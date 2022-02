Zuchwil: Im Widiwald fallen die Bäume, was für Ärger sorgt

Zuchwil Aufregung in Zuchwil: Sicherheitsholzerei im Widiwald und Baumfällungen im Riverside-Areal Einwohnerinnen und Einwohner beklagen sich beim Gemeindepräsidenten über massive Eingriffe im Waldgebiet. Es werde über das Ziel hinausgeschossen. Urs Byland Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Sicherheitsholzerei im Widiwald führt zu Unmut in der Bevölkerung. Urs Byland

Die Wald- und Spaziergänger an der Aare in Zuchwil sind derzeit gefordert. Einerseits ist der Aareweg gesperrt, weil eine Wasserleitung saniert wird. Zudem wird ein Teil des Weges vom Ufer zurückgesetzt, um der Natur mehr Platz zu geben. Andererseits wird im Widiwald geholzt, was die Kettensägen hergeben, und auf dem Riverside-Areal wurden diverse Bäume gefällt.