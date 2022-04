Brand am Waldhaus in Recherswil, Polizei sucht nach Zeugen

Zeugenaufruf Am Freitagmorgen brannte es beim Waldhaus in Recherswil – die Polizei sucht nach Zeugen Am Freitagmorgen bemerkte eine Frau, dass es beim Waldhaus in Recherswil brannte. Die Feuerwehr konnte das Feuer bei einem Seitenfenster des Holzgebäudes rasch löschen. Online-Redaktion 22.04.2022, 14.42 Uhr

zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Freitag, 22. April, hat eine Passantin gegen 7.20 Uhr beim Waldhaus an der Willadingenstrasse in Recherswil einen Brand bemerkt und umgehend die Kantonale Alarmzentrale verständigt. Wie die Kantonspolizei Solothurn berichtet, löschte die Feuerwehr Recherswil das Feuer bei einem Seitenfenster des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.