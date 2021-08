Zucht Drei Höfe: Burgunder Trüffel aus dem äusseren Wasseramt Patrik Wyss, der in Härkingen Weihnachtsbäume zieht, will die begehrte Knolle in fünf Jahren in Drei Höfe ernten. Urs Byland 23.08.2021, 05.00 Uhr

Bald auch im Wasseramt: Trüffel (Symbolbild). Fabienne Eisenring

Trüffel aus dem Wasseramt? Warum nicht, sagte sich wohl Patrik Wyss, der mit seiner Familie in Härkingen Weihnachtsbäume zieht. Als Lieferant von Weihnachtsbäumen für die Zuchwiler Firma Wyss Samen und Pflanzen hatte er bereits etwas Erfahrung sammeln dürfen. Trotz gleichem Namen haben die beiden Firmen Wyss Weihnachtsbaumkulturen GmbH und Wyss Samen und Pflanzen AG keine Verbindung, beispielsweise verwandtschaftlicher Art.

Vor einigen Jahren schon wurde in Zuchwil ein Versuch gestartet, Trüffel zu züchten. Patrik Wyss durfte damals die benötigten Bäume pflanzen. Seither habe er zusammen mit der Zuchwiler Geschäftsleitung immer wieder über einen möglichen Trüffelanbau diskutiert. Nun soll es soweit sein. Für die Wyss Samen und Pflanzen AG pflanzt Patrik Wyss bereits heute in Heinrichswil Weihnachtsbäume an. Die Zuchwiler Firma besitzt dort ein weiteres, momentan brachliegendes Landstück, das gleich in der Nähe, aber auf Hersiwiler Boden liegt. Dieses Land will Patrik Wyss pachten und die begehrte Trüffelknolle züchten und ernten, wie einem Baugesuch zu entnehmen ist.

Wyss will vor allem ­Burgunder Trüffel ernten

«Es gibt verschiedene Trüffelsorten, die es sich lohnt anzupflanzen», erklärt Wyss. Dazu gehört aber nicht die Königin der Trüffel, die weisse Trüffel, die kaum gezüchtet werden kann. Ein Kilogramm der weissen Trüffel erzielt Spitzenpreise bis zu 5000 Euro und mehr. Wyss will mehrere Sorten anpflanzen, vor allem die Burgunder Trüffel, die 300 bis 1000 Euro pro Kilogramm teuer ist. Mit Wyss Samen und Pflanzen AG hat er auch schon einen Hauptabnehmer gefunden. Aber das Geschäft sei keine Goldgrube. «Es ist nicht das sicherste Geschäft und abhängig vom Wetter. In einem regnerischen Jahr wie heuer würde der Pilz in der Erde wahrscheinlich verfaulen.»

Bereits diesen Herbst will Patrik Wyss die Pflanzen wie Hainbuche, Stieleiche, Strauchhasel und Baumhasel einsetzen. Dazu muss der Boden vorbereitet werden. Er soll genügend kalkhaltig sein. Die Bäume werden in den Folgejahren auf eine maximale Höhe von vier Metern geschnitten. Nach vier bis fünf Jahren können die ersten Trüffel geerntet werden. Danach wächst die Erntemenge kontinuierlich, bei idealen klimatischen Verhältnissen. Für die Ernte werden ausgebildete Hunde eingesetzt, die die Knollen in der Erde riechen.