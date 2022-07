Die Datasport AG ist seit 30 Jahren Experte für Zeitmessung

Datasport AG Achtung, fertig, los: Seit 30 Jahren ist diese Solothurner Firma Experte für Zeitmessung an Sportveranstaltungen Mountainbike, Langlauf, Rad- und Laufsport: Die Datasport AG aus Obergerlafingen ist an vielen Breitensportveranstaltungen in der Schweiz und im Ausland vertreten. Planung, Organisation, Zeitmessung und Datenmanagement sind die Kernaufgaben des Unternehmens. Felix Ott Jetzt kommentieren 27.07.2022, 12.00 Uhr

Geschäftsführer Thomas Bachofner zeigt seinen Betrieb Datasport AG mit Sitz in Gerlafingen. Patrick Lüthy

Wettkampf gehört zum Sport wie regelmässiges Training. Für Wettkämpfe und Rennen aller Art braucht es eine gute Planung und Organisation sowie ein zuverlässiges Datenmanagement und Zeitmessung. Darum dreht sich alles bei der Datasport AG in Obergerlafingen. Im Bolacker hat der Experte für Breitensportveranstaltungen seinen imposanten Hauptsitz.

Der Gebäude der Datasport AG im Obergerlafinger Bolacker. Hanspeter Bärtschi (Archiv)

Doch Stoppuhren oder Startpistolen sucht man hier vergebens. Denn in der hauseigenen Startnummerproduktion werden die Chips für die Zeitmessung gleich in die farbigen Schilder integriert. Der Geschäftsführer Thomas Bachofner sagt:

Geschäftsführer Thomas Bachofner. Patrick Lüthy

«Swissness ist unser Geheimrezept. Die Schweizer Zuverlässigkeit und Genauigkeit stecken uns im Blut.»

1983 gründete Claudio Galasso die Firma Datasport Galasso. Ein Jahr später wurde die Firma Cast gegründet. Beide etablierten sich mit der Zeit als Experten für Zeitmessungen bei Sportveranstaltungen. Vor genau 30 Jahren schlossen sie sich zusammen und gründeten die heutige Datasport AG. 2012 wurde die Firma von der Swisscom übernommen und ist seit 2019 unter Bachofners Leitung wieder selbstständig.

Zeitmessung als Kerngeschäft

Heute ist die Firma an vielen Breitensportveranstaltungen für die Zeitmessung sowie organisatorische Tätigkeiten im Bereich Mountainbike, Langlauf, Rad- und Laufsport vertreten.

Kürzlich fand beispielsweise der Eiger Ultra Trail statt; ein Ultramarathon mit über 100 Kilometer Länge bei Grindelwald.

Die 30 Mitarbeiter übernehmen während des ganzen Jahres und insbesondere während der Hochsaison von Mai bis September als IT-Dienstleister verschiedene Tätigkeiten von der Anmeldung der Athletinnen und Athleten bis zur Publikation der Ranglisten, erklärt Bachofner.

Startnummern stecken voller Technik

In der hauseigenen Startnummerproduktion im Bolacker werden zudem über eine halbe Million Startnummern jährlich produziert.

Startnummern produziert das Unternehmen in verschiedenen Variationen. Patrick Lüthy

Diese können mit Chips ausgestattet werden, welche die Zeitmessung automatisch vornehmen. Bei Rennen liegen dafür beim Ziel oder bei der Zwischenmessung spezielle Matten, welche die passierenden Athletinnen und Athleten registrieren.

Dabei gibt es Chips, die für den einmaligen Gebrauch auf die Nummern geklebt werden.

Eine Mitarbeiterin klebt Chips auf die Startnummern. Patrick Lüthy

Andere Geräte für den mehrmaligen Gebrauch sind komplexer und stecken voller Technik. Bachofner sagt:

«Es kommt immer wieder vor, dass Geräte nicht zurückgegeben werden. Doch meistens finden sie ihren Weg zurück.»

Das Unternehmen stellt zudem auch GPS-Tracker zur Verfügung, die Bewegungsdaten während der Rennen sammeln.

Mit den GPS-Trackern können die Athletinnen und Athleten auch während eines Rennens geortet werden. Patrick Lüthy

So können Zuschauerinnen und Zuschauer jederzeit mitverfolgen, wo sich ihre Angehörigen zurzeit befinden. Dies hilft aber auch dem Organisator, den Überblick über den aktuellen Rennverlauf zu gewinnen, wenn beispielsweise ein starkes Gewitter in der Region aufziehe, erklärt Bachofner.

Mit mobilen Büros vor Ort

Mit den mobilen Race-Offices steht das Team der Datasport AG beim Ziel bereit. Rund 15 Fahrzeuge zählt die Flotte des Unternehmens. Diese werden genauestens nach Materialienblatt beladen, damit nichts vergessen geht.

Die Lieferwagen der Datasport AG dienen auch als mobile Race-Offices. Patrick Lüthy

Während der Veranstaltungen werden dann die Lieferwagen zu mobilen Büros: Die Tische werden heruntergeklappt, das vorinstallierte Netzwerk aktiviert und die Computer eingerichtet.

So betreut die Datasport AG Sportveranstaltungen in der Schweiz, aber auch in Italien, Österreich, Deutschland und Luxemburg.

Viele Veranstaltungen wurden abgesagt

Die Coronapandemie traf die Veranstaltungsbranche hart. Sie hatte auch Auswirkungen auf die Datasport AG. Der Engadiner Skimarathon 2020 sei der erste Event gewesen, der abgesagt wurde, erinnert sich Bachofner. Danach verzeichnete das Unternehmen während der Pandemie rund 90 Prozent Umsatzeinbussen.

Die Zeit sei aber genutzt worden, um intern zu investieren und neue IT-Systeme zu entwickeln. Heute sei die Zahl der Aufträge wieder wie vor der Pandemie und steigend, wenn sich auch bisher noch etwas weniger Athletinnen und Athleten für die verschiedenen Veranstaltungen anmelden würden, so Bachofner.

