Restaurant Kreuz Oberdorf öffnet wieder

Wiedereröffnung Das «Kreuz» Oberdorf soll zur Dorfbeiz und zu einem Treffpunkt auch für Büezer und die Vereine werden Im September wird das «Kreuz» in Oberdorf wieder geöffnet. Anna Kaeser und Ron Rehmann, die im Dorf wohnen, haben beim Umbau selbst mitgeholfen und wollen eine Beiz für alle aufmachen. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 08.07.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die künftigen Gastgeber Anna Kaeser und Ron Rehmann haben selbst viel Arbeit in die Räumlichkeiten gesteckt – nicht nur hier in die altehrwürdige Gaststube. Bild: Bruno Kissling

Lange war das «Kreuz» in Oberdorf zu. Viele Wochen. Jedes Mal, wenn Ron Rehmann, der in Oberdorf wohnt, da vorbeifuhr, dachte er: «Da müsste man was machen.» Er dachte das zuerst leise, dann immer lauter und dann begann er mit seiner Partnerin Anna Kaeser, die gelernte Köchin ist und ein paar Jahre lang die «Seerose» in Bolken geführt hatte, zu überlegen, was man aus dem «Kreuz» machen könnte.

Die neuen Pächter wohnen im Dorf

Der 47-jährige Ron Rehmann kommt beruflich gar nicht aus der Gastronomie-Ecke. Er ist gelernter Forstwart, arbeitet aber nun seit einigen Jahren als Polizist bei der Kantonspolizei. Auch seine Partnerin (43) hat viele Jahre nicht mehr in der Gastronomie gearbeitet, sondern verschiedene Jobs ausprobiert. Von der Vertikal-Gärtnerin bis zum aktuellen Job als Aufsicht und Betreuerin in der Bewachungsstation in einem grossen Spital. Sie gesteht aber:

«Losgelassen hat mich die Idee nie, wieder mal ein Restaurant zu betreiben.»

Und auch ihr Partner merkte: «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu wagen.» So begannen sich die beiden im April 2021 zu informieren, wem denn das Gebäude gehört, wo sich das «Kreuz» befindet. Das war gar nicht einfach. Und als der Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, wünschte sich dieser eine möglichst rasche Eröffnung des Betriebs:

«Doch wir konnten ihn davon überzeugen, dass in diese Räumlichkeiten Arbeit gesteckt werden muss. Immerhin ist das Haus schon rund 150 Jahre alt.»

Vieles musste ersetzt werden. Böden wurden abgetragen und geschliffen, das Elektrische neu installiert, die alte Ausschanktheke restauriert, einiges musste entsorgt und ersetzt werden. Viele der Arbeiten machen die beiden selber: «Weil wir es gerne machen – und weil wir es können.» Wo aber Hilfe von Fachleuten gebraucht wird, versuchen sie ortsansässige Unternehmen zu berücksichtigen:

«Wenn man in einem Dorf ein Restaurant eröffnen und dies mit Erfolg führen will, dann ist es wichtig, dass man sich im Dorf zeigt.»

Denn Anna Kaeser und Ron Rehmann haben sich zum Ziel gemacht, eine Dorf- und Büezer-Beiz zu eröffnen. Dementsprechend präsentieren sich auch die Öffnungszeiten: «Wir werden nur Montag bis Freitag geöffnet haben – und zwar so, dass man morgens auf Kaffee und Gipfeli kommen kann und abends die Vereine nach ihren Proben oder Sitzungen noch auf einen Feierabendtrunk kommen können.»

Eine kleine, aber feine Karte

Am Wochenende werde man nur für bestimmte Anlässe öffnen: «Vielleicht machen wir mal eine Metzgete oder einen Brunch», verraten die beiden. Ron Rehmann wird den Service übernehmen und so den direkten Kontakt zu den Gästen pflegen. Für das Essensangebot wird Anna Kaeser verantwortlich zeichnen. Und so wird sie kochen:

«Gutbürgerlich, regional und saisonal. Verarbeitet werden vor allem Produkte von Bauern unserer Region.»

Ihr Ziel ist es, dem «Food-Waste» ein Schnippchen zu schlagen – und zwar indem das Angebot bewusst klein, aber fein sein wird. So wird es am Mittag nur zwei Menüs geben: ein vegetarisches sowie eines mit Fleisch. Abends könne man aus fixen «Evergreens» sowie den Jahreszeiten angepasste Speisen auswählen.

Das Restaurant Kreuz in Oberdorf wird im September wiedereröffnet. Bild: Bruno Kissling

Bis zur Eröffnung im September gibt es noch einiges zu tun. Beim Umbau sei es wichtig, das Timing gut einzuhalten. Zudem müssen noch viele Lieferantengespräche geführt werden. Und nebenbei arbeiten die beiden «Kreuz»-Pächter auf ihren Jobs weiter. «Ja, wir haben das Restaurant aus dem kompletten Stillstand innert kürzester Zeit reaktiviert. Und wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Angebot schaffen können, stehen wir doch mit voller Überzeugung hinter unserer Idee.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen