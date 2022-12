Welttag der Berge Kurz mal über «den Berg» und zurück – das geht mit Rennschuhen ebenso gut wie mit dem Gleitschirm Kathrin Götz und Alexander Stüdeli wohnen beide in Bellach. Sie haben noch etwas gemeinsam: Die Liebe zu den Bergen. Und: Beide wissen, dass sie auch oft als Spinner betrachtet werden. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 11.12.2022, 05.00 Uhr

Wenn am Jurasüdfuss der Nebel klebt, dann reizt es den einen oder anderen, mit der Gondel hoch auf den Weissenstein zu fahren, gemütlich zum Hinterweissenstein zu spazieren, um dort einen Kafi mit Zwetschgenwähe zu geniessen und später wieder durch die Nebeldecke zurück ins Tal zu fahren. Am Abend erzählt man: «I bi z'Bärg gange.»

Kathrin Götz ist gerne frühmorgens in den Bergen unterwegs. zvg

Regelmässig «z'Bärg» gehen auch die beiden aus Bellach stammenden Kathrin Götz und Alexander Stüdeli. Für die 42-jährige Ernährungsberaterin ist ein «normales» Wochenend-Training frühmorgens ein Lauf von Bellach über Oberdorf rauf auf den Hausberg, von da runter nach Gänsbrunnen und wieder retour über den Berg zurück nach Hause, wo sie dann mit der Familie frühstückt.

Der Bellacher Bürgergemeindepräsident und Geschäftsführer von Pro Work Alexander Stüdeli hingegen macht seine Bergtour auch gerne mal abends als Ausgleich zur Arbeit. Da packt er sich das «Rucksäckli» auf den Rücken, rennt kurz hoch auf den Berg und fliegt dann gemütlich zurück nach Hause. Im Rucksack befindet sich nämlich ein kompakter Gleitschirm.

Als Ausgleich zur Arbeit ist Alexander Stüdeli in den Bergen unterwegs. zvg

Am Berg gilt: Zusammengehörigkeit, Respekt und Fairness

«Wir wissen, dass man uns Spinner nennt», sind sich die beiden bewusst. Unter Bergläufern kennt man sich. Wenn die zwei miteinander reden, heisst es immer wieder «Jo, gäu, wir verstehen uns.» Sie reden von einer Community der Bergläufer, von einem Zusammengehörigkeitsgefühl und von Respekt und Fairness.

Serie Fast täglich wird ein Gegenstand, ein Ereignis, eine Krankheit oder eine Institution mit einem Welt- oder Aktionstag gefeiert oder gewürdigt. Einerseits sind da die offiziellen Welttage, welche zum Beispiel von der Unesco festgelegt werden – andererseits gibt es aber auch Aktionstage. Diese sind manchmal nicht ganz ernst zu nehmen und der Ursprung auch nicht immer ganz klar. Wir versuchen diesen speziellen Tagen auf den Grund zu gehen und picken uns jeden Monat einen heraus.

Stüdeli und Götz nehmen regelmässig an Bergläufen respektive Trails oder auch an Hochtouren teil. Während sich der 54-Jährige – wie er selber sagt – wohl ewig im Mittelfeld bewegen wird, gehört Götz zu den weltweit besten Trailläuferinnen. Ihr verrücktestes Rennen hat sie 2019 erlebt. Da hat sie am «Traces des Ducs du Savoie» teilgenommen und war fast 24 Stunden unterwegs – 145 Kilometer und knapp 10’000 Höhenmeter gab es auf dieser Strecke zu überwinden:

«Da kommt man schon an die Grenzen.»

Bei diesem Rennen wollte sie 10 Kilometer vor dem Ziel aufgeben, sie war am Ende. Doch ihr Partner trieb sie an und meinte, das sei nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzugeben: «Ich habe mich zusammengerissen, bin losgerannt und in den Wald eingetaucht.»

Kathrin Götz kommt bei den Rennen auch mal an ihre Grenzen. zvg

Danach fehlt ihr die Erinnerung. Erst kurz vor dem Ziel sei sie wieder voll da gewesen. Aufgrund des Blackouts hatte sie keine Ahnung, wo sie sich befand und fragte darum einen Streckenposten:

«Als dieser meinte, ich sei nur rund 500 Meter vom Ziel entfernt, mobilisierte ich all meine Kräfte und gelangte so als Dritte ins Ziel.»

Auch Alexander Stüdeli mag das Extreme. Im vergangenen Winter hat er erstmals an der «Patrouille des Glaciers» teilgenommen. Spätabends ging es los in Zermatt, von da Richtung Arolla und am nächsten Tag gegen Mittag war Ankunft in Verbier. Das Skitourenrennen sei sehr eindrücklich gewesen.

«Man ist den Naturkräften ausgesetzt – und gleichzeitig merkt man, wie wichtig es ist, sich auf ein Team verlassen zu können.»

Es sei eine spezielle Stimmung gewesen, als sein Teamkollege in einem Tunnel plötzlich zu singen begonnen habe und plötzlich die Leute hinter ihnen in den Gesang einstimmten.

Alexander Stüdeli beim Skitourenrennen. zvg

Sowohl bei Götz als auch Stüdeli ist der Support von Seiten der Familie gross. «Meine mittlere Tochter fiebert am stärksten mit – sie schreibt mir immer vor dem Start noch eine Nachricht», erzählt die dreifache Mutter. Bei Alexander Stüdeli ist es so, dass die Familie ihn zum Teil sogar bei den Trainings begleitet: «Mit meiner Frau gehe ich viel in der Witi oder auf dem Berg rennen. Mit den Kindern bin ich auf Touren oder auf der Skipiste unterwegs.»

Seit Corona wandern mehr Leute auf dem Weissenstein

Aufgefallen ist den beiden, dass am Hausberg viel mehr Leute unterwegs sind als vor der Pandemie. Diesen Bergnutzern weichen sie bei den Trainings gerne aus: «Ich kenne so viele Wege, da weiss man irgendwann genau, wo man alleine unterwegs sein kann», erzählt Götz.

Und Stüdeli geht bewusst auch bei nicht allzu idealen Wetterbedingungen hoch auf den Berg: «Wenn ich dann im Beizli meinen Kaffee geniesse, fragt mich die Beizerin schon mal: ‹Warum tust du dir das an?›. Und da antworte ich gerne: ‹Weil wir so Zeit für einen Schwatz miteinander haben›.»

Tag der Berge Weltweit wird am 11. Dezember der internationale Tag der Berge gefeiert. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss nach dem Erfolg des internationalen Jahrs der Berge 2002, diesen Tag dauerhaft einzurichten. An diesem Tag sollen Veranstaltungen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die besondere Bedeutung der Berggebiete für das Leben auf der Erde und ihre nachhaltige Entwicklung lenken. Ebenfalls am 11. Dezember gefeiert wird in Deutschland der Tag der Zimtsterne und in Argentinien der Tango-Tag. (lmb)

Warum aber haben die zwei nun die Berge als ihr Laufterrain ausgesucht, warum nicht die Witi? Oder Stadtläufe? «In der Stadt ist mir alles zu eng», erklärt Götz. Stüdeli nickt: «Wenn ich auf einem Berg stehe, mit der Sicht vom Säntis bis zum Mont Blanc, dann packt mich ein Gefühl von über allem stehen.»

Und dann merkt man den beiden wieder an, dass man in der Bergläufer-Community wohl ähnlich denkt, denn Stüdeli und Götz sind sich einig: «Manchmal ist es einfach auch cool, wenn man nicht so tickt, wie alle anderen.»

