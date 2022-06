Welttag der Ozeane Tief verbunden mit den Ozeanen: zu Besuch bei Walforscherin aus Langendorf Am Mittwoch, 8. Juni, wird der Welttag der Ozeane gefeiert. Ursula Tscherter ist Walforscherin Die Weltmeere sind ihre zweite Heimat geworden. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Meeresbiologin und Walforscherin Ursula Tscherter aus Langendorf. Hanspeter Bärtschi

Ursula Tscherter wohnt im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses in Langendorf. Ganz in der Nähe liegt der Wald, vom Balkon hat sie Sicht auf die Alpen. In ihrer Wohnung zeugen Spuren von ihrer Liebe zur Natur – vor allem zum Meer: Muscheln, ein Aquarellbild von einem Wal und an der Wand über dem Esstisch ein Oktopus sowie eine Meeresschildkröte aus Stoff in Lebensgrösse. «Die Natur ist meine grosse Passion», erzählt die 59-Jährige – und ergänzt:

«Zum Meer und seinen Bewohnern habe ich einen tiefen Bezug.»

Ein Blick auf ihre Website und dort auf ihren Lebenslauf zeigt, wie tief diese Beziehung ist. Eigentlich ist die ehemalige Baselbieterin gelernte Werklehrerin. Diesen Beruf übt sie seit der Pandemie wieder regelmässig aus.

Vor allem, um die Wartezeit bis zu den hoffentlich bald wieder beginnenden Einsätzen auf dem Meer überbrücken und finanzieren zu können. Bei der Liste der Tätigkeiten finden sich darum auch Titel wie: Meeresbiologin, Touristenführerin in Polargebieten, Umweltbildnerin oder Walforscherin.

Als Teenager das Lebensziel gefunden

Die Meeressäuger haben es ihr besonders angetan. Vor allem mit den Zwergwalen, einer der kleinsten Bartenwalarten, hat sie eine tiefe Faszination. Darauf angesprochen, wie es dazu kommt, dass eine Binnenländerin so ein grosses Interesse für Meerestiere entwickeln konnte, blickt sie weit zurück:

«In der Primarschule begann ich mich für Themen wie Natur und Umweltschutz zu interessieren. Als ich dann als Teenagerin ein Magazin über Wale in den Händen hielt, wusste ich, was mein Lebensziel sein würde: Wale und Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum sehen zu können.»

Dieser Wunsch erfüllt sich dann relativ rasch. Der Zufall wollte, dass sie Kontakt zur schweiz-kanadischen Walforschungsorganisation ORES (Ocean Research and Education Society) herstellen konnte und an einem Beobachtungsprojekt in Kanada teilnehmen konnte.

20 Jahre lang erforschte sie an der Seite des Zoologen Ned Lynas während tausenden von Stunden die Verhaltensweisen der verschiedenen Individuen: «Mit der Zeit kennt man jedes einzelne Tier.»

Nun will sie ihr Wissen weitergeben

Was sie an den Zwergwalen besonders mag, ist unter anderem die Tatsache, dass sie beim Fressen hoch aus dem Wasser springen und unterschiedliche Tricks anwenden, um die Fischschwärme zu verdichten. Zudem mag sie es zu beobachten, wenn ein Wal ruht. Und während die St. Lorenzmündung immer mehr zu ihrer zweiten Heimat wurde, lernte sie viel und spürte den Wunsch, das Wissen weitergeben zu können.

Das Forschungsprojekt musste sie vor einigen Jahren aufgeben. Ein harter Entscheid, aber mit privaten Reisen sowie als Tourenführerin begann sie neue Gebiete zu entdecken. So konnte sie – nachdem sie das Jagdgebiet der Zwergwale im Norden kennen gelernt hatte, nun auch mal nach Australien ins Great Barrier Reef reisen und beobachten, wie die Zwergwale sich dort während der Paarungszeit verhalten.

Seit 2009 begehen die Vereinten Nationen am 8. Juni den «Welttag der Ozeane». Ziel ist es die Öffentlichkeit für die Bedrohung der Meere zu sensibilisieren und an die herausragende ökologische Rolle der Ozeane zu erinnern soll. Das Motto des Welttags lautet «Ein Ozean, ein Klima, eine Zukunft».



Seit 2009 begehen die Vereinten Nationen am 8. Juni den «Welttag der Ozeane». Ziel ist es die Öffentlichkeit für die Bedrohung der Meere zu sensibilisieren und an die herausragende ökologische Rolle der Ozeane zu erinnern soll. Das Motto des Welttags lautet «Ein Ozean, ein Klima, eine Zukunft». Gefeiert wird am 8. Juni in den USA auch der «Hoppla-Tag» oder der «Internationale Ghostbusters Day». International steht dieser Tag auch im Zeichen des «Welthirntumortages».

Ihre Touren schärften allgemein ihre Wahrnehmung für Veränderungen in der Natur. Der unbedachte Umgang vieler Menschen mit der Natur macht ihr Sorgen: «Wir sind Teil eines grossen Problems und sollten darum auch Teil der Lösung sein.» Ihr ist es wichtig, bei Reisen und Führungen nur mit Anbietern zusammenzuarbeiten, welche die Umwelt mit Respekt behandeln – und dies dann auf die Kundschaft übertragen.

Tscherter will zurück zu den Zwergwalen

Ursula Tscherter fehlt die Tätigkeit als Touristenführerin, denn mit der Pandemie wurde diese Arbeit so gut wie unmöglich. Zwar hat sie das Glück, als Lehrerin Stellvertretungen an Schulen machen zu können, aber sie sagt:

«So sehr ich die Arbeit mit den Kindern mag, sie nährt meine Seele nicht im selben Masse, wie die Tätigkeit draussen in der Natur. Auch die Teamarbeit ist auf einem Schiff einzigartig – und ich mag die Flexibilität, die bei dieser Arbeit gefordert ist.»

Immerhin hat sie mit Bildungskursen für Erwachsene und Kinder einen Weg gefunden, ihr Wissen zu teilen. So hat sie seit den 90er-Jahren ein grosses Sortiment an 1:1-Tiermodellen genäht: «Dies sind lebensgrosse Tiere aus Stoff, faltbar und so überallhin gut transportierbar.»

Meeresbiologin Ursula Tscherter näht lebensgrosse Tierfiguren und leiht diese an Schulen aus Nadine Schmid

Tscherter hofft, dass sie bald zurück zu den Zwergwalen reisen darf. Zudem möchte sie gerne mal über einen längeren Zeitraum afrikanische Tiere in ihrem Lebensraum beobachten. Bis solche Reisen aber wieder uneingeschränkt möglich sind, verbringt sie so viel Zeit wie möglich im Wald oder in den Bergen. Wo in der Natur fühlt sie sich denn nun am wohlsten?

«Ich mag keine Vergleiche. Aber der Grund, warum ich eine stärkere Bindung zum Meer habe, liegt an den Erinnerungen – denn diese sind Nahrung für meine Passion.»

Weitere Informationen zu Ursula Tscherter finden Sie unter www.121withanimals.ch.

