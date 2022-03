Weltwassertag Der Wasserturm in Etziken ist ein Wahrzeichen für das Wasseramt Sauberes Trinkwasser zu haben ist nicht selbstverständlich – daran will uns der heutige «Weltwassertag» erinnern. Und daran erinnert uns auch ein Bauwerk in unserer Region. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Von weit her sichtbar: der Wasserturm in Etziken. Hanspeter Bärtschi

Zuerst ein paar Fakten: Der Kanton Solothurn listet in seinem Naturinventar nur gerade zwei Seen auf. Diese haben aber einiges gemeinsam: Einerseits sind beide im selben Bezirk zu finden, andererseits liegen sowohl der Inkwiler- als auch der Burgäschisee nur zur Hälfte auf Solothurner Boden. Beide Seen sind umgeben von kleineren und grösseren fliessenden Gewässern. So vielen, dass die Region und somit eben der Bezirk seit 1981 offiziell als Wasseramt bezeichnet wird.

Rund herum haben früher Kinder gespielt

In einer der Wasserämter Gemeinden steht ein Bauwerk, das als Wahrzeichen dieses Bezirkes bezeichnet werden kann: der Wasserturm in Etziken. Der Solothurner Autor Reto Stampfli ist in der Nähe des Turms aufgewachsen. Viele Stunden hat er dort in seiner Kindheit mit abenteuerlichen Erlebnissen verbracht.

Der Turm hat ihn so geprägt, dass Stampfli 2015 für die Regio Energie im auf 1111 Exemplare limitierten Buch «BauWerke – 11 erbauliche Solothurner Geschichten» einen Text zu ebendiesem Turm verfasst hat.

Viele Geschichten ranken sich um den Turm

Da erzählt er: «Aus unserem Küchenfenster betrachtet, erschien der gut 30 Meter hohe Turm greifbar nahe. Im Winter nutzten wir den vorgelagerten Hügel als Anlaufspur für unsere halsbrecherischen Skisprungversuche. In den Turm hinein kamen wir jedoch lange Zeit nicht und auch die Aussichtsplattform blieb für uns in unerreichbarer Ferne.»

So rankten sich viele Geschichten um diesen Turm. Da ist einerseits die Legende des Etziker Turners, der auf dem Dach des Turms einen Handstand machte. Zudem waren Stampfli und seine Gspänli überzeugt, dass der Turm bis oben hin mit Wasser gefüllt sei.

Als es in der 4. Klasse zur Besichtigung des Turms kam, waren die Kinder dementsprechend angespannt, als der Turmwart das Tor öffnete:

«Zu unserer Erleichterung brandete uns kein Wasserschwall entgegen. Das Innere des Turmes war bis auf ein paar Geräte völlig leer.»

Anlagenwart Paul Plüss (links) und Reto Stampfli auf der Plattform des Wasserturms. Hanspeter Bärtschi

Ganz so stimmt das nicht, wie Anlagewart Paul Plüss erklärt. Schon damals befand sich im Turm Wasser. Und zwar in einem Reservoir direkt unterhalb der Plattform, von der man einen wunderbaren Blick vom Jura bis zu den Alpen hat. Im Turmreservoir sind 200 m3 Wasser gespeichert. Weitere 3150 m3 befinden sich in den drei Bodenreservoirs, welche sich unter und neben dem Turm befinden.

Welt- oder Aktionstage Fast täglich wird ein Gegenstand, ein Ereignis, eine Krankheit oder eine Institution mit einem Welt- oder Aktionstag gefeiert oder gewürdigt. Einerseits sind da die offiziellen Welttage, welche zum Beispiel von der UNESCO festgelegt werden – andererseits gibt es aber auch Aktionstage. Diese sind manchmal nicht ganz ernst zu nehmen und der Ursprung auch nicht immer ganz klar. Wir versuchen, diesen speziellen Tagen auf den Grund zu gehen und picken uns jeden Monat einen heraus.

Der Turm wurde in den 1930er-Jahren vor allem darum errichtet, weil auch Aeschi und Bolken mit Wasser beliefert werden müssen. Diese Gemeinden liegen höher als das Bodenreservoirs. Um den benötigten Druck herstellen zu können, brauchte es einen Turm.

Trinkwasser für 10'000 Personen

Aktuell versorgen die Reservoire in Etziken neun Gemeinden und damit rund 10‘000 Personen mit Trinkwasser. Koordiniert wurde der Betrieb bis Ende 2020 vom Zweckverband. Die neu gegründete Wasserversorgung Wasseramt AG betreibt die Anlagen seit Januar 2021.

Ein Blick ins Wasserreservoir, das sich unterhalb des Turmes befindet. Hanspeter Bärtschi

Paul Plüss kümmert sich um die Anlagen vor Ort und erledigt die Kontrollgänge. Im Weiteren leitet er Führungen durch den Turm, was gerne von Privaten und Vereinen genutzt wird.

Wie wichtig der Wasserturm nicht nur für die Region, sondern vor allem für die Etziker ist, zeigt die Tatsache, dass ein Jahr nach dem Bau des Turms – das war 1931 – das Dorf ein neues Wappen kriegte. Heraldisch erklärt präsentiert es sich seit 1932 so: «In Rot auf grünem Dreiberg weisser Wasserturm mit schwarzen Fensterluken.»

Früher gab es wohl gar kein Wappen

Die Frage: «Was befand sich vor dem Wasserturm auf dem Etziker Gemeindewappen?», welche Reto Stampfli am Schluss seiner Hommage an den Wasserturm stellt, erweist sich als gar nicht so einfach zu klären. Abklärungen – sowohl bei der Gemeindeverwaltung als auch beim Staatsarchiv – führen zur Vermutung, dass es vorher gar kein offizielles Wappen gab und dieses damals im Hinblick auf die Landesausstellung geschaffen worden war.

Wasserturm Etziken: ein Blick ins Treppenhaus. Hanspeter Bärtschi

Reto Stampfli und Paul Plüss diskutieren auf der Plattform des Turms, dass es aber möglich sei, dass früher eine Lischenspinne oder drei Linden das Wappen geziert hätten. Somit birgt der Turm nicht nur Wasser, sondern auch ein Geheimnis in sich.

Weltwassertag wird seit 1993 gefeiert

Der Weltwassertag wird seit 1993 jährlich am 22. März gefeiert. Dieses Jahr steht er unter dem Motto «Groundwater: Making the Invisible Visible». In der Agenda 21 der UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro wurde er vorgeschlagen und von der UNO-Generalversammlung in einer Resolution am 22. Dezember 1992 beschlossen.

Der Weltwassertag soll dazu dienen, die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass der Zugang zu sauberem Wasser kein Privileg, sondern ein Menschenrecht ist.

Am 22. März wird in Deutschland zudem der «Tag der Kriminalitätsopfer» begangen. International wird der «Internationale Tag der Seehunde» gefeiert. In den USA zelebriert man den «We Love Broccoli Day» und am «Tag des Faulenzens» darf das süsse Nichtstun genossen werden.

