Zuchwil Benefizkonzert in der St. Martins Kirche mit hochbegabten Flüchtlingskinder In der St. Martins Kirche Zuchwil erklingt Geigenmusik von ukrainischen Flüchtlingen. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Bogdana Pivnenko (hinten) und Anna Pososhko (rechts) mit Mykola und seiner Schwester beim gemeinsamen Musizieren. Zvg

Bis vor kurzem lebten die beiden hochbegabten Geiger Mykola und Nikita in der inzwischen völlig zerstörten Stadt Sewerodonezk im Westen der Ukraine. Nach einer abenteuerlichen Flucht sind die Knaben in Bolligen bei Bern untergekommen. Am kommenden Dienstag musizieren sie gemeinsam mit Mykolas Mutter Anna Pososhko, Klavier, und ihrer Lehrerin Bogdana Pivnenko, Violine, in der Kirche St. Martin in Zuchwil.

Der zehnjährige Mykola besucht gegenwärtig die Bernische Musikschule und eine spezielle Klasse mit ukrainischen Kindern. «Da das Schuljahr in der Ukraine bereits zu Ende ist, habe ich in den Ferien am Fernunterricht teilgenommen. Hier in der Schweiz lerne ich intensiv Deutsch, damit ich nächstes Jahr in eine normale Schulklasse wechseln kann.» Aktuell spreche er nur kurze Sätze, entdecke Wörter für den Alltag. Langsam könne er die Schulsachen, Haushaltsgegenstände und Hygieneartikel benennen.

«Ich will einmal ein weltberühmter Geiger werden.»

Der aus seinem gewohnten Umfeld gerissene Junge liebt Lesen, Programmieren und Mathematik. Im Augenblick paukt er Zahlen und Zeitformen. Daneben übt er stundenlang auf der Geige und meint selbstbewusst: «Ich will einmal ein weltberühmter Geiger werden.»

Ein Traum, der sich für den hochbegabten Nachwuchsmusiker durchaus erfüllen könnte. Mit sechs Jahren begann er in seiner Heimatstadt mit dem Violinunterricht, wechselte später an das Kiew Lysenko Music Lyceum und sammelte an nationalen und internationalen Musikwettbewerben Medaillen und Preise.

Seine Mutter, die Konzertmeistern und Pianistin Anna Pososhko, ist dankbar, dass die Familie, zu der auch eine kleine Tochter gehört, in der Schweiz Zuflucht gefunden hat. «Die Menschen sind offen und verständnisvoll. Sie helfen uns bei Behördengängen und anderen Problemen.» Auch sie geniesst Sprachunterricht und bemüht sich, in der Fremde zurecht zu kommen. Wie in der Ukraine begleitet sie auch hier Nachwuchstalente. «Daneben heisst es einkaufen, kochen, waschen und alles, was halt zum Leben gehört. Obschon wir freundlich aufgenommen worden sind, leiden wir unter Heimweh und hoffen, nach dem Krieg in die Heimat zurückkehren zu können.»

«Alles ist sauber und schön in der Schweiz»

Vom Zurückkehren und einer Profikarriere träumt auch der dreizehnjährige Nikita. Ein Multitalent, der seit dem siebten Lebensjahr im Violinspiel. Klavierspiel und Komponieren unterrichtet wird. In allen Disziplinen reüssierte er an Wettbewerben, gewann Auszeichnungen und Aufmerksamkeit. Nun lebt er mit seiner Mutter und der jüngsten, auch musikalisch begabten Schwester Katya im Kanton Bern. Seit Ende März besucht er die ukrainische Klasse in Bolligen.

«Am meisten beeindruckt mich, dass wir Wasser direkt aus dem Hahn trinken können. Ich mag die Kühe, Schafe und die Berge. Alles ist sauber und schön in der Schweiz», lobt Nikita das Gastland. Er spricht ein bisschen Deutsch und versteht bereits sehr viel. Seine Mutter ordnet sich den Stundenplänen ihrer Kinder unter. Weilen sie in der Schule, widmet auch sie sich dem Studium der noch ungewohnten Sprache.

In der St. Martin Kirche in Zuchwil Gastrecht bekommen

Die beiden jungen Virtuosen verbindet neben den Kriegstraumata und belastenden Fluchterlebnissen das Studium bei der bekannten Geigerin Bogdana Pivnenko. Die Solistin und Pädagogin tourte mit Orchestern und Ensembles durch die Welt, hat an der nationalen Tschaikowsky Musikakademie in Kiew eine Professur inne und fördert am Kiew Lysenko Music Lyceum hochbegabte Kinder: «Ich will High-Level-Kids zu Höchstleistungen führen.»

Durch die Bekanntschaft mit der in Biel lebenden Geigerin Svetlana Vasylyeva, die an Feiertagen mit dem Kirchenchor St. Martin musiziert, kam die Verbindung mit Kirchenchorleiter Ueli Mani zustande. «Als Mensch und als Kirchenmusiker ist es mir ein Herzensanliegen, den Flüchtlingen zu helfen und dieses Konzert zu organisieren. Jeder Augenblick, während dem die Kinder die Schrecken des Krieges vergessen und in die Musik eintauchen können, ist heilsam und wertvoll.»

Pfarrer Pascal Eng unterstützt das Benefizprojekt und freut sich: «Das Konzert bietet die Chance, das Menschsein in den Mittelpunkt zu rücken. Die Kinder können ihr grosses Talent präsentieren und in der Musik eine ganz andere Geschichte erzählen – fernab von Krieg und Zerstörung.» Eine Geschichte nämlich, die Menschen zusammenführe und verbinde.

Benefizkonzert für die ukrainischen Familien, St. Martin Kirche Zuchwil, Dienstag, 28. Juni, 20 Uhr, mit Kollekte.

