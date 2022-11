Das perfekte Camping-Klo kommt aus Mühledorf

Welttoilettentag Kompost-Trennklo aus Mühledorf: Gegen weisse Toilettenpapier-Fahnen und braune Haufen in der Natur Weil sie selber gerne reisen und sie nicht zufrieden waren mit den chemischen Toiletten in einem Van oder Camper, haben sie eine mobile Toilette erfunden, die ohne Chemie funktioniert. Produziert wird der sogenannte «Flower Pott» in Mühledorf. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Das mobile Kompost-Klo wurde in Mühledorf erfunden: Martina Zürcher und Dylan Wickrama produzieren es in der Camper Werkstatt. Bruno Kissling

Verrichteten die Römer früher ihr «Geschäft», dann war das keine Privatsache, sondern man tauschte sich auf Latrinen aus. Mit dem Niedergang des Römischen Reichs ging diese «Latrinenkultur» verloren. In der Toilettengeschichte nennenswert war darauf erst wieder die Erfindung der Nachttöpfe, die oft wie ein kleines Kunstwerk aussahen. Im 16. Jahrhundert erfand dann ein Brite das erste Wasserklosett, auch WC genannt.

Weniger mit der Geschichte, als den Tücken eines Klos hat sich Dylan Wickrama befasst. Und zwar so lange, bis er die für sich optimale Lösung gefunden hat: den «Flower Pott». Angepriesen wird diese Erfindung auf der Website von Dylan und seiner Frau Martina Zürcher so: «Das umweltfreundliche Kompost-Trennklo für Camper – weil es an der Zeit ist, sich bewusst mit seinem Scheiss auseinanderzusetzen.»

Natur als Toilette missbrauchen?

Martina Zürcher und Dylan Wickrama vermarkten das Leben im Van nicht nur, sondern sie leben dieses Leben zu 100 Prozent. Seit 2016 wohnen sie in einem Van, bereisen die Erde und finanzieren sich ihren Alltag mit Büchern und Multimediashows, in denen sie von ihren Erlebnissen erzählen. «Wir haben viel erlebt, sehr viel sogar», blicken die Journalistin und der gelernte Automechaniker zurück.

Kennen gelernt haben sie sich auf einer Tour in Indien. Der Singhalese Wickrama war mit dem Motorrad unterwegs, Zürcher mit dem Rucksack unterwegs. Seither entdecken sie die Welt gemeinsam, reduziert auf eine Wohnung auf vier Rädern, mit einem Minimum an Alltagsgegenständen, aber einem Maximum an Lebensgefühl. Unterwegs sahen sie auch Sachen, die sie störten:

«Vor allem seit Corona fällt uns in Europa auf, dass viele die Natur als Toilette sehen. Zu oft sind es weisse Toilettenpapierfahnen und braune Haufen, mit denen sich Freisteh-Camper unbeliebt machen.»

Da sich die 42- und der 52-Jährige entschieden hatten, im Van zu leben, stellte sich für sie die Frage nach dem richtigen Klo:

«Irgendwann störten uns die Chemie-Toiletten – und bei vielen Kompost-Klos landeten die Exkremente in Plastiksäcken, die ständig entsorgt werden mussten.»

Mit der Coronapandemie wurde die Reiselust des Paares gestoppt. Sie hatten plötzlich viel Zeit – und wollten nicht untätig rumsitzen. Ihnen fiel auf, dass das Van-Leben für viele zum Ausbruch aus dem Homeoffice-Alltag wurde. Da kam ihnen eine Idee: «Wir haben einen Neffen mit Schreiner-Ausbildung, der aufgrund psychischer Probleme Mühe hat, im Arbeitsalltag Tritt zu fassen. Wir gründeten mit ihm zusammen auf dem Mühle-Areal in Mühledorf eine Werkstatt, um Vans auszubauen.»

Zwei Bereiche trennen flüssig und fest

Gleichzeitig tüftelte Wickrama an einer optimalen Toilettenlösung, probierte, testete und verbesserte, was ihm nicht passte. Irgendwann war es da: das perfektionierte Kompost-Trennklo. Der «Flower Pott» besteht aus einem Holzwürfel, in den ein Sitz aus Polyethylen eingelassen ist.

«World Toilet Day» Als Welttoilettentag wurde der 19. November erstmals 2001 von der Welttoilettenorganisation ausgerufen – inzwischen ist dieser Tag auch von der UNO anerkannt. Hintergrund ist das Fehlen ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen für mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und dadurch bedingt verschmutztes Wasser sowie Krankheiten, die über das Wasser übertragen werden, was gesundheitliche und sozio-ökonomische Folgen nach sich zieht. In Deutschland wird heute zudem der Tag der Suppe gefeiert, und in den USA wünscht man sich am 19. November «einen schlechten Tag».

Dieser ist in zwei Bereiche eingeteilt: Im vorderen fliesst der Urin in einen Tank, im hinteren Teil rutschen die Feststoffe in einen Behälter. Das Klopapier wandert in den Abfall. Ist der Toilettengang durch, wird per Knopfdruck eine Kurbel betätigt, die den Feststoff mit beigefügtem Sägemehl verrührt.

Die Feststoffe werden kompostiert und können entsorgt werden. Bruno Kissling

Mit Schubladen entsorgen

Eine Lüftung sorgt dafür, dass jegliche Gerüche nach aussen transportiert werden. Ist der Urin-Tank beinahe voll, gibt es einen Alarm. Und ist der Feststoff-Behälter voll, kann der Inhalt mittels einer Klappe in eine unterhalb liegende Schublade verschoben werden.

«Weil alles trocknet, kann man so zu zweit bis zu sechs Wochen lang unterwegs sein, ohne die Feststoffe entsorgen zu müssen.»

Und wenn man dann die Schublade öffne, sei aus der Mischung aus Kot und Sägemehl eine erdähnliche Masse entstanden.

Bald geht es wieder auf Reisen

Hergestellt wird das WC in Handarbeit. Jedes Teil wird in der Werkstatt angefertigt und zusammengebaut. «Unser Modell ist einzigartig – und scheint zu gefallen», erzählen die Erfinder mit Stolz. Vor wenigen Tagen präsentierten sie am «Suisse Caravan Salon» in Bern das Trennklo – und ihr Stand sei regelrecht belagert worden.

Aufgrund des Erfolges wurde aus der Van-Umbau-Werkstatt nun eine Klo-Werkstatt. Aber für sie ist klar: «Wir möchten eine Balance finden zwischen den Jobs vor Corona und dem neuen Projekt mit den Toiletten für Camper und Tinyhäuser.» Bald geht es darum in Wickramas Heimat Sri Lanka, und im nächsten Jahr ist auch eine Tour geplant.

«Wir lassen uns gerne treiben, zwar mit einer Idee im Hinterkopf, aber am Schluss landen wir oft ganz woanders.»

Ganz sicher ist aber, dass von den beiden kein Klopapier mehr irgendwo im Nirgendwo landen wird. Denn das perfekte Klo reist mit.

