Zeugenaufruf Gächliwil: Velofahrerin nach Kollision mit Auto verstorben Zwischen Hessigkofen und Gächliwil wurde am Montag eine Velofahrerin beim Einbiegen auf die Strasse von einem Auto erfasst. Sie verstarb noch auf der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. 30.05.2022, 22.30 Uhr

Bild von der Unfallstelle. Kapo Solothurn

Am Montag, 30. Mai 2022, gegen 14.15 Uhr, wollte die Lenkerin eines E-Bikes von einem Waldweg in die Hauptstrasse einbiegen. Dabei wurde sie von einem vortrittsberechtigten Auto erfasst, das von Hessigkofen in Richtung Gächliwil unterwegs war.