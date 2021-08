Wildtiere in und um Grenchen «Der Luchs und ich, wir waren beide ziemlich verblüfft»: Unterwegs mit der Jagdaufsicht am Grenchenberg Die Jagdaufsicht erzählt von den Wildtieren ausserhalb des Siedlungsraums und eigenartigen Begegnungen. Daniela Deck 31.08.2021, 05.00 Uhr

Der Luchs ist auch am Grenchenberg heimisch. Pierre Jordan / Solothurner Zeitung

Der Luchs gewöhnt sich am Grenchenberg an den Menschen und die Rehe weichen in die Witi aus. Jagdaufseher Anton Pürro erzählt von den Wildtierbeständen ausserhalb der Stadt, weshalb die Wildschweine vom Luchs profitieren und wie sich der Bestand von Wildkatzen und Eichhörnchen entwickelt hat. Er sagt, weshalb Stacheldraht dem Wild bessere Chancen lässt als Elektrozäune und warum er auf Waschbären verzichten könnte.

Die grösste Veränderung hat nach der Jahrtausendwende der Luchs gebracht, der sich am Jura, anders als etwa am Bucheggberg, ausgesprochen wohlfühlt. Statt des erwarteten Vorkommens von ein bis zwei Tieren pro 100 Quadratkilometer sind es an der Jurasüdflanke drei bis vier. Das habe das Raubtiermonitoring, besser bekannt unter dem Namen «Kora», gezeigt, sagt der Jagdaufseher. Er ist für das Jagdrevier Nord, oberhalb des Siedlungsgebiets, zuständig.

Aug in Aug mit einem Luchs

Eine direkte Begegnung mit der Raubkatze hatte Anton Pürro vor drei Jahren bei der Holzerhütte, direkt neben der Strasse und mitten am Tag. Er fand ein gerissenes Reh, das Milch hatte. So versuchte er das Kitz anzulocken und in Sicherheit zu bringen, als er plötzlich hinter sich ein Rascheln hörte: «Da stand der Luchs, der meine Rufe gehört hatte. Nach der Mutter hätte er nichts dagegen gehabt, noch das Kitz zu bekommen. Der Luchs und ich, wir waren beide ziemlich verblüfft», erinnert sich der Jagdaufseher, der die Begegnung fotografiert hat.

Eine Überraschung habe das Grenchner Forstteam eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit erlebt, berichtet Pürro weiter: «Da sass ein Luchs auf dem Brunnen und dachte nicht daran zu flüchten.» Den meisten Spaziergängern bleibt der Luchs hingegen verborgen, selbst wenn sie nur wenige Meter an ihm vorbeigehen. Perfekt getarnt und regungslos liegt die Raubkatze da. Besonders komisch sei das einmal auf dem Holzstapel am Fuchsboden gewesen, sagt Pürro: «Oben der Luchs und praktisch darunter ahnungslose Leute.»

Wildkatzen und Eichhörnchen sind auf dem Vormarsch

Wer von der Rückkehr des Luchses vor rund 15 Jahren an den Berg profitiert, ist das Wildschwein. «Wildschweinrotten fressen oft die Luchsrisse. Während der Luchs nur das Muskelfleisch frisst, verputzen die Wildschweine alles», erklärt Pürro. Der enge Bezug der beiden Tierarten nutzt die Jagdaufsicht zur Beobachtung. Fotofallen werden oft an den Suhlen der Säue platziert. Ausser natürlich, die Jäger haben das Glück, ein frisch gerissenes Reh oder eine Gämse zu finden. Dann binden sie den Kadaver an, damit dieser nicht verschleppt wird und platzieren die Fotofalle in einem günstigen Winkel dazu.

Eine Wildkatze, hier allerdings im Tierpark Langenberg Thomas Meier

Den Fotofallen und direkten Sichtungen ist es zu verdanken, dass die Jäger mehr Wildkatzen antreffen als vor zehn Jahren. Weshalb die Population zunimmt, ist unklar. Dasselbe gilt für das Eichhörnchen. Eine Abnahme lasse sich bei Fuchs und Reh feststellen, sagt Pürro. Der Fuchs habe sich von der Räude vor acht Jahren noch nicht wieder erholt und werde überdies vom Luchs in Schach gehalten. Die Rehe würden in die Witi ausweichen, wo sie vor dem Luchs sicher sind.

Dachse halten mit ihrem mächtigen Gebiss sogar den Luchs in Schach

Zahlreich vorhanden sind die Dachse. Sie haben keine natürlichen Feinde. «Mit ihrem unheimlich starken Gebiss können sie sich sogar den Luchs vom Leib halten», sagt Pürro. Was die Gämsen, einst auf dem Bettlachstock heimisch, dazu bewogen hat, sich auf den Stallberg in Selzach zurückzuziehen, weiss der Jagdaufseher nicht. In letzter Zeit würden sie auf dem Weg in die Region Péry-Sonceboz den Bettlachstock und Grenchenberg nur durchwandern. Einen gewissen Einfluss, so vermutet Pürro, dürften die modernen Elektrozäune der Berghöfe haben. Während sich das Wild unter den alten Stacheldrähten durchwinden konnte, sind ihm die elektrisch gesicherten Weiden verschlossen. Entsprechend hoffen die Jäger auf die Rückkehr eines Rudels auf den Bettlachstock. Dort gibt es, abgesehen von den kleinen Flächen des Waldmonitorings, nirgends Zäune.

Ein Auerhuhn, fotografiert im Appenzellerland. Rudolf Hug

Einfach zu erklären ist hingegen das Verschwinden des Auerhuhns vom Obergrenchenberg, dessen letzte Sichtungen auf die Neunzigerjahre zurückgehen: Zu viel Unruhe für den scheuen Bodenbrüter, und: Durch die Verjüngung des Waldes fehlen die grossen Lichtungen, die der Vogel zum Auffliegen benötigt.

Rothirsch und selbst Waschbären könnten hier heimisch werden

Die Tierwelt ist ständig in Bewegung. Vereinzelt würden Rothirsche gesichtet. Vor rund zehn Jahren sei in Pieterlen ein junger Hirsch vom Zug überfahren worden. Pürro wertet das als Zeichen dafür, dass der Hirsch am Grenchenberg heimisch werden könnte – vorausgesetzt, er findet hier genügend Gras.

Auf einen Neuansiedler würde der Jagdaufseher hingegen gern verzichten: den Waschbären, der in Deutschland Richtung Grenze wandert und teilweise zur Plage geworden ist. «Das ist ein Kulturfolger, der unserer Fauna absolut nichts bringt. Waschbären klettern auf Bäume, nehmen Vogelnester und Ghüdereimer aus und konkurrenzieren unsere heimischen Tierarten. Ich hoffe, dass der Waschbär noch lange nicht kommt.»

Rehe und Dachse in der Witi

Das Jagdrevier 2, Grenchen Süd, gehört mit Steinhof und Inseli zu den kleinsten im Kanton. Hier hat Ronny Blaser die Jagdaufsicht und -leitung. Untrennbar verbunden in der öffentlichen Wahrnehmung ist die Witi mit den Hasen. Doch anders als am Berg, wo die Hasenpopulation gemäss Revieraufseher Anton Pürro erfreulich zugenommen hat, ist sie nach Aussage von Blaser in der Ebene seit Jahren «auf mässigem Niveau stabil». Allerdings seien pandemiebedingt die Zählungen diesen und letzten Frühling ausgefallen, gibt er zu bedenken. Die Rehe, die dem Luchs ausweichen, finden in der Witi bessere Bedingungen als noch vor wenigen Jahren. Es gibt mehr Hecken, das Gras wird später gemäht und der Einsatz von Drohnen im Frühling verhindert den Mähtod. Geradezu «paradiesische Zustände» findet nach Aussage von Blaser der Dachs zwischen den Mais- und Zuckerrübenfeldern, von denen er sich bedient.

Ein Rudel Rehe ist unterwegs auf einem Feld. Alfons Borer

Anders als im Siedlungsgebiet hielten sich Dachsschäden aber in Grenzen. Lediglich eine Pferdekoppel sei in letzter Zeit umgewühlt worden. Während im nasskalten Mai Rehkitze eingegangen sind, seien viele Fuchswürfe dank dem Schutz ihrer Höhlen gut durch den Frühling gekommen. Die Scharte durch die Räude sei praktisch wieder ausgewetzt. Beim Biber ist der Bestand gemäss Blaser inzwischen so gross, dass Jungtiere auf der Reviersuche sogar in die Stadt drängen. Letztes Jahr sei beim Berufsbildungszentrum ein Biber überfahren worden. Auch in der Witi gibt es unliebsame Eindringlinge. Blaser nennt hier die Nilgans, die einheimische Vögel vertreibt und konkurrenziert. «Aus diesem Grund hat uns die kantonale Jagdbehörde eine Verfügung ausgestellt, wie mit diesen Vögeln umzugehen ist», sagt der Jagdaufseher.