Luterbach: Der Weg aus einer Erschöpfungsdepression

Luterbach «Ich will mein Leben zurück»: Wenn Menschen ausbrennen – der steinige Weg aus einer Erschöpfungsdepression Vor drei Monaten hat es in seinem Leben geknallt. Mit seiner Geschichte möchte der 56-jährige N. D'Emilio Mut machen und Tabus brechen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Sein Leben ist zusammengebrochen – jetzt baut es N. D'Emilio Stück für Stück wieder auf. Carole Lauener

Er ist mitten im Wasser. Schwebt. Farben blitzen an der Oberfläche hervor. Umrisse von Passanten. Sie sprechen miteinander – vielleicht auch mit ihm? Nur gehen ihre Worte in den Wellen verloren. Ihn erreichen einzig dumpfe Geräusche.

Er möchte winken. Schreien «ich bin auch da». Nichts.

Dass er innerlich zu ertrinken droht, das merkt man von aussen nicht. Dass die eigenen Worte nicht ankommen, schon.

An den 24. Januar 2022 wird er sich immer erinnern

Im Spiegel erkennt er sich nicht wieder. Eine Hülle, als wäre ihm das ganze Leben aus den Adern gesaugt worden. N. D'Emilio* aus Luterbach, der eigentlich nichts lieber macht, als gesellig zu sein. Der als Fussballschiedsrichter viel gereist ist und Menschen als Maler eine Freude bereitet hat. Er war voller Leben. Und dann ist er ausgebrannt. An einem gewöhnlichen Montagmorgen.

Der 24. Januar 2022 wird ihm wohl immer in Erinnerung bleiben. «Ich weiss noch genau, wie ich aufgewacht und ins Bad gelaufen bin», sagt er und ergänzt: «Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper.» Die kurze Distanz erschöpfte ihn. Seine Arme hingen schwer neben seinem Körper. «Ich habe geweint und geweint.»

Diagnose: Erschöpfungsdepression

Wie ein Häufchen Elend sei er auf dem Bett gesessen. Habe nach seiner Frau gerufen. Er könne nicht zur Arbeit gehen. Er sei krank. Er habe sie angefleht:

«Du musst mir helfen!»

Sie gingen zum Arzt. Diagnose: Erschöpfungsdepression. Zwei Wochen lang sollte er nicht arbeiten und wöchentlich zum Arzt gehen. Vierzehn Tage und seine Welt sollte wieder in Ordnung sein. Das war sie nicht.

Der Zusammenbruch hatte sich schon länger angebahnt. «Ich erkannte mich zu dieser Zeit nicht mehr», sagt er rückblickend. Bereits im Herbst vergangenen Jahres war er stets erschöpft. Schlafen konnte er schlecht. Ist jede Stunde aufgewacht. Am Mittag legte er sich erneut ins Bett. Essen konnte er sowieso nicht.

Ein kurzer Gang zum Auto? Zu viel.

Auf die Wochenenden freute er sich. Unternahm Sachen mit seiner Frau und seinem Sohn, traf Freunde. Er habe sich stets leichter gefühlt. Bis am Sonntagnachmittag die Angst einsetzte.

Bloss das Wetter. Nach den Ferien würde bestimmt alles besser sein. Ausreden. «Ich konnte in den Ferien keine Energie tanken. Es wurde immer schlimmer», sagt er. Bereits der kurze Gang zum Auto war für ihn zu viel.

Als würde er auf der falschen Seite der Rolltreppe laufen. (Symbolbild) Archiv / Pius Amrein

Alltagsaktivitäten waren plötzlich mit enorm viel Aufwand verbunden. Er war physisch und psychisch erschöpft. «Es hat sich angefühlt, als würde ich auf der falschen Seite der Rolltreppe laufen», sagt er. Ein Schritt nach dem anderen, aber stets wurde er zurückgeworfen.

«Wieso genau ich?» Erschöpfungsdepressionen – oder im Volksmund das Burn-out – haben keine Vorlieben. Sie können jeden treffen, ganz egal ob Bauer oder Banker. Und vor allem schlägt sie ein wie ein Blitz und verändert das Leben der betroffenen Person. Diese fühlt sich überfordert und zutiefst erschöpft. Auch wenn die äussere Belastung nachlässt, findet im Innern keine Entlastung statt.

Mögliche Auslöser einer Erschöpfungsdepression

Die Erkrankung wird ausgelöst durch eine dauerhafte Belastungssituation. D'Emilio ist mit seiner Erkrankung nicht allein. Wie viele Personen genau an einer Erschöpfungsdepression leiden, ist schwierig zu sagen. Denn psychische Erkrankungen werden nach wie vor häufig als Tabu behandelt und verschwiegen.

Erschöpfungsdepression – von einem Experten erklärt Depressive Symptome sind in der Bevölkerung nicht selten. Auf rund fünf bis sieben Prozent der Schweizer Bevölkerung treffe die Diagnose einer Depression zu, wie Thorsten Mikoteit, Leitender Arzt Angst und Depressionen bei den Psychiatrischen Diensten soH schreibt. Die Region Espace Mittelland – und somit auch Solothurn – liege im Mittelfeld der Schweiz. Zu einer Erschöpfungsdepression gehöre, dass eine hohe und chronisch anhaltende Stressbelastung vorgelegen hat. Er schreibt: «Also wenn die Belastungen höher waren als die Ressourcen.» Gefährdet seien Menschen, die sehr gewissenhaft sind und zum Perfektionismus neigen. Personen, die den Anspruch hätten, alles allein zu bewältigen und Fehler grundsätzlich bei sich selbst zu suchen. Wichtig ist: Auch wenn das Wort «Burn-out» einen irreversiblen Zustand der Verausgabung suggeriere, sei es gut behandelbar und könne mit Hilfe überwunden werden.

«Ich möchte nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen», sagt er. Die Auslöser würden in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen. Irgendwann ist das Glas übergeschwappt. Irgendwann hat es geknallt.

Ein kleiner metaphorischer Teufel

«Mir hat es den Boden unter den Füssen weggerissen», sagt er. Emotionen habe er keine mehr gespürt. An einen Moment erinnert er sich besonders gut. «Ich habe im Fernsehen einen Fussballmatch meiner Lieblingsmannschaft verfolgt, als sie ein Goal gemacht haben», erzählt er. Normalerweise würde er in einem solchen Moment laut jubeln und die Fäuste in die Luft schlagen. Wenigstens aber ein Grinsen würde sich auf seinem Gesicht breitmachen. Nichts.

Er beschreibt seine Krankheit als kleinen metaphorischen Teufel in ihm. «Ich konnte meinen Körper nicht mehr richtig steuern. Etwas war in mir drin und hat mich eingenommen», sagt er. Er habe in den Spiegel geschaut, und den Mann im Spiegelbild nicht erkannt. Er sagt:

«Die Krankheit nimmt alles von dir. Lässt nicht mal ansatzweise etwas liegen.»

Nach vier Wochen konnte er eine psychiatrische Behandlung beginnen. Er hatte Glück. Die Wartelisten sind lang. Normalerweise dauert es bis zum Ersttermin mehrere Monate. «Die Behandlung hat mir vom ersten Termin an enorm geholfen», sagt er und ergänzt: «Ich musste über meine Gefühle sprechen.»

Er sprach, mit sich selbst, mit seiner Frau und mit Freunden. Wollte ehrlich sein. «Ist man nicht ehrlich, macht man sich kaputt», sagt er. Auch Spaziergänge haben ihm geholfen. Aber nur vorübergehend. Danach war er wieder erschöpft, musste sich hinlegen. «Es fühlte sich an, als wäre meine Welt in Zeitlupe», sagt er.

In den letzten Monaten habe er unheimlich viel geschrieben. «Das Schreiben hat meine Wunden geheilt», sagt er. Die Narben aber, die würden ein Leben lang bleiben. Der Weg aus einer Erschöpfungsdepression ist steinig.

Für viele gibt es keinen Ausweg aus den Gedanken und Gefühlen. Sie entscheiden sich dazu, ihrem Leid ein Ende zu setzen. Er sagt:

«Das ist unglaublich traurig! Ich wusste, ich will mein Leben zurück.»

D'Emilio hat sich fürs Kämpfen entschieden. «Ich bin dorthin gegangen, wo es wehtut, und habe mich meinen Gedanken gestellt», sagt er. Dazu brauche man aber Hilfe und ein unterstützendes Umfeld. Er lernt allmählich wieder, wer er ist – und vor allem lernt er, diese Person zu lieben. «Ich kann es nur betonen: Ich schäme mich nicht für meine Krankheit», sagt er und ergänzt: «Dass ich weine und mich öffne, macht mich nicht schwach, im Gegenteil!»

Wie bei einem Haus, das in sich gefallen ist, baut er es Stück für Stück auf. Genau gleich wie zuvor könne es nicht aufgebaut werden, müsse es aber auch nicht. «Das ist eine Chance, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen», sagt er. Arbeiten möchte er erst, wenn seine Seele vollständig geheilt ist. Und, auch wenn die Krankheit ihn noch länger begleiten wird: «Ich habe keine Angst davor.»

* Name der Redaktion bekannt

