Zuchwil Riverside Planänderung mit neuen Ideen

Zuchwil Änderungen: Das Riverside-Quartier wird nochmals urbaner und bunter Die Riverside-Besitzerin Swiss Prime Anlagestiftung will die grosse Industriehalle auf dem Areal erhalten und Wohnen und Arbeiten noch stärker verweben. Ein neues Planverfahren soll die Änderungen zur Genehmigung bringen. Urs Byland Jetzt kommentieren 26.02.2023, 11.00 Uhr

Die Vision des Riverside-Quartiers zeigt ein Bild weit in der Zukunft, mit der Passage durch die Industriehalle oder dem Wohnriegel über dem Nordteil der Halle. Zvg

Im Riverside-Quartier entwickelt sich die Situation für die Investorin Swiss Prime Anlagestiftung nicht in gewünschten Bahnen. Das ist aber positiv zu verstehen. Die Realität geht in eine andere Richtung als die bisherigen Pläne vorzeichneten, und die Swiss Prime Anlagestiftung ist gewieft genug, darauf zu reagieren. Sie hat ihre Pläne im Gemeinderat Zuchwil vorgestellt.

Konkret will man davon absehen, den nördlichen Teil der riesigen Industriehalle für Wohnhäuser zu opfern. Entgegen früheren Annahmen ist das Gewerbe nicht abgewandert und hat leere Hallen hinterlassen. Im Gegenteil: «Neue Firmen konnten angesiedelt werden und bestehende Firmen haben sich weiterentwickelt», erklärte Christoph Elmiger im Gemeinderat. Der Zuchwiler arbeitet für Swiss Prime Site Solutions AG.

Christoph Elmiger von Swiss Prime Site Solutions. PD

«Heute stellen wir andere Bedürfnisse fest. Wir wollen die bestehenden Arbeitsplätze nicht gefährden, sondern neue schaffen.» Im Riverside, das habe die Erfahrung gezeigt, liessen sich Wohnen und Arbeiten ideal verbinden. «Die Kombination mit der Industriehalle und daneben urban wohnen funktioniert.»

Künftige Erschliessung mit RiverTube schon heute aufgleisen

Planer Reto Affolter, ebenfalls Zuchwiler, erläuterte die neuen Projekte, die mit einem Planänderungsverfahren vorgespurt werden müssen. «Arbeiten auf dem Areal funktioniert besser, als man es bisher erhoffte. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Der Bestand soll stärker als geplant erhalten werden.»

Dann zeichnete er ein visionäres Bild des Quartiers. In den Fokus rückte er das Gebiet westlich der grossen Industriehalle bis zum Synthes-Gebäude. Dort könnte im Hinblick auf eine Bebauung der heute unbebauten Flächen von Gemeinde Zuchwil und Regio Energie Solothurn etwas entstehen, das auch Einfluss auf das Riverside-Areal hat.

Nicht heute und morgen. Aber in Bezug auf eine künftige Erschliessung in Richtung Solothurn brauche es heute schon Antworten. Der nördliche Teil der Industriehalle soll also bestehen bleiben, aber durchbrochen werden, um einer Ost-West-Langsamverkehrsachse Platz zu geben, der sogenannten RiverTube. Diese soll später auch für die Buslinie genutzt werden können.

RiverTower und RiverBridge

In der Mitte der Halle, an der Westseite des RiverTubes, wo sich die Verkehrswege kreuzen, entsteht eine platzähnliche Fläche, ein neues Zentrum. An diesem Platz wäre, so die Vision heute, der richtige Platz für einen sogenannten Hochpunkt, ein Hochhaus, das bis zu 60 Meter in die Höhe schiessen soll und das in den bisherigen Plänen noch nicht vorhanden ist. Hier ist die Rede vom RiverTower.

Und damit nicht genug. Das Prinzip unten arbeiten und oben wohnen soll die Urbanität des Riverside-Quartiers unterstreichen. Bereits in Planung sind Loftwohnbauten auf dem langen Gebäude westlich der Halle, in dem heute Gewerbe Platz gefunden hat. Das Prinzip soll auch auf dem nicht abgebrochenen Nordteil der Halle angewandt werden. Geplant ist die sogenannte RiverBridge, ein langer Wohnblock. Dieser wäre ikonisch, ist Affolter begeistert, zu sehen höchstens in grossen Städten.

Wohnfläche künftig anders verteilen

96'000 Quadratmeter Wohnfläche sind im Riverside-Areal genehmigt. An diesem Mengengerüst wolle man nicht rütteln. Aber weil der Nordteil der Halle nicht abgerissen wird, dort waren ursprünglich ebenfalls mehrere Wohnbauten geplant, muss im restlichen Areal dichter gebaut werden dürfen. Der RiverTower und die RiverBridge reichen nicht. Weitere Massnahmen wie höher bauen oder weitere Wohnbauten seien nötig.

Damit die geänderten Absichten auch umgesetzt werden dürfen, braucht es ein neues Planverfahren, in dem Teilzonenplan, Teilerschliessungsplan und Gestaltungsplan angepasst werden müssen. Eine öffentliche Mitwirkung ist für September geplant. Die Auflage könnte im Frühsommer 2024 erfolgen.

Die neuen Pläne wurden im Gemeinderat positiv besprochen. Gemeindepräsident Patrick Marti spricht von der Industriehalle als eigentlichem Entwicklungstreiber des Dorfes. Früher arbeiteten dort 3000 Menschen. Aktuell zählt Marti wieder 1300 Arbeitsplätze und mit den Firmen rundherum über 2000. «Die Halle bleibt bestehen. Das ist ein Gewinn.»

Einsprachen abgewiesen Zu den geplanten Änderungen im Bereich Aareplatz auf dem Riverside-Areal erfolgte eine Kollektiveinsprache, die vom Gemeinderat abgewiesen wurde. Mit der Treppe zur Aare könne das Publikum auf einen Punkt konzentriert werden, zum Vorteil der Natur rundherum. Diese Entflechtung von Erholungsnutzung und Naturbereich sei von grosser Bedeutung und werde von allen Naturschutzorganisationen mitgetragen. Über die Änderung der Nutzungsplanung muss nun der Regierungsrat befinden. (uby)

