Zuchwil: Bauverwalter Peter Baumann geht in Rente

Zuchwil Bauverwalter Peter Baumann geht in Pension: «Wenn man etwas gern macht, dann belastet es dich nicht» Seit 2000 arbeitet Peter Baumann in Zuchwil, zuerst als Bauverwalter und heute als Leiter Bau und Planung. Am 30. Dezember endete seine Arbeit für Zuchwil – etwas zu spät. Urs Byland 02.01.2023, 05.00 Uhr

Peter Baumann, seit 22 Jahren Bauverwalter in Zuchwil, geht in Rente. José R. Martinez

Als Peter Baumann am 1. Januar 2000 als Bauverwalter der Gemeinde Zuchwil begann, hatte er ein anstrengendes Jahr hinter sich. Höhepunkt war die Wahl zum Bauverwalter. Diese Stelle wurde damals noch an der Urne vergeben. Baumann setzte sich als Auswärtiger gegen einen Zuchwiler durch. Wobei: «Ich bin eigentlich ein Zuchler, war aber in Derendingen wohnhaft, als ich die Wahl gewann. Ich habe aber meine ganze Juniorenzeit beim FC Zuchwil absolviert und kannte alle Leute.»

Zum Wahlkampf gehörten Hearings bei den Parteien. «Für den, der gewinnt, ist es schön, aber nicht für den Verlierer.» Die Urnenwahl des Bauverwalters wurde in Zuchwil dann bald abgeschafft. Baumanns Wahl war die letzte.

Seinen Abschied hatte sich Peter Baumann zu rosig vorgestellt, wie er inzwischen auch einsieht. Er hätte schon im Sommer gehen können, fühlte sich aber verpflichtet, einige Projekte noch zu Ende zu führen. Beispielsweise das Kinder- und Jugendzentrum am Wald und noch viele andere Projekte. So sei er halt, ein Chrampfer – aber auch einer, der die Fäden in der Hand behalten will. Nun endete seine Arbeit für Zuchwil am 30. Dezember. Der neue Bauverwalter ist längst gefunden und eingearbeitet.

«Wie habe ich alles nur unter einen Hut bringen können»

Schon als Fussballtrainer (Uefa-A-Lizenz) wollte er seine Mannschaften nicht im Stich lassen, und auch dort war dieser Impuls nicht immer der beste. Sein letztes Engagement hatte er 2016 bis 2018 als sportlicher Leiter beim FC Grenchen 15.

«Wie habe ich das alles nur unter einen Hut bringen können», blickt er heute zurück auf die turbulente Zeit nach seiner «friedlichen» Trennung von seiner Frau, mit der Arbeit, sechs, sieben Trainings in der Woche, Sitzungen et cetera. Aber das gute Verhältnis zu seinen beiden Kindern, der Sport mit seiner Tochter und später die Berge mit seinem Sohn, habe ihm den Rückhalt gegeben, den er in dieser schwierigen Zeit brauchte. «Das hat mich wahnsinnig motiviert.»

«Ich hatte das Gefühl, dass mit unserer Umwelt nicht alles super ist»

Der Bürger von Grindelwald und begeisterte Skifahrer macht seit zwölf Jahren Hochgebirgstouren. «Jedes Jahr besteige ich seither ein, zwei Viertausender.» Hohe Hürden hat Baumann auch in der Gemeinde immer wieder überwinden können. Ein leuchtendes Beispiel ist das Projekt Energiestadt, eingeführt 2003. «Ich hatte schon früher das Gefühl, dass mit unserer Umwelt nicht alles super ist und dass etwas gemacht werden muss.»

In die Energiestadt hat Peter Baumann viel Freizeit reingesteckt. «Aber wenn man etwas gern macht, dann belastet es dich nicht.» Mit dabei waren damals die Städte Solothurn, Olten und Grenchen. Die erste Zertifizierungsfeier fand in Grenchen statt. «Das hat sich nicht geändert. Im gleichen Jahr ist Oensingen dazugestossen und wir feiern heute noch zusammen.»

Viel Einsatz für das Label «Energiestadt Gold»

Zuchwil hat dann unter Peter Baumann vorwärtsgemacht und im Jahr 2016 das Label «Energiestadt Gold» erhalten. Bis heute ist Zuchwil die einzige Gemeinde im Kanton mit dem Goldlabel. «Neben mir hatte Doris Häfliger einen grossen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte. Und auch die Politik. In den 19 Jahren wurde im Zusammenhang mit der Energiestadt kein Budget gekürzt und kein Projekt abgelehnt.»

Grund dafür sieht Peter Baumann in der Erarbeitung der Basisinstrumente, auf die sich die Politik abstützen konnte. Ein Organigramm regelte die Zuständigkeiten. Die Ideen wurden in Anträge geformt, an denen der Gemeinderat schrauben konnte. Und nach der Umsetzung erfolgte eine Überprüfung auf Nachhaltigkeit.

Zuchwil startete mit 55 Punkten. Mit 75 Punkten wurde das Goldlabel geholt. Heute sind es 80,3 Punkte. Natürlich wünscht sich Baumann noch mehr Punkte. «Aber das wäre happig. Das geht in Richtung der Städte Bern und Zürich, welche eigene Abteilungen im Bereich Umwelt führen.» Mit seinem Abgang geht viel Know-how verloren und möglicherweise auch ein über Jahre aufgebautes Netzwerk.

Peter Baumann – der Raumplaner

Des Bauverwalters grösste Motivation ist gemeinhin das Bauen. Baumann ist aber weitergegangen. Er kennt sein Zuchwil wie die Westentasche. «Wir hatten ein Problem mit der Sozialstruktur, mit dem Gleichgewicht.» Nur: Wie könnte das Gleichgewicht hergestellt werden?

Mit dem verstorbenen Ortsplaner Walter Weber, «eine Koryphäe», habe er in vielen Sitzungen festgestellt, dass die soziale Struktur nur über die Raumplanung geändert werden könne. «Da war ich nicht der Bauverwalter. Ich war mit Walter Weber der Entwickler.» Offenheit, willige Investoren, Gestaltungspläne seien die wesentlichen Punkte gewesen. Heute spüre man die Entwicklung massiv bei den natürlichen Personen.

«Solch eine Zusammenarbeit habe ich noch nie erlebt»

Das führt zum nächsten Höhepunkt in Peter Baumanns Arbeitsleben. «Das Riverside ist wie ein Hobby für mich.» Mit Markus Hauri habe er Abende verbracht beim Philosophieren über die beste Entwicklung des neuen Wohnquartiers. «Solch eine Zusammenarbeit habe ich noch nie erlebt, zwischen Investor, Projektbegleiter, der Gemeinde und der Politik.»

Diese intensive Nähe könnte auch missbraucht werden. «Diesen Vorwurf kann man machen, aber der Investor hat von mir aus gesehen keine Goodies von der Gemeinde erhalten.» Bei der Erschliessung, die gänzlich von den Investoren bezahlt werden muss, sei man knallhart geblieben. «Sie mussten ein Mobilitätskonzept erarbeiten, ein Energiekonzept, ein Grün- und Freiflächenkonzept und sie mussten einen Studienauftrag und einen Wettbewerb durchführen.» Die Investoren haben den gesamten Prozess durchgespielt, «den man machen muss, damit es gut kommt».

«Man darf auch gescheiter werden», sagt Baumann. So wird beispielsweise, laut neuesten Informationen, auf den Abriss des nördlichen Teils der grossen Halle verzichtet, um dem Gewerbe weiterhin Platz geben zu können. Und mitten durch die Halle soll eine Langsamverkehrsachse von West nach Ost geführt werden – auch für eine Busnutzung.

«Man darf nicht beratungsresistent sein»

Wenn er über die Sturheit der Bauverwaltung einer Nachbargemeinde referiert, merkt man schnell, was Peter Baumann eigentlich sagen will. «Man muss den Leuten entgegenkommen, man darf nicht beratungsresistent sein und man muss sich in den Projekten eine Basis erarbeiten, damit man nicht bei jeder Änderung gleich das Ganze neu machen muss.» Die Theorie müsse vorhanden sein, beispielsweise mit einer Wirkungsanalyse, dann wisse man, was auf einen zukommt, und die Praxis könne nicht alles umstossen.

Ein anderes Projekt, das Baumann begleitete, ist das Sportzentrum. Hier wurde viel umgekrempelt. Angefangen hat es mit der Sanierung des Eishallendachs, das ursprünglich bei zu viel Schnee hätte einstürzen können. «Damals haben wir mit der Feuerwehr eine Konstruktion angebracht, mit der bei Schneefall warmes Wasser über das Dach fliesst.»

16. März 2022 Peter Baumann beim Spatenstich für das Kinder- und Jugendzentrum am Wald. Tom Ulrich 10. Juli 2020 Grundsteinlegung Riverside. Tom Ulrich 28. September 2019 Einweihung der Traglufthalle im Freibad Zuchwil. Oliver Menge 3. Juni 2018 Eröffnung der Wasserämter Veloroute. Rahel Meier 14. Dezember 2017 Einweihung der Busstation Langfeld Hanspeter Bärtschi 29. Juni 2015 Peter Baumann sattelt im Rahmen der Aktion Bike 4 car auf ein E-Velo um. Hansjörg Sahli 3. Mai 2011 Übergabe des Ozon-Barometers an die Schülerschaft. Hansjörg Sahli 12. August 2009 Mannschaftsfoto FFC Zuchwil 05. Hanspeter Bärtschi 24. September 2005 HESO, Vanessa Buerki und Peter Baumann, Trainer des Frauenfussballclubs FC Zuchwil 05 im Interview. Oliver Menge 21. Juli 2005 Peter Baumann als Trainer des FFC Zuchwil 05. Oliver Menge 29. Mai 2004 Fahnenenthüllung zur Auszeichnung der Energiestadt Zuchwil. MT 29. September 2001 Peter Baumann als Trainer des DFC Zuchwil. Olivier Messerli

«Der Gemeinderat hat mich immer unterstützt»

Das neue Dach erhielt eine Photovoltaikanlage. Das Freibad wurde saniert und erhielt ein Winterdach. Es folgten der Kunstrasenplatz und die neue Heimat des FC Zuchwils mit einem neuen Klubhaus. Und nun sind die Sanierung des Parkplatzes und das Projekt der Solaranlage über diesem eine beschlossene Sache. «Der Gemeinderat hat mich immer unterstützt.»

Ein anderes Beispiel ist der Bau des Firmengebäudes für Johnson & Johnson. «Das sind Momente im Leben, in denen man ein wenig merkt, weshalb die Person am anderen Tischende dort sitzt. Schon damals, vor mehr als zehn Jahren, wollte Hansjörg Wyss energiemässig autark sein. Im Keller sollte es ein riesiger Wassertank sein, womit im Sommer gekühlt und im Winter geheizt wird.»

«Zuchwil braucht weiterhin Sozialwohnungen»

Die nächste Entwicklung in Zuchwil gehe in Richtung Sanierung der Altbauten. Obwohl die Zahlen bei den Sozialen Diensten leicht zurückgehen, warnt Baumann: «Zuchwil braucht weiterhin Sozialwohnungen. Auch die weniger gut Verdienenden brauchen Wohnraum.»

Die Bevölkerung nimmt zu, und damit auch die Verkehrsproblematik. «Jetzt haben wir den Tropfenkreisel. Für den haben wir gekämpft und der bringt hoffentlich Entlastung.» Das nächste Projekt, ohne Baumann, ist die Umgestaltung der Hauptstrasse. «Man muss auf der Strasse fahren können, aber man soll anständig fahren müssen, nicht dürfen.» Die heutigen Inseli hätten sich nicht wirklich bewährt.

