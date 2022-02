Derendingen: Automobilist fährt Schüler an und fährt davon

Derendingen: Automobilist fährt Schüler an und fährt einfach davon

Am späten Mittwochnachmittag ist in Derendingen ein Schüler von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Der am Unfall beteiligte Autofahrer erkundigte sich beim verunfallten Jugendlichen kurz nach dessen Gesundheitszustand, fuhr anschliessend aber einfach davon.