Schule Drei Höfe: Die Zirkuswoche hat es in sich

Zirkus Manege frei in den Drei Höfen: «Jedes Kind soll seinen speziellen Moment haben» In der Schule Drei Höfe wurde für eine Woche intensiv geprobt statt gelernt. Im Rahmen von Circus Luna haben sich die Schülerinnen und Schüler der Schule auf die Premiere vorbereitet. Enya Kopp Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Ob im Zelt oder in den Schulzimmern, überall wird fleissig geprobt. José R. Martinez

«Circus Luna», in farbigen Lettern begrüssen einen diese Buchstaben in der Schule Drei Höfe. Aus diversen Räumen dringen Stimmen zum Eingang. In den Räumen verteilt proben die Gruppen ihre Nummern.

Von den Kindergartenkindern bis zu den Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern sind alle Jahrgänge vertreten. Das Motto der Woche wird bereits am Eingang klar: Zirkus.

Die Schulzimmer werden zu Proberäumen umfunktioniert. José R. Martinez Die Balance und Freude behalten. José R. Martinez Vor und zurück, und das im richtigen Moment. José R. Martinez Auch die kreativen Seiten werden gefordert. José R. Martinez Hula Hoop auf dem Schwebebalken... José R. Martinez ist gar nicht so einfach wie es aussieht. José R. Martinez Über sich hinauswachsen ist das Ziel. José R. Martinez Und das nicht nur auf dem Schwebebalken. José R. Martinez Höchste Konzentration ist gefragt. José R. Martinez

Die Zirkuswoche hat es in sich. Lehrpersonen, Eltern wie auch die Schülerinnen und Schüler selbst sind gefordert. «Wir haben insgesamt zwölf Ateliers», erklärt Yvonne Fürst, Gemeinderätin Drei Höfe.

Die Kinder durften sich im Vorfeld drei Disziplinen aussuchen. Anhand dieser Wünsche wurden dann die Gruppen gemacht, ergänzt Barbara Fluri, Lehrerin an der Schule.

Unerwartete Wendungen zeigten sich

Dabei sind bunt gemischte Gruppen jeden Alters entstanden, sagt Fürst. «Es ist spannend zu sehen, dass die älteren, teils auch cooleren Jungs den kleineren helfen», erklärt sie weiter. Auch bei denjenigen, die zuvor immer eine Bühne gesucht hätten, habe man während dieser Woche eine Veränderung beobachten können. Fürst bemerkt:

«Die sonst lauten Kinder wurden plötzlich still und zogen sich in den Hintergrund zurück.»

Das Projekt wird von zwei Zirkuspädagogen des Circus Luna betreut. Diese unterstützen die Lehrpersonen bei der Erarbeitung der Zirkusnummern. Normalerweise würde jede Schülerin und jeder Schüler nur eine Nummer vorbereiten, erklärt Fürst. Im Fall der Drei Höfe sieht es anders aus. Denn: Die Schule hat nur 60 Schülerinnen und Schüler.

Yvonne Fürst, Gemeinderätin Drei Höfe, vor dem Zirkuszelt auf dem Schulgelände. José R. Martinez

Um das Programm zu verlängern, wurde entschieden, statt sechs zwölf Nummern einzustudieren. Die Vorstellung dauert nun rund 60 Minuten. «Das Ziel ist, dass am Schluss jedes der Kinder seinen speziellen Moment hat», erklärt Fürst.

Nicht nur die Schule, sondern das ganze Dorf packt mit an

«Hinter dem Vorhang müsst ihr ganz still sein», erklärt eine Zirkuspädagogin bei der ersten Probe im Zelt. «Und ja nicht den Vorhang berühren.» Die Anweisungen sind klar, erst wenn der Vorhang aufgeht, startet die Vorstellung.

Damit in der Manege immer alles am richtigen Platz ist, haben sich vorwiegend Väter freiwillig für die Hilfe beim Umbau gemeldet. So können sich die jungen Artistinnen und Artisten auf ihre Nummern konzentrieren.

Mutige Akrobatinnen bei der Trapeznummer. José R. Martinez Der junge Diabolokünstler beim üben unter freiem Himmel. José R. Martinez Koordiniert durch eine der Lehrerinnen, werden die Abläufe einstudiert. José R. Martinez Auch beim Schwebebalken ist Mut und Geschick gefragt. José R. Martinez Zusätzlich muss die Konzentration stimmen beim Hula hoop. José R. Martinez Auch einige der Dekoelemente werden von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. José R. Martinez In der Schneiderei werden die Kostüme angepasst und wo, nötig, geflickt. José R. Martinez Die Abläufe einschärfen durch mehrmalige Durchlaufproben. José R. Martinez Die erste Probe im Zelt sorgt bei einigen für Nervosität. José R. Martinez Doch bald schon ist man bei den einstudierten Abläufen angekommen und die Nervosität rückt etwas hinter den Vorhang. José R. Martinez

Die Projektwoche endet dann mit der Vorstellung am Freitag, 3. Juni. «Am Morgen haben wir Generalprobe», erklärt Yvonne Fürst. Am Nachmittag wird es eine Vorstellung für die umliegenden Schulen geben und am Abend findet die Hauptvorstellung statt.

