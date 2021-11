Zeugenaufruf Gerlafingen: Kind bei Fussgängerstreifen angefahren – Autolenker fuhr einfach weiter In Gerlafingen kam es am Mittwochmorgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kind mit Trottinett. Der Autolenker entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. 04.11.2021, 13.48 Uhr

Die Schulwegsicherheit ist auch immer wieder Thema bei der Polizei (Symbolbild). Bruno Kissling

Am Mittwoch, 3. November, gegen 7.45 Uhr, war eine Kind im Primarschulalter mit einem Trottinett auf der Längmattstrasse in Gerlafingen unterwegs. Bei der Einmündung in die Hauptstrasse, im Bereich des dortigen Fussgängerstreifens, überquerte das Kind – gemäss eigenen Angaben zu Fuss – die Längmattstrasse.