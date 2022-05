Weltbacktag Gemeinsam backen ist wieder in Mode – und wird im Solothurnischen in den alten Backhüsli zelebriert Der 17. Mai ist der Weltbacktag. Grund genug, einen Besuch im Ofenhaus in Halten zu machen, wo alle zwei Wochen auch für die Bevölkerung gebacken wird. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Priska Steiner und Irene Lehmann schieben die Brote in den Backofen. José R. Martinez

Langsam schichtet Priska Steiner aus Halten Holzscheit für Holzscheit in den alten Ofen. Dann zündet sie das Holz an – und wartet. «Backen und Stress passen nicht zusammen», erklärt sie, während der Rauch des Feuers durch die Lücken unterhalb des Daches zieht. Sie kontrolliert den Rauchabzug und erzählt dabei von einer Besonderheit dieses Häuschens:

«Das Ofenhaus hat keinen Kamin, sondern ist unter dem Dach offen.»

Zusammen mit vier weiteren Personen gehört sie zum Backteam, welches alle zwei Wochen im Ofenhaus im Museum Wasseramt den Ofen einfeuert und Brote backt. Sie kennt sich aus, weiss genau, wie der Ablauf ist. Das gedruckte Handbuch, welches neben dem Ofen liegt, braucht sie nicht mehr.

Das Team (von links nach rechts): Irene Lehmann, Toni Spielmann, Karin Aegerter und Priska Steiner. José R. Martinez

«Etwa nach 150 Minuten ist die Glut soweit. Wir schieben diese durch ein Loch aus dem Ofen – und dann folgt die Mehlprobe.» Das heisst: Eine Handvoll Mehl wird in den Ofen geworfen. Verbrennt dieses schwarz, ist der Ofen noch zu heiss und muss mit einem Reisigbesen aus Tannästen und Wasser abgekühlt werden. Wird es leicht braun, ist es an der Zeit, die Teiglinge in den Ofen zu schieben.

Die Temperatur muss genau stimmen, damit gebacken werden kann. José R. Martinez

Die geformten Laibe kommen nicht nur vom Backteam, sondern diese werden von einer Stammkundschaft jeweils am Backtag geliefert. Natürlich macht auch Priska Steiner für sich Brot, aber: «Meistens reicht mir ein Kilo.»

Auch die Bevölkerung kann Teiglinge bringen

So trudelt zwischen 10.30 und 13 Uhr jeweils die Kundschaft ein, um die Brotlaibe und Butterzöpfe zu bringen, die gegen 13 Uhr in den Ofen geschoben werden. Rund 40 Minuten später sind die Brote fertig – und über Halten liegt ein Duft von frischem Brot.

Nach dem Backen liegt ein feiner Duft über Halten. José R. Martinez

Das Ofenhaus in Halten, welches nebst dem Turm und weiteren Holzhäusern zum Gelände des Museums gehört, stammt ursprünglich aus Lüterkofen und steht seit 1975 in Halten. Wann genau es gebaut wurde, ist hingegen nicht ganz klar, wie der für die Museumsaufsicht zuständige Toni Spielmann erzählt.

Traditionsreiche Backhäuser

Auch Marianne Marbot, die zusammen mit Doris Schlup das Ofehüsli im bucheggbergischen Brügglen betreut, kann das Alter des Häuschens, das der Gemeinde Buchegg gehört, nur schätzen: Sie tippt auf 200 bis 250 Jahre.

Genauere Angaben macht hingegen Romano Ferrari, Präsident des 1998 gegründeten Bachhüsli-Vereins Bellach: «Das Bachhüsli gehörte früher zum Rytzhof. Erbaut wurde es 1830, renoviert 1994. Seit 2011 ist es nun im Besitz der Bürgergemeinde Bellach, welche es der Erbengemeinschaft Familie Rytz abkaufen konnte und unserem Verein zur Miete überlässt. Wir sind für den Unterhalt des Hauses zuständig.»

Das Bachhüsli in Bellach. Rahel Meier

Auch die beiden anderen Backhäuser gehörten früher zu Bauernhäusern. Und wie das Bachhüsli steht auch das Ofenhaus in Brügglen noch am alten Standort.

Zweistöckig mit einem kleinen Sali

Die beiden Häuschen im Bucheggberg und im Wasseramt sind eher klein. Das Bachhüsli in Bellach hingegen ist sogar zweigeschossig. Unten im Ofenraum hat es viel Platz für die Backvorbereitungen, und im oberen Stock befindet sich das Wedelenstübli, welches Sitzplätze für 20 Personen bietet und gemietet werden kann.

Ferrari weiss, dass das Häuschen früher auch als Waschhaus diente. Anscheinend standen früher allgemein das Backen und Waschen in enger Verbindung, da man die anfallende Asche als Waschmittel verwenden konnte. Vermischt mit Wasser ergab sich eine alkalische Lösung, die eine reinigende Wirkung hat.

Regelmässig genutzt

In allen drei Backhäusern wird noch regelmässig gebacken. Während in Halten der Ofen alle zwei Wochen eingefeuert wird, trifft sich der Bachhüsli-Verein in Bellach rund alle 14 Tage. Zweimal pro Jahr wird zudem nicht nur für die Vereinsmitglieder gebacken, sondern für die ganze Bevölkerung.

Da wird der Ofen am Freitag gegen Mitternacht eingefeuert. Die ganze Nacht hindurch werden Brote und Zöpfe gebacken, sodass die ersten Kunden am Samstag etwa ab 8 Uhr ein ofenfrisches Brot kaufen können.

In Brügglen werden im Ofen nicht nur Brote hergestellt. Einmal jährlich wird ein Pizzatag durchgeführt:

«Ein schöner Anlass, wo man sich trifft und die Gemeinschaft geniesst.»

Auch früher seien Backtage nicht nur in kulinarischer Hinsicht ein gesellschaftliches Erlebnis gewesen, weiss Marbot.

Ihr Vater, der in der Nähe von Wohlen bei Bern aufgewachsen ist, erzählte ihr, dass früher die feinen Damen aus Bern an Backtagen angereist seien, um beim Teig kneten zu helfen: «Das soll schön zarte Hände gegeben haben.»

Herkunft des Weltbacktages ist nicht genau bekannt

Warum gerade heute der Weltbacktag gefeiert wird und wer diesen einberufen hat, ist nicht genau belegt. Gewisse Quellen weisen sogar darauf hin, dass er nicht am 17. Mai, sondern jeweils am dritten Sonntag im Mai gefeiert wird. Was durchaus Sinn machen würde, da für viele der Sonntag der Tag ist, an dem wohl am meisten Selbstgebackenes konsumiert wird: Beim Frühstück der Butterzopf, am Nachmittag zum Kaffee einen Kuchen.

Heute werden noch weitere Welt- oder Aktionstage gefeiert, wie der Welt-Hypertonie-Tag sowie in den USA der Tag der Sammelwütigen oder der Tag der Walnuss.

