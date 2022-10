Liliane Rohrer-Schneider und Markus Oberholzer zum Weltoperntag

Weltoperntag Die Oper ist auch in der Region zu Hause: Von Diven, Hochgefühlen und Entbehrungen Heute wird der Weltoperntag gefeiert. Ein Gespräch mit der Sopranistin Liliane Rohrer-Schneider und Bassbariton Markus Oberholzer über die Musik und die Welt der Oper. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Liliane Rohrer und Markus Oberholzer im Gespräch. Tom Ulrich

Denkt man an Oper, dann verbindet man diese mit stimmgewaltigen Sängerinnen und Sängern, mit Kostümen, Dramatik, Pomp, Diven und als Laien wohl auch mit einem gewissen «elitären Touch». Aus der Region Solothurn gibt es aktuell ein paar Stimmen, die vor allem in Deutschland tätig sind. So zum Beispiel die Grenchnerin Amelia Scicolone oder der Solothurner Marc-Olivier Oetterli.

In den 90er-Jahren waren der Solothurner Bassbariton Markus Oberholzer sowie die Sopranistin Liliane Rohrer-Schneider auf den grossen Bühnen der Schweiz und Deutschlands zu Hause. Als die beiden zusammen an einem Tisch sitzen, kommt schon bald die Frage:

«Warum sind wir eigentlich nie gemeinsam aufgetreten?»

Aus ihren Erzählungen spürt man: Die Opernwelt muss eine ganz besondere Welt sein. Von Entbehrungen und tiefen Honoraren ist die Rede, aber vor allem auch vom Eintauchen in andere Welten und von Leidenschaft – oder, wie es Liliane Rohrer formuliert: «Opern singen hiess für mich: einen Traum zu leben.»

Rohrer: Ihr Talent zufällig entdeckt

Die heute 56-jährige Günsbergerin ist eher zufällig in der Sparte der «Oper» gelandet. Als Jugendliche spielte sie Piano. Einmal musste sie aber als Hausaufgabe ein Gesangsstück einstudieren: Als sie dieses dann der Klasse vortrug, konnte der Lehrer kaum fassen, was er da zu hören kriegte:

«Liliane, du musst unbedingt Gesangsunterricht nehmen.»

Serie Fast täglich wird ein Gegenstand, ein Ereignis, eine Krankheit oder eine Institution mit einem Welt- oder Aktionstag gefeiert oder gewürdigt. Einerseits sind da die offiziellen Welttage, welche zum Beispiel von der Unesco festgelegt werden – andererseits gibt es aber auch Aktionstage. Diese sind manchmal nicht ganz ernst zu nehmen und der Ursprung auch nicht immer ganz klar. Wir versuchen, diesen speziellen Tagen auf den Grund zu gehen, und picken uns jeden Monat einen heraus.

Für die junge Frau war schon damals klar: Wenn Gesang, dann Oper! So erlangte das Lehrdiplom in Sologesang am Konservatorium Biel sowie das Operndiplom am Opernstudio Basel und erhielt schon bald Engagements am Stadttheater in Solothurn, wo sie im Alter von rund 30 bis 40 Jahren regelmässige Auftritte hatte:

«Besonders liebte ich die Rolle der Margarethe in ‹Faust›.»

Gerne hätte sie in «La Bohème» gesungen, aber es sollte anders kommen. Ein Hörsturz beendete ihre Karriere frühzeitig und sie gibt rückblickend auch zu, dass die Welt der Oper mit dem Alltag als Lehrerin und Mutter kaum bewältigbar war. Heute ist die Günsbergerin fast nur noch an Beerdigungen oder Hochzeiten zu hören – sonst arbeitet sie als Französischlehrerin.

Vorgezeichnete Karriere für Oberholzer

Markus Oberholzers Werdegang Richtung Oper war direkter. An der Musikhochschule Zürich/Winterthur erwarb er das Lehrdiplom für Sologesang. Danach erhielt er am Opernstudio Basel das Diplom für Operngesang und anschliessend schloss er an der Musikhochschule Basel mit dem Konzertdiplom ab.

Schon im zweiten Studienjahr konnte er als Bariton vorsingen – und erhielt die Rolle. Schon als junger Sänger erhielt er mehrere Auszeichnungen und Preis. In bester Erinnerung bleibt der erste Auftritt im KKL Luzern:

«Als mir in der Garderobe bewusst wurde, wer vor mir schon alles in diesen Räumen war, weckt das ein unglaubliches Hochgefühl.»

Opern singt Oberholzer, der in Hüniken wohnt, nur noch selten. Seit einigen Jahren ist er vor allem als Konzertsänger und Dirigent tätig. So führt der 66-Jährige aktuell den Singkreis Wasseramt, den Konzertchor Oberaargau sowie den Konzertchor Leberberg. Diese drei Chöre zusammen bilden in regelmässigen Abständen den Classic Festival Chor – ein gewaltiges Klangerlebnis mit über 200 Sängerinnen und Sängern, welches auch im November wieder zu hören ist.

Etwas Diva muss sein

Und wie ist das nun mit dem «elitären Touch» und den Diven? Liliane Rohrer lacht: «Ja, manchmal bin ich schon etwas eine Diva.» Und Markus Oberholzer gibt zu: «Wer auf Bühnen steht, braucht grosses Selbstvertrauen.» Der verbreitete Glaube, dass die Oper nur für die obere Klasse sei, bedauern beide, sie zeigen aber auch Verständnis:

«Der Zugang zur Oper ist nicht einfach zu finden.»

Die Tatsache, dass – im Gegensatz zur Operette – bei der Oper meist nur gesungen und nicht gesprochen wird, mache das Mitverfolgen der Handlung schwieriger. Zudem seien die Texte meist nicht in Deutsch. Ein weiterer Punkt macht die Oper schwer zugänglich: «Die Aufführungen können bis zu drei Stunden dauern.»

Weltoperntag Der Weltoperntag wird am 25. Oktober gefeiert. Dies ist auch das Geburtstagsdatum von zwei der wohl bekanntesten Opernkomponisten: von Georges Bizet sowie Johann Strauss II. Am Weltoperntag feiern Opernhäuser, Artisten sowie Opernfans gemeinsam den Wert der über 400-jährigen Kunstform. Der heutige Tag gilt auch als Welttag der Pizzabäcker sowie als «der sauerste Tag des Jahres».

Liliane Rohrer besucht selber kaum mehr Opern. Markus Oberholzer hingegen weiss, dass sich diesbezüglich einiges getan hat: «Viele Opernhäuser bieten dem Publikum Werkeinführungen an – und grösstenteils werden während der Aufführung die Texte eingeblendet.» Trotzdem sei es hilfreich, sich vor dem Opernbesuch über das Stück zu informieren. Und doch:

«Manchmal lohnt es sich aber, unvorbereitet das Gesamtkunstwerk auf sich wirken zu lassen.»

Denn das ist es, was Liliane Rohrer besonders fasziniert: «Bereitet man sich auf eine Inszenierung vor, dann übt man zuerst alleine seine Partie.» Bei den Proben im Theater knüpft man diese dann an Personen, an Handlungen und an Situationen.

Nach musikalischen und szenischen Proben mit Klavier kommen ein Orchester und am Schluss auch Bühnenbild, Kostüme und Requisiten hinzu. «Wenn du dann am Ende der Premiere – umgeben von all diesen kleinen Puzzleteilen – auf der Bühne stehst und den Applaus des Publikums hörst, dann weisst du, wofür du all dies machst.»

