erneut das Banner an verbotener Stelle auf. Er fühle sich als Revoluzzer, kommentierte er seine widerrechtliche Handlung. Und damit die Polizei auch weiss, wer das Banner aufgehängt hat, befestigte er daneben ein A4-Plakat mit seinem Porträt und seinem Namen. Die am Freitag befestigten Banner wurden am Samstag wieder abgehängt, worauf Carlo Rüsics diese erneut aufhängte. Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein.

Zudem hat Carlo Rüsics nach «reiflicher Überlegung» bei der Staatsanwaltschaft zwei Strafanzeigen eingereicht, eine gegen die Kantonspolizei und eine gegen Mitarbeiter des Kreisbauamtes, welche seine Banner ­abhängten.



Carlo Rüsics hängt Banner an verbotenem Standort auf. Urs Byland