Schwimmverband: Peter Hürzeler hängt in der Hall of Fame

Auszeichnung «Zeit ist eine exakte Wissenschaft»: Der Langendörfer Peter Hürzeler revolutionierte die Zeitmessung im Sport Es ist eine Ehre, die nur wenigen zugestanden wird: Peter Hürzeler wurde in die Hall of Fame des internationalen Schwimmverbandes Fina aufgenommen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 14.11.2022, 11.30 Uhr

Peter Hürzeler, Hall of Fame, Schwimmverband Zvg

Irgendwo zwischen Marc Spitz, dem siebenfachen Sieger an den Olympischen Spielen 1972 in München, und Alexander Popov, dem sechsfachen Weltmeister, ist in Tampa der Name Peter Hürzeler in Stein gemeisselt. Nicht, dass nun der Pensionär je so schnell geschwommen wäre wie einer dieser Superstars, aber auf seine Art war er bei jedem Weltrekord und jeder Goldmedaille dabei.

Anekdoten kann er einige erzählen

Denn Peter Hürzeler hat im Auftrag von Omega und Swiss Timing die Zeitmessung im Sport revolutioniert. Nicht weniger als 17-mal trug der Ingenieur aus Bellach, der nun in Langendorf lebt, an Olympischen Spielen die Verantwortung für die Zeitmessung.

Am 15. Oktober war es nun so weit: In Florida wurde Peter Hürzeler für seinen lebenslangen Einsatz gewürdigt und mit einem Platz in der Hall of Fame des internationalen Schwimmverbandes Fina geehrt. Wenn der heute 84-Jährige auf sein Lebenswerk zurückblickt, erklärt er:

«Dank der Zeitmessung bin ich auf der ganzen Welt herumgekommen und habe viele der grössten Sportler kennen gelernt.»

Und so hat er auch einige Anekdoten im Repertoire. «Ich fragte einmal Michael Phelps, wie er das macht und ob er mir ein paar Tipps geben würde, damit auch ich schneller schwimme. Der meinte nur: ‹Wozu? Sei doch froh, dass du überhaupt schwimmen kannst und nicht ertrinkst.›» Phelps, der achtfache Sieger an den Olympischen Spielen in Peking, hat es übrigens noch nicht bis in die Hall of Fame geschafft.

Start mit einer klassischen Lehre

Nach einer Lehre in der damaligen Autophon absolvierte Peter Hürzeler die Konstrukteurenschule.

«Dann arbeitete ich in Yverdon bei Paillard in der Abteilung für Filmkameras. Omega wollte eine neue Zielfilmkamera entwickeln und so hat alles begonnen.»

Das war 1969. Als er 1971 die Zeitmessung für die Panamerikanischen Spiele in Kolumbien ins Schwimmbecken bauen musste, sei das eine Knochenarbeit gewesen. «Ich rutschte stundenlang auf den Knien herum und alles tat mir weh. Das wollte ich einfacher lösen und so habe ich begonnen, mir das System mit einer Art Sandwich auszudenken, das leicht zu montieren ist und die kleinen Unebenmässigkeiten des Schwimmbeckens ausgleicht.»

Immer wieder Neues entwickelt

Der erste Test lief an den Europameisterschaften 1974 in Schweden und es sei seither unbestritten.

«Mit mindestens 1,5 Kilogramm muss der Schwimmer drücken, damit die Zeit gestoppt wird. Bei weniger könnte es sonst sein, dass eine Welle den Kontakt auslöst.»

Hürzelers neuste Entwicklung ist die Startvorrichtung für die Rückenschwimmer, damit diese mit den Füssen nicht mehr abrutschen können. «Die Fina war zunächst skeptisch, aber nachdem wir sie mit dem amerikanischen Verband erfolgreich testen konnten, werden sie nun überall eingesetzt.»

Gleiche Zeit heisst nicht unbedingt gleicher Rang

Elektronische Zeitmessung gab es schon, als Peter Hürzeler seine Karriere bei Omega begann, wo er nach der Fusion mit Longines zu Swiss Timing zum Direktor aufstieg. Auch die Zielfilme gab es damals schon, aber man musste die Filme noch chemisch entwickeln und es dauerte einige Zeit, bis darauf der Sieger eindeutig bestimmt werden konnte, erzählt der Ingenieur.

«Mit den heutigen Digitalkameras machen wir pro Sekunde 10’000 Bilder. Die Zeit könnten wir eigentlich bis auf einen Millionstel genau messen, aber das wäre nicht sinnvoll.»

Als Beispiel nennt er die Leichtathletik, die es schon im antiken Griechenland gab. «Damals existierte noch keine Zeitmessung. Der Erste, der über die Ziellinie rannte, der war der Sieger», erklärt Hürzeler.

«Eigentlich gilt diese Regel bei den Laufwettbewerben bis heute. Die Zeit spielt keine Rolle. Es ist die Position der Brust auf der Ziellinie massgebend.»

An den Europameisterschaften in Barcelona 2010 liefen hinter dem Sieger fünf Sprinter mit 10,18 Sekunden über die Ziellinie. Die Medaillen wurden danach wegen weniger Millimeter mittels Zielfilm verteilt worden. So etwas könne man den Leuten fast nicht erklären.

Beim Schwimmen wird anders gewertet

Beim Schwimmen und beim Skifahren werden alle, die in derselben Hundertstelsekunde sind, im selben Rang gewertet. Das findet Hürzeler besser. «Beim Schwimmen wurde 1972 auch die Tausendstelsekunde gemessen. Aber weil die Bahnen ja niemals alle auf den Millimeter genau gleich gebaut werden können, hat man eingesehen, dass es nicht fair ist. Seither werden wieder alle, die in derselben Hundertstelsekunde anschlagen, auch gemeinsam auf demselben Rang klassiert.»

