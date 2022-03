Zuchwil: Zweites Kinder- und Jugendzentrum Kijuzu

Spatenstich Baustart für das zweite Kinder- und Jugendzentrum in Zuchwil Kinder und Erwachsene beteiligten sich am Spatenstich für das neue Kinder- und Jugendzentrum am Wald. Der Neubau im Quartier Unterfeld soll die ungebrochene Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung befriedigen. Urs Byland Jetzt kommentieren 17.03.2022, 12.07 Uhr

Spatenstich für die Filiale des Kinder- und Jugendzentrums Zuchwil: Kinder und Erwachsene vergraben eine Büchse mit diversen Erinnerungsstücken. Tom Ulrich

Noch einmal wird der frühere Robinsonspielplatz neben dem Widiwald seinem Namen gerecht. Kinder, kleine und grössere, kamen, um gemeinsam mit den Erwachsenen einen Spatenstich durchzuführen. Was entstehen wird, ist für sie geplant, also ergreifen sie ihre mitgebrachten Plastikschaufeln und helfen mit, den von Baggern bereits aufgehäuften Hügel abzutragen.

Zuvor haben sie sich einige Reden angehört von den Grossen. Auch wenn sie nicht alles verstanden, wissen sie genau, was sie an ihrem Kinder- und Jugendzentrum (Kijuzu) haben. Nina sagt: «Das Kijuzu ist für mich schön. Man kann basteln, man kann spielen, man kann eigentlich ganz viel machen. Was man nicht darf, ist beispielweise Kinder beleidigen oder schlagen. Das mache ich auch nicht.»

Nina weiss nicht, ob sie später in der neu gebauten Filiale beim Widiwald betreut wird. «Ich will sie gerne mal besuchen und schauen. Aber ich wohne näher beim alten Kijuzu.» Auch Emma geht ins Kijuzu. Sie findet es gut. «Ich spiele gerne mit meinen Freunden.»

«Zuchwil macht viel für die Familien»

Die Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums in Zuchwil, Sybille Christen, könnte künftig also zwei Häuser leiten. «Das ist noch nicht geklärt. Der Stiftungsvorstand diskutiert die Leitungsstrukturen gerade.» Weil Zuchwil gross ist, begrüsse sie die Filiale am Wald sehr. «Jetzt werden auch die Kinder, die hier Schule und Kindergarten besuchen, ein Betreuungsangebot in der Nähe haben.» Viel Freude habe sie, dass ein Neubau aufgestellt wird. «Zuchwil macht viel für die Familien.»

«Plötzlich ist es schnell gegangen», sagt Peter Baumann, Leiter Bau und Planung. «Wir hatten Verzögerungen, auch im politischen Prozess. Aber es ist nun gut, dass wir nicht im alten Jahr begonnen haben.» Der einstöckige Bau, ganz in Holz ausgeführt, soll bereits in zwei, drei Monaten stehen und im neuen Schuljahr bezogen werden können. Er kostet inklusive Planung 2,8 Millionen Franken.

Neubau und Spielplatz

Der Robinsonspielplatz wird aber nicht sang- und klanglos begraben. Zusammen mit der Bürgergemeinde plant die Einwohnergemeinde neben dem Kijuzu einen öffentlichen Spielplatz. Mit diesem Projekt wird im Rahmen von «Unicef - kinderfreundliche Gemeinde» ein Beteiligungsprojekt durchgeführt.

Kinder werden eingeladen, ihre Wünsche für diesen Spielplatz zu deponieren. «Das ist unser erstes Projekt im Rahmen des Aktionsplanes, den wir zusammen mit der Unicef für Zuchwil ausgearbeitet haben», erklärt Peter Baumann.

Für Gemeindepräsident Patrick Marti war es ein Freudentag. «Die familienergänzende Betreuung ist schon lange ein fester Bestandteil der Zuchwiler Dorfkultur.» Die Nachfrage sei ungebrochen. Deshalb wurde ein zweiter Standort gesucht für die «Zuchler Erfolgsgeschichte». Danach wurde geschaufelt. Ballone stiegen in den Himmel, und die Kinder konnten alle einmal Baggerführer spielen.

